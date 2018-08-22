Сладости, с давних пор производящиеся в Канадзаве, услаждают не только вкус – они радуют и взгляд своим изяществом. На нашем видео 4К вы можете полюбоваться лучшими образцами сладостей дзёнамагаси.

Сладости Канадзавы радуют глаз и приятны на вкус

Сладости Канадзавы создавались под влиянием вкусов властителей крупного княжества Кага и развивавшейся культуры чая. Со временем они стали популярны и среди простых горожан, они вошли в повседневную жизнь, и без них сложно представить смену времён года и значимые события человеческой жизни.

Представительный директор Ассоциации садо преф. Исикава Осима Сосуй рассказал, что японские сладости имеют очень тесную связь с чайной церемонией.

Он сказал: «Смотрим, какая у нас тема чайного собрания, и в соответствии с ней подбираем утварь для чайной церемонии. Решив, какую утварь использовать, думаем, какие сладости к ней подойдут. Они должны быть приятны на вид и обладать хорошим вкусом».

Сладости – неотъемлемая часть чайной церемонии

Канадзавские сладости называют комплексным искусством – они должны радовать разные чувства человека, быть приятными и на вид, и на вкус. Вершиной этого искусства являются дзёнамагаси.

Дзёнамагаси, как предполагают, появились около 1700 года в Киото. Потом они распространились в Эдо, а оттуда – в другие призамковые города страны.В Канадзаве изысканные столичные сладости обрели местный колорит и стали местной достопримечательностью.

Вагаси называют комплексным искусством, и вершиной его является изысканная красота дзёнамагаси

Сладости, рождённые искусством ремесленников

Дизайн и состав дзёнамагаси навеяны особенностями времён года и классической литературой. Каждая из разновидностей сладостей имеет собственное имя. Ремесленник вкладывает в них душу, чтобы сладость радовала формой и цветом, звучанием названия, тонким ароматом, ощущением при прикосновении, вкусом и текстурой, когда её едят.

Одна из радостей чайной церемонии – гадать, какие же дзёнамагаси подадут в этот раз. Ёсихаси Хиронобу, владелец «Ёсихаси Касидзё», одного из известных канадзавских производителей сладостей, рассказывает об искусстве ремесленника: «У жителей Канадзавы очень разборчивый вкус. Они хорошо разбираются в сладостях и других блюдах, хорошо осведомлены об утвари, которая используется для приготовления. Чтобы их удовлетворить, нужно оттачивать свой вкус и мастерство. В том, как и что выразить, проявляются все умения ремесленника».

Ёсихаси Хиронобу быстро и аккуратно делает красивые сладости

Дзёнамагаси «Гортензия»

В дзёнамагаси проявляются все стороны мастерства ремесленника

Фотография к заголовку: Изящные сладости – достопримечательность Канадзавы

(Статья на японском языке создана в сотрудничестве с Кабельным ТВ Канадзава и опубликована 17 августа 2018 г.)