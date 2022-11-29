“冲绳世界”主题公园，感受冲绳魅力

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“冲绳世界 文化王国玉泉洞”是一处独具特色的主题公园，主要景观为景色绝美的钟乳洞。从亚热带特有的自然景观，到传承自琉球王国时代的历史文化和传统表演艺术，这里汇聚了冲绳多姿多彩的魅力。

梦幻般的钟乳洞周边，冲绳魅力精彩纷呈

玉泉洞位于冲绳本岛南部的南城市，是一处全长约5km的钟乳洞。形成于约30万年前，洞内全貌在1967年探明。冲绳回归前的1972年4月，长约890m的钟乳洞对游客开放。周边设有毒蛇博物公园和制酒坊等旅游配套设施，1996年，玉泉洞王国村（现在的冲绳世界）开门迎客。

游览的基本路线是进入正门后直奔玉泉洞入口。游客可以先去钟乳洞探险，从溶洞尽头的出口回到地面后，再去热带水果园和琉球王国城下町悠闲漫步，欣赏传统舞蹈艾萨舞表演，去毒蛇博物公园近距离接触独具特色的生物，然后回到正门。这条游览路线最为高效。



冲绳世界的正门。巨大的石狮像“狮子吼之塔”远近闻名



玉泉洞入口紧挨着正门



“东洋一洞”内部空间开阔，无数钟乳石林立

冲绳被珊瑚礁环绕，石灰岩地层占地面积广阔，形成了600多处钟乳洞。其中玉泉洞规模最大，得益于丰富的水源，发育出逾100万个钟乳石，为全国之最。从洞顶向下悬垂的钟乳石和从地面向上生长的石笋千姿百态，构成丰富多彩的景观。洞内全年保持在21度，非常舒适，冲绳大自然的鬼斧神工造就的梦幻美景，值得大家放慢脚步细细品味。



清澈的地下水和钟乳石交相辉映，形成“青泉”美景



五颜六色的灯光给洞内增添了梦幻气息

漫游园内，感受自然和文化的魅力

乘扶梯从玉泉洞回到地面，迎接游客的是南国耀眼的阳光和热带水果园的一片葱郁。这里种植着大约50种热带果树，共450棵，不同季节都有鲜花绽放，空气中弥漫着果实的甜香。

冲绳世界的魅力之一是体验传统工艺。热带水果园旁有琉球玻璃和陶艺的工坊。冲绳工艺品通过琉球王国时代的贸易，引进了中国和东南亚各国的技术，战后又深受美国影响，色彩艳丽，风格质朴遒劲。



热带水果园内除了常见的菠萝、芒果和木瓜，还有冲绳特产扁实柠檬、火龙果、嘉宝果、可可果等稀有水果



也有水果饮品店，可享用新鲜水果和果汁，滋润在钟乳洞探险中干渴的喉咙



可以去陶艺工坊尝试烧制冲绳陶器

在琉球王国城下町，游客可以体验冲绳人的传统生活。红瓦古民居是将实际居住过的民宅搬迁到了这里，4栋民居和1处猪舍兼厕所入选国家有形文化遗产名录。

游客在建筑内还可以体验琉球蓝染、红型染、手工造纸等传统工艺。在王国历史博物馆，可以一边了解冲绳民居守护神石狮子的历史和作用，一边参观海外珍贵的石狮子像。



琉球王国城下町，红瓦古民居鳞次栉比



手工造纸工坊所在的田场家旧宅也是国家有形文化遗产



建于19世纪末的知念家旧宅的猪舍兼厕所。将人类的排泄物用作猪饲料，二战后因卫生原因被废除



可进入屋内亲自弹奏冲绳的三弦琴



王国历史博物馆收藏着国内外的狮子像，可前去了解冲绳石狮子的源流

传统表演热闹非凡，土特产品种类丰富

盂兰盆节的最后一天，冲绳人边念经边跳“艾萨舞”，恭送祖先的灵魂。“超级艾萨舞秀”在传统艾萨舞的基础上增加了独特的舞蹈编排，精彩不容错过。边跳舞边敲太鼓的舞姿动感十足，观众也会情不自禁跟着音乐摆动身体。

同一舞台上还有毒蛇和猫鼬表演，建议入馆前先确认开始时间，提前做好攻略。正门附近的毒蛇博物公园内，展示着海蛇、琉球龙蜥等多种独特的爬行动物，游客还能跟巨大的“幸运白蛇”合影留念。



动感十足的超级艾萨舞。约半小时的歌舞表演转瞬即逝



狮子舞和八重山的“昂伽马舞”等冲绳传统表演精彩纷呈。图为琉球舞“四竹”



场内观众也兴致盎然



毒蛇博物公园除了资料和标本，珍稀爬虫类生态展也值得一看。台阶上聚集的人群正在观看游客跟白蛇合影

冲绳世界内还设有“南都酒造所”，制造和销售毒蛇酒及冲绳本地啤酒。不仅看点多多，还有丰富的土特产售卖，推荐大家抽空去逛一逛。



南都酒造所的酒缸，以原酒浸泡的毒蛇酒。与以泡盛为基酒的草药酒混合后，可调制利口酒



冲绳世界中，冲绳土特产包罗万象。图为琉球玻璃王国工坊的手信专区

冲绳世界

地址： 冲绳县南城市玉城字前川1336

冲绳县南城市玉城字前川1336 营业时间： 上午9点到下午5点半（下午4点起停止入场）

上午9点到下午5点半（下午4点起停止入场） 门票： 成年人2000日元，儿童（14岁以下）1000日元

成年人2000日元，儿童（14岁以下）1000日元 交通： 从那霸机场或首里城乘车约30分钟

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采访/撰稿/摄影：nippon.com 日本网 编辑部

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