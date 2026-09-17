Gangala山谷：神秘自然怀抱中的祈祷之地

黑白印象，朝圣之旅

Guideto Japan

摄影师大坂宽用黑白相机记录那些被日本人奉为神灵寓居地的自然景物。本篇介绍的是冲绳本岛南部的远古森林Gangala山谷，那里的奇石、巨树令人震撼。

形似性象征的钟乳石

雄樋川流经冲绳县南城市，沿岸石灰岩洞窟星罗棋布。Gangala山谷就是其一。在这个历经数十万年地质崩塌形成的山谷中，绵延着占地面积约4.8万平方米的远古密林。山谷入口是一个巨大的洞穴，叫“Sakitari洞遗址”，至今仍在进行考古发掘。这里出土了目前世界最古老的人工鱼钩（约有2.3万年的历史），还有土器残片和人骨等，向世人述说着人类长达数万年的生存印记。

穿过洞穴，进入亚热带森林，沿着雄樋川前行。走着走着就会发现，山谷里不仅是远古生活痕迹的存留之所，更是连绵的祈祷之地。例如两个隔河相望的洞穴，自古以来就是圣地：Inagu(音“伊那古”,冲绳方言“女性”之意——译注）洞的钟乳石从洞顶垂下，形似乳房，人们在此祈求良缘和顺产；Ikiga（音“伊基加”，冲绳方言“男性”之意）洞的钟乳石形似男性生殖器，人们在此祈祷生命诞生和成长。没有神社等人工建筑物，神圣的山谷本身就一直承载着世人的虔诚祷告。

根系布满洞窟崖壁的“谷之主”

继续往森林深处走去，就来到一个保留着洞窟坍塌痕迹的空间。一棵参天大树矗立在崖壁之上，垂下无数气生根（为了从空气中吸收水分和氧气而从枝干上长出的根）——这就是被称为“谷之主”的大主榕树。其树龄约150年，树高达20米，近前仰望，气势磅礴。

气生根生长的力量很强大，连沥青和混凝土都能穿透。待其长成支柱根，粗壮程度可与主干无异。这种充满生命力和威严的姿态，让人不禁想象在远古时代，人类面对超越自己认知的大自然，不得不献上祈祷。

采访/撰文/编辑：北崎二郎

标题图片：矗立于Gangala山谷中的大主榕树

摄影：大坂宽

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。