镰仓建长寺：体验坐禅素斋，感受禅宗文化

镰仓漫步，古都掠影

Guideto Japan

拥有800多年历史的古都镰仓（神奈川县），是武士们尊崇的禅宗圣地。在镰仓众多禅宗寺院中，建长寺规格尤高。让我们一起走进这座名刹，欣赏寺院美景，体验坐禅修行，感受“禅宗之心”。

镰仓五山之首

镰仓三面环山，一面临相模湾，在这座紧凑的城市中，密布着多达123座寺院。特别是曾得到镰仓幕府（1185-1333年）庇护的临济宗的寺庙占据了其中的三分之一，共有42座。



建长寺的三门（山门），与后方佛殿、法堂、唐门，同为日本国家重要文化遗产

临济宗与后来兴起的曹洞宗、黄檗宗一样，强调通过坐禅以达到开悟，故称“禅宗”。在镰仓幕府为禅宗寺院制定的等级制度“五山制度”中，等级最高的就是建长寺，其后依次为圆觉寺、寿福寺、净智寺和净妙寺。

镰仓“五山”至今屹立不倒，而建长寺也依旧保持着“五山之首”的风范。这是日本第一座专门的禅宗道场，始建于1253年，至今仍能感受到其创立之初的精神与传统。



从寺院最深处的高台，眺望呈直线排列的伽蓝建筑

走进建长寺，处处都能感受到禅宗寺院的典型特征。其中之一就是伽蓝的布局。大门、三门、佛殿、法堂、方丈等主要建筑排成一列，再现了典型的中国禅宗寺院的建筑风格。



通往佛殿的步道两侧种植着高大的圆柏树

从三门通往佛殿的步道旁，生长着一排排耐寒的常绿乔木圆柏。相传，这些圆柏的树苗是开山祖师、中国僧人兰溪道隆从南宋带来并种植的，因为中国禅宗十分尊崇其旺盛的生命力。如今，这些圆柏已成长为树龄超760年、树干周长达7米的巨树，堪称建长寺创立至今的历史“见证者”。

步道右侧钟楼里的梵钟铸造于1255年，现为日本国宝。其造型古朴典雅，与同为国宝的圆觉寺钟、镰仓市内最古老的常乐寺钟并称为“镰仓三名钟”。



悬挂在茅草顶钟楼内的国宝梵钟

禅宗寺院的主佛通常为释迦如来，但这里的佛殿极为罕见地供奉着地藏菩萨，人们相信，他会在冥界救度亡者。



包括台座在内，地藏菩萨高5米（佛殿目前因修缮关闭，修缮工程计划于2027年7月结束）

继续向寺院深处走，可以看到住持曾经的居所方丈。后方的庭园中有一草坪环绕着的池塘。日本庭园给人的印象多为青苔遍布的景致，但这其实是近世（日本史中的近世指安土桃山和江户时代，大致为1568-1867年——译注）以后才流行起来的。建长寺参考有关专家意见，复原了昔日的草坪庭园样式。



以池塘为中心的建长寺庭园是日本国家史迹名胜。图片中的小桥现已拆除

除了坐禅，日常饮食也是修行

寺院内东侧山丘上的道场，至今仍是僧侣们每日进行坐禅等严格修行的地方。僧侣们的日常饮食非常简朴，仅一汤一菜，且绝不食用肉类、鱼类等动物性食材，甚至调味料也全部使用植物性原料，严格贯彻戒律。

“一汤一菜”中的汤，是在香菇、海带熬制的高汤中加入蔬菜、豆腐等食材做成的“建长汁”，营养丰富且饱腹感十足。如今，这款发源于建长寺的镰仓特色美食，已成为日本家庭餐桌上的“常客”。



僧人饮食中不可或缺的萝卜菜肴

此外，每顿饭都少不了腌萝卜“泽庵”。为了不浪费每一粒米，僧人们在饭后会将热水倒入饭碗，就着腌萝卜把碗中的米饭打扫干净，连同热水全部喝掉。这是修行僧们严格遵循的习惯，体现出禅宗自古以来珍视生命、杜绝浪费的精神。



每年1月，僧人们都会到三浦半岛种萝卜的农户家托钵化缘，制作“泽庵”

为避免妨碍修行，通往僧堂的步道通常禁止游客进入，仅有每年晚春时节，寺内牡丹盛开之际，会例外地向众人开放，游客可以在这条小路上赏花散步。



步道旁盛开的牡丹花。晚春花期是踏入这片神圣修行场所的难得机会

虽然建长寺承载了丰富的禅宗文化，但最为核心的仍是坐禅这一基础修行。挺直腰板，端正姿势，调节呼吸，杂念自然而然地消散而去，心神归于平静。建长寺每周五和周六都举办坐禅会，不曾体验过坐禅的游客也可以参与。静座在日本最古老的修行道场，即可忘却尘世纷扰，亦可获得一次直面真我新鲜体验。



坐禅体验于每周五和周六下午3：30分开始，全程1小时（提前15分钟集合）。无需预约，购买寺院门票即可参加。如果坐不惯榻榻米，可以事先申请，寺方会提供椅子

摄影/撰文：原田宽

标题图片：从建长寺入口附近眺望伽蓝建筑（原田宽）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。