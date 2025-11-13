“御矛窟”和“立磐”：“建国之父”神武天皇在此留下足迹

黑白印象，朝圣之旅

摄影师大坂宽用黑白相机拍摄了被视为神灵寄居的巨石、山林等自然物。本篇为读者介绍与至高神天照大神的后裔神武天皇相关的日向（今宫崎县）的奇石。

建国传说起源之地保存的“御矛窟”

日向神话以降临高千穗的天照大神之孙迩迩艺命开篇，讲述其后人火远理命（山幸彦）与鸬鹚草葺不合尊的故事。这段神话的最后一位主人公是天照大神的第4代后裔——神倭伊波礼毘古命。他就是后来的神武天皇，即传说中平定了遥远东方大和国（今奈良县）的初代天皇。

日南市的驹宫神社建在神武天皇幼时居住过的宫殿遗址上。这里的巨岩“御矛窟”据说是神武天皇存放长矛的巨石。



通往“御矛窟”的石阶（摄影：大坂宽）

沿着正殿旁的石阶拾级而上，一块高约8米、宽达5米的巨型岩石赫然矗立在眼前。岩石上部横贯着一道犹如被利刃劈开般的狭长裂痕，仿佛仰天怒吼的猛兽的巨口。巨岩周围，阳光从随风摇曳的枝叶间洒落，光影斑驳中弥漫着神圣的氛围。

这一带在史前时代曾是海岸，御矛窟还残留着海浪侵蚀而形成的断崖痕迹。古代人将巨岩和大树等自然物作为神灵依附的对象加以崇拜，可想而知这块岩石也曾用于祭祀。当地传说神武天皇在踏上统一日本的征程时，曾将爱矛纳于巨石之下，以祈求成就大业。



拜殿前的神武天皇石像（摄影：大坂宽）

驹宫神社 供奉的神灵：神武天皇

地址：宫崎县日南市大字平山1095 这座古老的神社据传建于飞鸟时代的697年（文武天皇元年）。神武天皇启程东征时，将爱马放生到北方4公里外的草原上。因为这个传说，神社境内排列着不少石马。

向“立磐”祈祷东征成功

相传神武天皇东征时船队出发的地点，就是宫崎县东北部日向市的美美津町。



港口小镇美美津目前是国家重要传统建筑群保存区（摄影：大坂宽）

美美津自古便以天然良港著称，从江户时代到大正、明治时代，作为物资集散港更是繁荣兴盛。港口小镇上众多船舶批发商和商家林立，有着“美美津千轩”之称，盛极一时。如今在这座海风轻拂的静谧小镇漫步，商家宽敞的店面和粗壮的梁柱让人仿佛窥见商贾云集、人声鼎沸的昔日风貌。



立磐神社（摄影：大坂宽）

立磐神社就坐落在街道尽头的河畔。正殿背后矗立着供人们祭拜的巨型岩石，神社由此得名。巨岩高8米，周长15米，上面纵贯着几道笔直的裂痕。这是一种名为“柱状节理”的地质现象，熔岩冷却凝固时产生笔直的纵向裂纹，然后形成柱状岩体群。约1500万年前火山活动形成了周边的悬崖，柱状节理在这一带随处可见。据记载，神武天皇曾在这块奇特的巨石前，祈祷航海平安和出师必胜。



社殿后矗立的巨石（摄影：大坂宽）

据民间传说记载，神武天皇启程东征的那一天是旧历八月初一。因为风向变化，船队决定提前至黎明时分启航，当地居民便挨家挨户敲门催促“起床啦，起床啦”，集体欢送船队出海。如今美美津每年这一天的清晨，仍会举办“叫早节”的民俗活动。孩子们成群结队挨家挨户叫人起床，以此传颂神武天皇的功绩。



神社内供奉着一块岩石，据说神武天皇就是坐在它上面指挥船队启航的

立磐神社 供奉的神灵：底筒男命、中筒男命、表筒男命、神武天皇

地址：宫崎县日向市美美津町3419 相传神武天皇东征前，祭祀了海上守护神“住吉三神”——底筒男命、中筒男命和表筒男命，第12代天皇景行天皇时代根据这一传说创建了这座神社。此后，作为保佑渔业丰收和新航路开通的神社受到供奉。

采访/撰稿/编辑：北崎二郎

标题图片：驹宫神社的御矛窟（大坂宽）

