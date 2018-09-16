حلويات كانازاوا تعدّ فنًا ملموسًا بحد ذاته. وتتفوق حلويات جوناماغاشي على رأس هذا القطاع المحلي بشهرة واسعة ومظهر ساحر ونكهة مميزة.

بهجة العينين ولذة المذاق

حلويات واغاشي المنتجة في كانازاوا هي حلويات يابانية تقليدية نشأت في عصر إيدو (1603-1868)، وكانت تُقدم خلال طقوس شرب الشاي التقليدية. تمثل هذه الحلويات ذوقًا رفيعًا يعود للطبقة السياسية والاقتصادية الراقية في كاغا. مع مرور الزمن، أصبحت واغاشي جزءًا من حياة الناس العاديين، حيث أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الاحتفالات بفصول السنة والمناسبات الهامة في الحياة.

ويوضح أوشيما سوسوي من جمعية طقوس الشاي في محافظة إيشيكاوا الصلة الوثيقة بين طقوس تقديم الشاي وحلويات واغاشي.

”إن الأواني المستخدمة في طقوس الشاي منتقاة على أساس المناسبة. كما أن اختيار الواغاشي الغرض منه تسليط الضوء على تلك المناسبة باعتبار أن هذه الحلويات بهجة للعين ولذة للمذاق“.

واغاشي هي جزء أساسي من طقوس تقديم الشاي.

تعتبر حلويات واغاشي في كانازاوا أعمالا فنية يمكن تذوقها باستخدام جميع الحواس الخمس، وبشكل خاص النظر والذوق. وأكثر هذه الحلويات روعة من الناحية الفنية هي جوناماغاشي، وهي حلويات طرية ومن أعلى الأنواع جودة.

يُعتقد أن جوناماغاشي ظهرت لأول مرة في حوالي عام 1700 في كيوتو. وقد شق هذا النوع الجديد من الحلويات طريقه إلى إيدو ومن هناك إلى البلدات المحيطة بالقلاع المنتشرة في أرجاء البلاد. وفي كانازاوا تم تحويل حلويات كيوتو الفاخرة تلك إلى نسخة محلية أصلية من الواغاشي.

إن جوناماغاشي والتي تعد نموذجا رائعا عن الواغاشي، هي أعمال فنية رائعة.

منتج من قبل فريق من كبار الحرفيين

إن جوناماغاشي مصنوعة من مكونات أساسية تناسب الموسم ويتم تشكيلها بأشكال متنوعة تعكس الفصل والمواضيع الأدبية الكلاسيكية. وكل حلوى لها تصميمها الفريد واسمها الخاص بها. فالاسم واللون والشكل والرائحة الزكية وطراوة الملمس والطعم والقوام كلها جوانب من الحرفية العالية في صناعة الواغاشي.

إن من متع حضور طقوس الشاي التكهن بنوع حلوى جوناماغاشي التي ستقدم في ذلك اليوم، ويوضح يوشيهاشي هيرونوبو الرئيس من الجيل الثاني ليوشيهاشي كاشيجو، أحد محلات صناعة الحلويات الرائدة في كانازاوا، ذلك قائلا:

’’الناس في كانازاوا لديهم ذوق راق جدا. ويطالبون بالحصول على أعلى الجودات في الحلويات والأطعمة من مختلف الأنواع وحتى أنواع الأواني المستخدمة. ويتعين عليك إتقان المهارات والعادات الضرورية لإرضاء مثل هؤلاء الزبائن المميزين. ويطبق حرفيو الحلويات لدينا كامل نطاق مهاراتهم لإنتاج هذه الأعمال الفنية.‘‘

الأيدي الماهرة تقولب الحلويات بسرعة ودقة.

حلويات جوناماغاشي فاتنة باسم ’’أجيساي‘‘ وهي الكلمة اليابانية لنبات الكوبية.

حرفيو حلويات واغاشي ذوو المهارات العالية يطبقون كامل نطاق مهاراتهم لصناعة جوناماغاشي.

(المقالة الأصلية مكتوبة باللغة اليابانية. الترجمة من الإنجليزية. المقالة مكتوبة بالتعاون مع محطة تلفزيون كانازاوا. صورة العنوان: عينات من حلويات جوناماغاشي لذيذة بألوان تبض بالحياة. حقوق جميع الصور لمحطة تلفزيون كانازاوا).