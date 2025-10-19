神话色彩浓郁的圣地青岛

黑白印象，朝圣之旅

摄影师大坂宽用他的黑白相机拍摄了被视为神灵寄居的巨石、神树等自然物。本篇为各位读者介绍日本神话中的一座岛屿，相传至高神天照大神的曾孙山幸彦就在这里生活并繁衍后代。

奇石“魔鬼的洗衣板”和山幸彦神话中的岛屿

宫崎县南部日南海岸的北端，一望无际的蓝色海洋中，有一座名为“青岛”的岛屿。这里是棕榈科蒲葵等27种热带、亚热带植物的群生地，被指定为“特别天然纪念物”。这座周长只有860米的小岛四周环绕着被称为“魔鬼的洗衣板”的奇石。这些波痕石是在海床持续隆起的700万年间，被海浪冲刷而逐渐形成的。



“魔鬼的洗衣板”被指定为“史迹名胜天然纪念物”，正式名称为“青岛的隆起海床和奇形波蚀痕”（摄影：大坂宽）

青岛因火远理命（又名山幸彦）的神话而闻名。山幸彦娶了海神之女为妻，在这座岛上迎接身怀六甲的妻子。整座岛屿皆属供奉这对夫妻神的青岛神社境内之地，神话色彩浓郁。据说这里从史前就被视为圣地，至今还保留着弥生时代人们祈祷用的“磐境”（祭祀时，被神灵依附的岩石——译注），于是我们决定前去一探究竟。

前往岩石围绕的古代祭场

从宫崎市城区驱车南行，半个小时即可抵达青岛。驶过宫崎机场后，视野豁然间开阔起来，辽阔的天空下，田野一望无际。不久，波光粼粼的的海面上，黑色岩礁组成的岛屿就映入眼帘。一座长长的桥从海岸延伸到神岛。这座桥是参拜道，两侧如衣服褶皱般堆叠着好几重条状岩石。穿过巨大的鸟居向小岛深处走去，宁静的海滩尽头，是一望无际的湛蓝色海洋。

覆盖海滩的不是沙粒，而是小海螺和双壳贝的贝壳。这座岛屿最早形成于海底，由贝壳堆积而成。这里自古人们称宝贝科贝壳为“真砂”，所以青岛又名“真砂岛”。相传在神社前的海滩捡“真砂”供奉到元宫（曾经的正殿），愿望即可成真。



元宫的波痕石上堆满了人们供奉的无数真砂（摄影：大坂宽）

沿着热带植物繁茂的林间参拜道朝岛屿中心的元宫走去，一座小巧的朱红色社殿逐渐映入眼帘。殿后大小不一的石块围成圆形石阵“磐境”。这里出土过弥生样式的土器和兽骨，被考古界认定为古代祭祀遗址。

出土文物中还有一种用于祭祀的素烧盘，名为平瓮，元宫内的占卜术“投天之平瓮”便因此而得名。隔着围栏投掷平瓮，若能落入磐境内，便能心想事成。

关于夫妻神的传说，结局是妻子留下婴儿离岛而去，至于山幸彦是否用平瓮占卜过妻子的归期，则不得而知。



树木围绕的环形石阵便是“磐境”（摄影：大坂宽）

青岛神社 供奉的神灵： 彦火火出見命、丰玉姬命、盐筒大神

彦火火出見命、丰玉姬命、盐筒大神 地址：宫崎市青岛2-13-1 因求姻缘和顺产灵验而闻名。青岛一带是南国风情浓郁的度假胜地，上世纪60-70年代为新婚旅行必选地。

采访/撰稿/编辑：北崎二郎

标题图片：青岛神社的鸟居矗立在密布“魔鬼的洗衣板”的海滩

