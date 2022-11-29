“冲绳世界”主题公园，感受冲绳魅力
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梦幻般的钟乳洞周边，冲绳魅力精彩纷呈
玉泉洞位于冲绳本岛南部的南城市，是一处全长约5km的钟乳洞。形成于约30万年前，洞内全貌在1967年探明。冲绳回归前的1972年4月，长约890m的钟乳洞对游客开放。周边设有毒蛇博物公园和制酒坊等旅游配套设施，1996年，玉泉洞王国村（现在的冲绳世界）开门迎客。
游览的基本路线是进入正门后直奔玉泉洞入口。游客可以先去钟乳洞探险，从溶洞尽头的出口回到地面后，再去热带水果园和琉球王国城下町悠闲漫步，欣赏传统舞蹈艾萨舞表演，去毒蛇博物公园近距离接触独具特色的生物，然后回到正门。这条游览路线最为高效。
冲绳被珊瑚礁环绕，石灰岩地层占地面积广阔，形成了600多处钟乳洞。其中玉泉洞规模最大，得益于丰富的水源，发育出逾100万个钟乳石，为全国之最。从洞顶向下悬垂的钟乳石和从地面向上生长的石笋千姿百态，构成丰富多彩的景观。洞内全年保持在21度，非常舒适，冲绳大自然的鬼斧神工造就的梦幻美景，值得大家放慢脚步细细品味。
漫游园内，感受自然和文化的魅力
乘扶梯从玉泉洞回到地面，迎接游客的是南国耀眼的阳光和热带水果园的一片葱郁。这里种植着大约50种热带果树，共450棵，不同季节都有鲜花绽放，空气中弥漫着果实的甜香。
冲绳世界的魅力之一是体验传统工艺。热带水果园旁有琉球玻璃和陶艺的工坊。冲绳工艺品通过琉球王国时代的贸易，引进了中国和东南亚各国的技术，战后又深受美国影响，色彩艳丽，风格质朴遒劲。
在琉球王国城下町，游客可以体验冲绳人的传统生活。红瓦古民居是将实际居住过的民宅搬迁到了这里，4栋民居和1处猪舍兼厕所入选国家有形文化遗产名录。
游客在建筑内还可以体验琉球蓝染、红型染、手工造纸等传统工艺。在王国历史博物馆，可以一边了解冲绳民居守护神石狮子的历史和作用，一边参观海外珍贵的石狮子像。
传统表演热闹非凡，土特产品种类丰富
盂兰盆节的最后一天，冲绳人边念经边跳“艾萨舞”，恭送祖先的灵魂。“超级艾萨舞秀”在传统艾萨舞的基础上增加了独特的舞蹈编排，精彩不容错过。边跳舞边敲太鼓的舞姿动感十足，观众也会情不自禁跟着音乐摆动身体。
同一舞台上还有毒蛇和猫鼬表演，建议入馆前先确认开始时间，提前做好攻略。正门附近的毒蛇博物公园内，展示着海蛇、琉球龙蜥等多种独特的爬行动物，游客还能跟巨大的“幸运白蛇”合影留念。
冲绳世界内还设有“南都酒造所”，制造和销售毒蛇酒及冲绳本地啤酒。不仅看点多多，还有丰富的土特产售卖，推荐大家抽空去逛一逛。
冲绳世界
- 地址：冲绳县南城市玉城字前川1336
- 营业时间：上午9点到下午5点半（下午4点起停止入场）
- 门票：成年人2000日元，儿童（14岁以下）1000日元
- 交通：从那霸机场或首里城乘车约30分钟
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采访/撰稿/摄影：nippon.com 日本网 编辑部
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