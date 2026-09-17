Gangala山谷：神秘自然怀抱中的祈祷之地
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形似性象征的钟乳石
雄樋川流经冲绳县南城市，沿岸石灰岩洞窟星罗棋布。Gangala山谷就是其一。在这个历经数十万年地质崩塌形成的山谷中，绵延着占地面积约4.8万平方米的远古密林。山谷入口是一个巨大的洞穴，叫“Sakitari洞遗址”，至今仍在进行考古发掘。这里出土了目前世界最古老的人工鱼钩（约有2.3万年的历史），还有土器残片和人骨等，向世人述说着人类长达数万年的生存印记。
穿过洞穴，进入亚热带森林，沿着雄樋川前行。走着走着就会发现，山谷里不仅是远古生活痕迹的存留之所，更是连绵的祈祷之地。例如两个隔河相望的洞穴，自古以来就是圣地：Inagu(音“伊那古”,冲绳方言“女性”之意——译注）洞的钟乳石从洞顶垂下，形似乳房，人们在此祈求良缘和顺产；Ikiga（音“伊基加”，冲绳方言“男性”之意）洞的钟乳石形似男性生殖器，人们在此祈祷生命诞生和成长。没有神社等人工建筑物，神圣的山谷本身就一直承载着世人的虔诚祷告。
根系布满洞窟崖壁的“谷之主”
继续往森林深处走去，就来到一个保留着洞窟坍塌痕迹的空间。一棵参天大树矗立在崖壁之上，垂下无数气生根（为了从空气中吸收水分和氧气而从枝干上长出的根）——这就是被称为“谷之主”的大主榕树。其树龄约150年，树高达20米，近前仰望，气势磅礴。
气生根生长的力量很强大，连沥青和混凝土都能穿透。待其长成支柱根，粗壮程度可与主干无异。这种充满生命力和威严的姿态，让人不禁想象在远古时代，人类面对超越自己认知的大自然，不得不献上祈祷。
Gangala山谷
- 地址：冲绳县南城市玉城前川202
门票及预约方法等详细信息，请参考Gangala山谷官方网站
在Gangala山谷，游客可以亲身感受钟乳洞坍塌形成的罕见自然地貌，学习人类历史和信仰文化。这处热门景点仅限预约制旅游团进入。如果把与其相邻的“冲绳世界”主题公园一起列入行程规划，就能在一天之内深度领略冲绳的历史、文化和自然景观。
入口处设有一家咖啡馆的洞窟正是Sakitari洞遗址。那里出土了旧石器时代的人骨等，充满了神秘的气息，让游客对接下来的旅程更添一份期待。游览全程需1小时20分钟，游客漫步在远古森林中，听着导游介绍考古发掘成果和相关研究内容，享受遗迹探险的乐趣。
恢弘的钟乳石自然景观与自史前延续至今的历史及信仰文化交融，Gangala山谷可以说是一座处处都宁静、处处有发现的“步行体验博物馆”。
采访/撰文/编辑：北崎二郎
标题图片：矗立于Gangala山谷中的大主榕树
摄影：大坂宽
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