游古刹神社，赏烂漫樱花

镰仓漫步，古都掠影

Guideto Japan

日本没有官方认定的国花，如果要列举出候选国花，樱花必定名列首位。神奈川县的镰仓市，自然景观得天独厚，在粉红色樱花的装扮下，更是呈现出一派春日胜景。让我们跟随古都摄影师的镜头，去领略这春意盎然的绝美景色。

漫步赏樱两相宜

樱花的绽放宣告春天的到来，是每一个日本人都翘首以待的时刻。赏樱自然是一大乐趣，同时，盛开的樱花也为毕业、升学、就业等人生的重要时刻增添了绚丽色彩。

樱花的花期每年多少会有些差异，镰仓的樱花季大致在3月下旬到4月上旬。说到赏樱，通常是铺上野餐垫，大家席地而坐，吃喝谈笑。但在镰仓街头，这种习俗并不常见。游览观赏寺庙和神社的樱花，这才是独具镰仓特色的赏樱方式。因此，本文推荐一条适宜于一日漫步赏樱的路线。



矗立在北镰仓站东北部的六国见山

首先从JR北镰仓站出发，沿县道21号线向东南方向行进，可以看到道路两侧的山丘上樱花竞相绽放。其中尤以白色和淡红色的山樱开得最为灿烂美丽，这一树种被镰仓市定为市树。

步行约1公里后，就可以看到在前方左侧的建长寺。它是镰仓时代五座禅寺“五山”中等级最高的一座名刹。参拜道从寺院的大门“总门”一直延伸到三门，道路两旁种满成排的樱花树，构成了在镰仓地区屈指可数的壮观景象。穿过三门后，依然可以随处看到品种多样的樱花。



建长寺三门前成排的樱花树

继续前行，经过巨福吕坂（古道名——译注），即到达镰仓市中心的鹤冈八幡宫。穿过正门入口处的第三座鸟居，右侧的源氏池四周也被染井吉野樱环绕。这里除了盛开的樱花外，“落樱”也是一大看点。花瓣犹如飞雪般随风飘散，落在水面上，又看似“花筏”，这些景象，想必会触动许多人的心弦。



源氏池的水面上浮满了花瓣

春意正浓时，繁花次第开

鹤冈八幡宫的参拜道名为“段葛”，沿途种有约180棵樱花树。穿过粉红色的“樱花隧道”，即可从镰仓站前往西镰仓地区的长谷寺。乘坐电车“江之电”，5分钟即可到达离寺庙最近的长谷站；如果步行，约半小时也可抵达。



连接镰仓站前和鹤冈八幡宫的“段葛”，全长500米

在这一地区，高德院的镰仓大佛（见标题图片）非常有名，而长谷寺的十一面观世音菩萨立像，也以日本最大规模的木雕佛像而广为人知。观音堂（正殿）内供奉着这尊高达9米以上的佛像，殿旁矗立着高大的樱花树。每年4月8日都会在树下举行庆祝释迦牟尼佛诞辰的“花祭”（浴佛节）。



长谷寺的正殿旁樱花盛开，与蓝天交相辉映，美得令人炫目

太阳西斜之前返回镰仓站，之后还可以参观妙本寺，只需从东口步行约5分钟即可到达。它是日莲宗最古老的寺庙，还以染井吉野樱开花早于周边地区而闻名。即使盛花期已过，这里的樱花也值得一看——落樱将寺院装点得如梦似幻，樱花树后，深粉色的海棠花灿烂绽放。



妙本寺祖师堂前。樱花落后，海棠迎来花期

漫步赏樱的最后一站，是靠近车站一侧的本觉寺。这里的垂枝樱，在镰仓开花最早，深受游客喜爱。夕阳中，樱花与茜色的晚霞交相辉映，景色格外迷人。天色再暗些后，灯笼点亮，你还可以欣赏到夜樱。虽然垂枝樱的花期结束得较早，但旁边的八重樱会一直开到晚春，迎接着每一位游客的到来。



夕阳中的本觉寺垂枝樱

谷歌地图

撰稿/图片：原田宽

标题图片：高德院的镰仓大佛（原田宽）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。