欢迎来到银座“歌舞伎座”：中村鹰之资眼中歌舞伎殿堂的“魅力”与“魔力”

作为东京银座的地标，歌舞伎座既是歌舞伎演员比拼的专业舞台，也是观众感受歌舞伎华美氛围的“主题乐园”。歌舞伎实力派年轻演员中村鹰之资为我们讲述它的独特魅力。

本名渡边大，1999年4月生于东京，是人间国宝五代目中村富十郎的长子，毕业于学习院大学经济学部。2001年以“中村大”之名初登舞台，2005年参演歌舞伎《鞍马山誉鹰》，展现了初代中村鹰之资的风采。

“演员的目标，就是在歌舞伎座获得认可”



摄于连接歌舞伎座四层和五层的“五右卫门阶梯”

中村鹰之资说，对歌舞伎演员而言，站上歌舞伎座的舞台具有特殊意义。

“这里是规模最大的歌舞伎剧场，可以说是当今歌舞伎的大本营。在这个舞台上，出演哪部剧目、饰演哪个角色都有重要意义。在歌舞伎座的舞台上获得认可，是每位歌舞伎演员追求的目标。”

今年5月，中村鹰之资在《劝进帐》中饰演源义经的手下骏河次郎。6月又在义太夫狂言名作《菅原传授手习鉴》的“车引”一幕中出场，饰演三胞胎兄弟中效忠敌方的松王丸一角。在脸谱“隈取”的加持下，他的表演充满力量，展现出强大的舞台气场。



从二楼看歌舞伎座的舞台（图片：松竹株式会社）



在五楼“歌舞伎座画廊”松王丸的画像展板前

前辈精神深深扎根于舞台

歌舞伎座于1889年在木挽町（歌舞伎座周边的老地名）开业。历经四次改建后，第五期歌舞伎座于2013年竣工。它由著名建筑师隈研吾主持设计，一方面延续了战前第三期、战后第四期桃山时代的优雅风格，保留了瓦房顶和唐破风门楣等，同时旁边又新建了以白色为基调、搭配纵向线条的高层办公楼“歌舞伎座大厦”，将传统与现代完美融合。



29层的高楼与传统日本建筑合二为一的“第五期 歌舞伎座”（图片：松竹株式会社）

中村鹰之资感叹道：“130多年来，这座剧场造就了无数名角，见证了他们的辉煌。我深切感受到前辈们的精神在这里深深扎根。”

“歌舞伎座有种威压，让人觉得这里没有‘歌剧魅影’，却有歌舞伎座魅影，如果你不拼命演绎角色，那个魅影可能就会出现。不过我感受到的，更多是温暖。两年前在纪念父亲（五代中村富十郎，2011年去世，享年81岁）逝世13周年的演出活动中，我在这个舞台上出演了剧目《船弁庆》。当时我很紧张，但剧场内仿佛有股力量在推动我，让我发挥出了最佳水平。歌舞伎座就是有这种神奇的魔力。”



作为培养歌舞伎演员的地方，歌舞伎座有1904个观众席（图片：松竹株式会社）



2023年2月，在纪念父亲逝世13周年的演出活动中，中村鹰之资在歌舞伎座舞台上挑战了《船弁庆》的平知盛一角

曾与父亲联袂演出《劝进帐》《连狮子》

中村鹰之资说，对歌舞伎演员而言，歌舞伎座是无可取代的“家”。

“我出生后，父亲抱着襁褓中的我，从医院直奔歌舞伎座。到剧场后台告诉大家‘孩子出生了！’，之后才把我抱回家。我小时候经常在后台和大堂玩，所以站上舞台时，有种回家的感觉，同时又不由自主地端正仪态。”



中村鹰之资在歌舞伎座观众席讲述自己的回忆

中村鹰之资的父亲是以精湛舞技闻名的人间国宝中村富十郎，父子俩曾经同台演出过。2009年在歌舞伎座举办的中村富十郎八十寿辰纪念演出中，当时年仅10岁的中村鹰之资在父亲饰演弁庆的《劝进帐》中出演源义经，还在展现狮子父子情的舞剧《连狮子》中，与父亲共同表演了舞蹈。

“现在我才意识到，父亲当年带我同台演出，是想向我传递一些东西。那时的弁庆角色，代表了父亲的演艺巅峰。如今，饰演好《劝进帐》中的弁庆就是我最大的目标。我会以自己切身感受到的父亲的表演艺术为指引，同时又尽力演绎出自己的弁庆风格。对我来说，现在最重要的是通过饰演不同角色来积累舞台经验。”



（左）剧场一层大厅，（右）在四层回廊介绍父亲艺术成就的展板前



站在通往舞台的“花道”上，畅想出演《劝进帐》中的弁庆一角

歌舞伎座的多元文化体验

第五期歌舞伎座的一大特色是，即使不看演出也能玩得尽兴。我们请中村鹰之资介绍了歌舞伎座除演出外的其他亮点。

“这里离地铁站很近，无障碍设施也十分完善。就算不看戏，也可以在木挽町广场买买东西，到咖啡厅和屋顶庭园享受悠闲时光。”

木挽町广场直通东京地铁日比谷线、都营浅草线的“东银座”站，在歌舞伎座大厦的地下二层。这里以大灯笼为标志，洋溢着庙会般的节日气氛，很热闹。歌舞伎周边、日式杂货、日式等各式各样的商品让人目不暇接。



歌舞伎座的必买伴手礼，包括印有脸谱图案的文件夹、手帕，以及印有《劝进帐》《义经千本樱》等经典剧目人物图案的仙贝“歌舞伎狂言煎饼”

正门旁边的“歌舞伎稻荷神社”也是人气景点。在稻荷神社，祈求的是票房大卖、观众和演职人员出入平安。尽管如此，这里经常挤满了拍照打卡的访日游客。

在稻荷神社后面的“木挽町特产”商店，名角周边等与歌舞伎有关的伴手礼琳琅满目。中村鹰之资推荐了“鼻喉甜茶饴”和京都点心“益寿糖”。

“戏剧和音乐从业者都需频繁用嗓，所以甜茶饴很受他们的喜欢。不过，卖甜茶饴的店很少，所以即便我去其他剧场演出，也会专程到木挽町来买。益寿糖是我父亲生前最喜欢吃的，只有我在歌舞伎座演出的时候，木挽町的店家才会将它摆放在柜台上出售。所以，如果大家来看演出时能顺便选购，我会倍感高兴。”



每逢演出首日和收官日，歌舞伎稻荷神社都会举行“奉告祭”



（左）印有中村鹰之资表演照的文件夹深受外国游客喜爱 （右）手拿甜茶饴的中村鹰之资，旁边摆放的是益寿糖，上方的宣传牌写有“中村鹰之资推荐”

四层回廊陈列着历代歌舞伎座的建筑模型，以及介绍名角的展板。从这里往上经过“五右卫门阶梯”，就来到歌舞伎座屋顶上一片绿意盎然的空间。这处内行人熟知的银座“屋顶庭园”，是免费开放的休憩场所。幕末到明治时期著名歌舞伎狂言作者河竹默阿弥自家庭院里的石灯笼现在就放在这里。

面朝庭园的日式品茶店兼茶点店“寿月堂”也是隈研吾的设计。在这片使用约三千根竹子打造的和风现代空间里，游客可享用轻食和抹茶甜点。旁边的歌舞伎座画廊，通过彩色展板介绍了歌舞伎历史等各种入门知识，同时为方便外国游客理解，还附有英文介绍。



（上）免费开放的屋顶庭园 （左下）庭园内立有“先人碑”以纪念为歌舞伎发展做出贡献的历代艺术家 （右下）从河竹默阿弥住宅迁移至此的石灯笼（图片：nippon.com日本网 编辑部）



（上）歌舞伎座画廊和寿月堂的入口 （下）中村鹰之资2023年7月出演的《刀剑乱舞》海报也在展板上



连接四层回廊和屋顶庭园的“五右卫门阶梯”，其名称源于大盗石川五右卫门的名言“绝景哉，绝景哉”。从这里可近距离看到歌舞伎座的大屋顶（图片：nippon.com日本网 编辑部）

走，看戏去！

中村鹰之资的演出计划已经排满。7月-8月是前年广受好评的新派歌舞伎《刀剑乱舞》，9月是《流白浪灿星（鲁邦三世）》。10月3日，他将在浅草公会堂举办第十次个人专场演出《翔之会》，演出剧目为《奴道成寺》与以三社祭为题材的《弥生花浅草祭》。后者需在剧中快速换装、分饰四个角色，届时他将和中村勘九郎（43岁）同台演出。



中村鹰之资在歌舞伎座的“凤凰丸”纹章前，目光中充满自信

即便是初次接触歌舞伎的观众，也能充分感受新派歌舞伎和翔之会专场演出的魅力。歌舞伎座的公演通常采用昼夜两场制，每场约4小时。刚接触歌舞伎的人可以买“单幕演出票”，选自己感兴趣的剧目看。前一天中午在网上预约，仅需1000到2000日元，另外当天也有少量现场票发售。

无论如何，先来歌舞伎座走一走，看一看。你会发现这项有400年历史的传统艺术并不高高在上，而是一门雅俗共赏的亲民艺术。



正门入口左边是仅看全剧中一幕的“一幕见”座席售票处及观演入口（图片：nippon.com日本网 编辑部）



中村鹰之资欢迎大家来歌舞伎座看看

歌舞伎座

地址： 东京都中央区银座 4-12-15

东京都中央区银座 4-12-15 交通： 东京地铁日比谷线、都营浅草线“东银座”站3号出口直达，东京地铁银座线、丸之内线、日比谷线“银座”站下车步行5分钟

东京地铁日比谷线、都营浅草线“东银座”站3号出口直达，东京地铁银座线、丸之内线、日比谷线“银座”站下车步行5分钟 屋顶庭园和歌舞伎座画廊：免费开放 ＊展览内容定期更新

