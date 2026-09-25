琉球古老神社波上宫镇座的巨岩

黑白印象，朝圣之旅

Guideto Japan

摄影师大坂宽用黑白相机记录那些被日本人奉为神灵寓居地的自然景物。本篇记录的是冲绳总镇守波上宫（那霸市）镇座的巨岩，那自古以来便是日本人向海外神灵祈祷的圣地。

通往Niraikanai的海边圣地

在那霸机场附近的海岸上，有一巨岩从沙滩直伸入海，被当地人亲切地称为“Nanminsan”的波上宫镇座其上。那曾是琉球王国（1429-1879年）最高级别的官社，不过其创建年代尚不清楚。

在波上宫建成前，这块巨岩就是祈祷圣地。沿海边步行靠近崖下，可以看到巨大的凹陷，那是海浪长年侵蚀的结果。乍看之下，岩体裸露，很煞风景，但仔细一瞧，就会发现局部呈现祭坛状，散发着令人肃然的庄严气息。自古，琉球人深信，丰饶、幸福和生命都来自彼岸众神栖居的理想乡Niraikanai。而能通往那里的，正是巨岩之端名叫“龙宫”的拜所。至今仍有女性信众循拜所巡礼，祈祷地区发展、家宅平安、无病无灾，她们也会来到“龙宫”合掌祭拜。

琉球王国时代，当地与日本本土、中国、朝鲜及南方各地之间的贸易兴盛，那霸港得以发展繁荣。彼时，波上宫已广受信仰，进出港船只都朝着巨岩祈祷航行平安。此外，据说旅居琉球的外国人会在崖顶摆放香炉，朝着故乡的方向祈祷。

如今，悬崖前的海面上架起了“波上桥”。在桥上凭栏远眺，只见一块巨大的岩石雄伟地伸入蔚蓝的大海，矗立其上的社殿就像城堡的天守阁一般。这块在琉球王国时代被称为“花城”的巨岩，是一座面向大海展示王国威严的城堡，让人感慨它不愧是向Niraikanai献上祈祷的第一圣地。

波上宫 地址： 那霸市若狭1-25-11

那霸市若狭1-25-11 御祭神：伊弉冉尊、速玉男尊、事解男尊 波上宫是琉球王朝时期，供奉日本熊野信仰神祇的古老神社。人们深信这里的神能保佑航海安全、渔业丰收、农作丰稔、多子多孙。鲜艳的朱红色殿宇和风狮爷彰显着浓郁的冲绳特色，加之其是市内唯一一座俯瞰海滩的神社，吸引来众多游客。 本殿立于琉球石灰岩崖上，从创建以前起就是Niraikanai信仰的拜所。此外，崖壁洞穴出土了14到16世纪左右的人骨，据推测是一处墓葬遗址。可以说，这里是琉球民间信仰与本土神道交融的祈祷圣地。

有着“龙宫”之称的拜所，一直被认为与Niraikanai相通

琉球王府也笃信波上宫，每年正月国王都亲自前来参拜

从波上桥观波上宫全景

采访/撰文/编辑：北崎二郎

摄影：大坂宽

标题图片：波上宫矗立于巨岩上

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