黑白印象，朝圣之旅

摄影师大坂宽用黑白相机拍摄了被视为神灵寄居的巨石、山林等自然物。本篇介绍与传说中的初代天皇神武天皇的父亲鸬鹚草葺不合尊有关的奇石。

传递母爱的神圣洞穴

宫崎县的青岛流传着至高神天照大神的曾孙火远理命（又名山幸彦）的传说。从青岛出发，沿日南海岸驱车向南约40分钟，就到达鹈户崎，这一传说的后续故事就发生在这里。海岸上巨形奇石林立，粗犷的自然景观自古便是人们祈祷的对象。鹈户神宫就矗立在这悬崖峭壁之上。



图片左侧，鸟居镇守的崖壁洞穴内就是鹈户神宫的正殿（拍摄：大坂宽）

正殿坐落在断崖凿出的洞穴中。主祭神是山幸彦与海神之女丰玉姬的儿子——鸬鹚草葺不合尊。进入洞穴，幽暗的光线中，彩绘绚丽、精雕细琢的正殿悄然而立。



祈求顺利生产和子女健康成长的参拜者络绎不绝（拍摄：大坂宽）

洞穴顶部可见球形隆起。相传丰玉姬留下新生婴儿返回海神宫殿时，为祈求孩子健康成长而留下的双乳化作这块岩石。走近观之，只见润玉般的水珠悄无声息地缓缓滴落。



从洞穴内远眺大海（拍摄：大坂宽）

许愿龟石

走出幽暗的洞穴，在南国耀眼的阳光下，海面波光粼粼。海岸边奇石林立，其中有一块名为“龟石”的巨岩，相传就是丰玉姬为分娩婴儿，从海神宫殿乘驾而来的神龟幻化而成。

龟石背部有个四方形凹槽，四周围绕着稻草绳。据说站在断崖上，男子用左手，女子用右手往里面投掷素烧的“运玉”，若能落入凹槽中，就能愿望成真。这些运玉由当地中小学生手工制作，而投掷运玉的费用“初穗料”会充作孩子们的学费，以助力其成长。

这则神话故事的后续是鸬鹚草葺不合尊健康长大，成为传说中初代天皇——神倭伊波礼毘古命（神武天皇）等四位皇子的父亲。其安葬地点众说纷纭，不过在鹈户崎，自古以来作为人们膜拜圣地的吾平山上，至今依然保留着其陵墓。



投掷“运玉”祈愿的方式始于昭和中期，此前为投香火钱（拍摄：大坂宽）



站在悬崖上，向12米外一个60厘米见方的石槽内投掷“运玉”（拍摄：大坂宽）

鹈户神宮 供奉的神灵： 日子波潋武鸬鹚草葺不合尊

日子波潋武鸬鹚草葺不合尊 地址：宫崎县日南市大字宫浦3232 创建年代不详，但鹈户崎全域自古便是神圣之地。782年桓武天皇赐寺号“鹈户山大权现吾平山仁王护国寺”，成为日本本土信仰与佛教融合的圣地。明治初期因神佛分离政策改为现在的神社名。2017年，包括神社在内的这片区域被认定为国家指定名胜。

采访/撰稿/编辑：北崎二郎

标题图片：鹈户神宫的龟石（大坂宽）

