“礼金”与“帛金”：将祝福与哀思寄托于金钱之中

从起源解读日本传统礼仪

Guideto Japan

本系列专题旨在介绍日本的各种礼仪规范，不仅限于具体做法，还将通过对源头的梳理揭秘其本质。本期将详细介绍举办喜事或丧事时赠送礼金的习俗。

压岁钱源于分食年糕的习俗

长辈给晚辈发压岁钱，是新年的传统习俗。它的起源与另一新年惯例“开镜饼”有关。

每到辞旧迎新之际，日本人会将年神迎接到供奉的镜饼（扁圆形的年糕）之中，待年神离去后，敲开镜饼做成“杂煮”（年糕汤）或“汁粉”（豆沙年糕汤）食用。这一习俗是为了将年神赐予的新灵魂“年魂”摄入体内，以抵抗疾病和灾祸。按照阴历，正月里每个人都长了一岁，因此“年魂”可以说是神明赐予众人的生日礼物。

正月里分食年糕的习俗，在室町时代演变为赠送长刀或毛笔等物。而以金钱形式发“压岁钱”，则是从二战以后才开始的。



镜饼既是供奉给年神的供品，也是神体依附之物。装压岁钱的袋子，日语称“ポチ袋”（potibukuro），“ポチ”意为“仅有、一点点”，意即少量的金钱（图片：PIXTA）

现金曾被视为藏污纳垢之物

日本人遇到升学、毕业、祝福孩子健康成长的七五三节、成人礼、就业、结婚、生子等喜事时，会赠送礼金，曰之“祝仪”。在人生的重要节点赠送金钱，是当今日本的一种文化。

然而在过去，人们普遍认为世间流通的现金，人人触摸，是藏污纳垢之物，因而没有以现金送礼的习惯。自古以来送礼文化基本以实物为主，使用现金是近代货币经济发达之后出现的。出于“不要赠送污秽之物”的心意，很多人会将未使用过的新钞装入礼金袋中。



各式各样的礼金袋。一般来说，金额越高，使用的礼金袋越奢华（图片：PIXTA）

相反，也有帛金这种送给给遭遇不幸者的礼金，日语中叫“不祝仪”。在葬礼上送钱的习俗，室町时代就已在部分上流阶层中出现；但一般来说，人们会准备供品或慰藉遗属的食物，后来演变为帛金，以“供遗属准备香火和鲜花”。

由于裸露现金会使其沾染更多污垢，因此正确的做法是将现金装入专用纸袋后再送出。文具店销售各种各样的礼金袋和帛金袋，其设计根据用途和所装金额而有所不同。小额的帛金用信封类型的纸袋也无妨，但像结婚贺礼这种金额较高的礼金，会采用以和纸将礼金袋包裹起来的封套形式，称为“折形”。这种做法源于武士家庭用和纸精美包装赠品的礼仪。

金额与包法承载着吉祥寓意

礼金的金额取决于与对方的关系，通常首位数字多为奇数，如5000日元、3万日元等。这一习惯基于古代中国将奇数视为吉利数字的思想。特别是在送婚礼红包的时候，因为偶数能被整除，会与“分离”联系起来，因此人们会避免送偶数礼金。假如要包2万日元的红包，也要用1张1万日元和2张5000日元的纸币，让数量为奇数。此外，与“死”和“苦”读音相同的“四”“九”亦被视为禁忌的数字，会给受赠者带来不愉快的感受，应尽量避免。



帛金不用新钞，如果是新钞，则需要折出折痕，并且还有将纸币反面朝上放入帛金袋中的习惯（图片：PIXTA）

办喜事或丧事时赠送礼金的纸袋，在日语中叫“金封”，上面要写上赠送者的姓名、住址和金额。金额开头要写上“金”字，并以“円(*1)也”结尾，数字习惯用笔画较多的汉字，即大写数字书写。例如15000日元，就写作“金壹万伍仟円也”。这不仅是为了好看，也有防止篡改金额的作用。但如今，使用阿拉伯数字书写也无妨。

市面上出售的折形通常已折成最后送出的样子，因此拆开来放入纸币时要记住原来的形状。礼金和帛金所用的折形，背面的折叠方式上下相反，这一点需特别注意。礼金的折形是下侧在外，即开口向上，寓意“让幸福不会洒落”。而帛金则相反，是为了“避免不幸堆积”，因此将上侧折下来，开口朝下。



需要注意折叠顺序及装饰绳“水引”的方向

金封的装饰也有讲究

折形要用将和纸的纸捻捆成束的绳子“水引”系起来。有一种说法认为，它起源于平安时代贵族用来装订“连歌”（日本诗歌的一种体裁——译注）的绳子，也包含着“让水冲净污秽”的含义。

水引的系法大致可分为“双轮结”和“结切”（一旦系上就解不开的死结）两种。前者像丝带一样容易解开，因此用于希望多次发生的喜事，如生子、升学等。后者系得很紧不易解开，所以用于希望不再发生的葬礼、探病，以及结婚贺礼等。

水引的系法

（图片：PIXTA） 双轮结：用于希望多次发生的喜事。也被称为诸花结、花结、蝴蝶结 结切、真结：用于希望仅有一次的结婚或丧事 结切、鲍鱼结：同上。也称淡路结

在金封的色调方面，礼金（喜事）为红白，帛金（丧事）为黑白。探病等情况，为了“预祝病人早日康复”，采用红白配色，并系上“结切”，表达“希望不再发生”的心意。

礼金袋上还要装饰上被称为“熨斗”的礼签。它的原型是将风干的鲍鱼压成薄片的“熨斗鲍鱼”，为一种吉祥之物，人们认为以其作配菜饮酒，神灵就会降临，可以延年益寿，曾是献给神明的顶级供品。岁末和中元时节的礼品也会附上这种礼签，但因为它本身源于海产品，所以在赠送海产品时无需添加。此外，葬礼没有神明参与，帛金袋上也不需要礼签。



从左至右依次为：包裹着“熨斗鲍鱼”的折形、干鲍鱼图案、用平假名书写的“熨斗”图案（图片：PIXTA）

最后，要在金封的表面用毛笔书写赠送的目的用途。在礼金封面写上“寿”或“御祝”，无论何种场合都适用。帛金则根据对方的宗教信仰而有所不同，但写上“御灵前”则基本通用。另外，不要忘记在下面署名。在帛金袋上写字时，取“泪水模糊了字迹”的寓意，要使用淡墨，市面上也有专用的淡墨笔出售。



现在市面上的很多金封都已印好了用途（图片：PIXTA）

无论是礼金还是帛金，用“袱纱”包裹起来，既不会弄脏，也能给对方留下礼节到位的好印象。“袱纱”是一种类似绢制包袱布那样的的包裹布，近些年，形似长款钱包的口袋型袱纱也很受欢迎。喜事用的袱纱为明亮的暖色系，丧事用的则为深沉的冷色系，紫色则两者皆可。

将礼金袋递给对方时，要用双手，这是基本的礼仪。而最重要的还是向对方传达“恭喜”或“深表哀悼”的心意。



便于插入口袋的“袱纱”（图片：PIXTA）

礼金和帛金的赠送方式

（插图：Sato Tadashi） 将礼金袋正面朝向自己，用双手握住下端。右手移至右上角。 将礼金袋顺时针旋转90度。左手移至右下角，右手移至左上角。 再旋转90度，使其正面朝向对方，左手移至礼金袋右上角。 最后用双手递给对方。

如今，将礼金的一部分返还给赠送者的礼节被称为“内祝”，这原本指的是向亲属报告喜事时赠送的礼物。赠送结婚贺礼或帛金时本来并没有回礼的习惯，因为会让人由此联想到“重复发生”。无论礼金还是帛金，都是基于互助精神的一种文化，怀着“礼尚往来”的心意赠送，想必日后也会回馈到自己或家人身上。

主编：柴崎直人（SHIBAZAKI Naoto）

岐阜大学研究生院副教授。专业是从心理学角度研究礼仪教育体系。任小笠原流礼法总师，从事礼仪教师培训工作。

插图：Sato Tadashi

撰稿：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：PIXTA

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