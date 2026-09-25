琉球古老神社波上宫镇座的巨岩
Guideto Japan视觉日本 文化 艺术
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
通往Niraikanai的海边圣地
在那霸机场附近的海岸上，有一巨岩从沙滩直伸入海，被当地人亲切地称为“Nanminsan”的波上宫镇座其上。那曾是琉球王国（1429-1879年）最高级别的官社，不过其创建年代尚不清楚。
在波上宫建成前，这块巨岩就是祈祷圣地。沿海边步行靠近崖下，可以看到巨大的凹陷，那是海浪长年侵蚀的结果。乍看之下，岩体裸露，很煞风景，但仔细一瞧，就会发现局部呈现祭坛状，散发着令人肃然的庄严气息。自古，琉球人深信，丰饶、幸福和生命都来自彼岸众神栖居的理想乡Niraikanai。而能通往那里的，正是巨岩之端名叫“龙宫”的拜所。至今仍有女性信众循拜所巡礼，祈祷地区发展、家宅平安、无病无灾，她们也会来到“龙宫”合掌祭拜。
琉球王国时代，当地与日本本土、中国、朝鲜及南方各地之间的贸易兴盛，那霸港得以发展繁荣。彼时，波上宫已广受信仰，进出港船只都朝着巨岩祈祷航行平安。此外，据说旅居琉球的外国人会在崖顶摆放香炉，朝着故乡的方向祈祷。
如今，悬崖前的海面上架起了“波上桥”。在桥上凭栏远眺，只见一块巨大的岩石雄伟地伸入蔚蓝的大海，矗立其上的社殿就像城堡的天守阁一般。这块在琉球王国时代被称为“花城”的巨岩，是一座面向大海展示王国威严的城堡，让人感慨它不愧是向Niraikanai献上祈祷的第一圣地。
波上宫
- 地址：那霸市若狭1-25-11
- 御祭神：伊弉冉尊、速玉男尊、事解男尊
波上宫是琉球王朝时期，供奉日本熊野信仰神祇的古老神社。人们深信这里的神能保佑航海安全、渔业丰收、农作丰稔、多子多孙。鲜艳的朱红色殿宇和风狮爷彰显着浓郁的冲绳特色，加之其是市内唯一一座俯瞰海滩的神社，吸引来众多游客。
本殿立于琉球石灰岩崖上，从创建以前起就是Niraikanai信仰的拜所。此外，崖壁洞穴出土了14到16世纪左右的人骨，据推测是一处墓葬遗址。可以说，这里是琉球民间信仰与本土神道交融的祈祷圣地。
采访/撰文/编辑：北崎二郎
摄影：大坂宽
标题图片：波上宫矗立于巨岩上
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。