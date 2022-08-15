日本石川县金泽市的日式点心“和果子”拥有综合艺术的美誉，你需要调动视觉、味觉等五感来品味。而这其中，又以“上生果子”的艺术性更高一筹。本文将通过高清4K视频为大家做一介绍。

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视觉与味觉的双重享受

江户时代（1603-1868年），附和了富庶的加贺藩（金泽当时隶属于加贺藩——译注）藩主们的风雅嗜好，金泽的“和果子”与茶道文化共同发展起来。久而久之，和果子又融入了当地百姓的生活之中，成为应季应景及迎来人生重要节点时的不可或缺之物。

石川县茶道协会代表干事大岛宗翠表示，和果子与茶道文化有着密不可分的关系。“每次茶道会需要根据当日的主题来选择茶具。选好茶具后，下一步要考虑用什么和果子来突出主题。这既是味觉的享受，也是视觉的享受。”

茶道会必备的和果子

金泽的和果子有综合艺术的美誉，需要你调动视觉、味觉等五感来品味。其中，尤其具有艺术性的当属“上生果子”。

相传，上生果子诞生于元禄年间（1700年前后）的京都。后传入江户，进而遍及日本全国各地的城下町(*1)。到了金泽，在不失京都风味的同时，加贺的风土又将它重新制作成独具金泽特色的日式甜点。

被誉为综合感官艺术的和果子中最美的上生果子

上生果子以季节或古典文学为主题进行设计和选材，并且每一款都有自己的名字“果铭”。无论点心的颜色、形状，还是动听的名字、淡雅的香气、柔软的触感、舌尖上的滋味与口感等等，无一不倾注着和果子师傅的心血。

在茶道会上，客人们的一大乐趣，就是期待当日提供的上生果子。著名的和果子店“吉Hashi”的第二代当家人吉桥广修告诉我们说：“对于吃，金泽人是很讲究的。无论是对点心还是菜肴，乃至器皿用具，都颇有见识。所以我们必须有相应的觉悟，锤炼出精湛的技术，以飨食客。如何制作和果子，需要师傅们发挥高超的综合技能。”

视频提供：金泽有线电视网

标题图片：五颜六色、造型精致的上生果子