海滨古都镰仓：江之岛、红富士，水中烟花，神职沐浴……，与大海织就独特美景

镰仓漫步，古都掠影

在日本三大古都（指京都、奈良、镰仓——译注）中，唯有神奈川县的镰仓临海。绵延7公里的海岸线，不仅是冲浪爱好者的圣地，在这里，还能一览自镰仓时代（1185-1333年）留存至今的历史遗迹与独特风俗，更能隔海远望“红富士”奇观，日本魅力无限。

“净化”之滨，如今的海上运动圣地

神社、寺庙的历史景观与海滨的浪漫风情融合交织，赋予了镰仓与奈良、京都截然不同的古都风貌。



隔着七里滨眺望三浦半岛

自古以来，日本就有祭祀神佛前先在冷水中净身的习俗，称为“禊”或“水垢离”。这种仪式最初是在大海或河流中沐浴净身，后来也演变出用木桶将水浇在身上的简化形式。



缠着兜裆布下海净身的神职人员

镰仓幕府的建立者源赖朝，在参拜其虔信的箱根神社与伊豆山神社之前，也会在前滨（今“由比滨”）净身。时至今日，鹤冈八幡宫在每年举行的最重要的祭祀活动“例大祭”（9月14-16日）的首日，仍会举行名为“滨降式”的净身仪式，神职人员们伴着日出，步入由比滨海中净身。



拂晓时分的由比滨，可以看到渔人与冲浪者的身影

平日拂晓来到由比滨，常能见到起航出海的渔船。这里盛产银鱼和裙带菜，在海岸边晾晒裙带菜的景象，可谓是海港城市独有。



腰越海岸边晾晒的裙带菜

与此同时，这里也是冲浪、帆船等水上运动的热土。从镰仓至大矶一带的湘南海岸是日本的海水浴发源地，也是冲浪者的圣地。清晨，你常能看到出门上班前先去冲个浪的发烧友们。



倘若运气好，还能一览江之岛与远处“红富士”同框的美景

拂晓时分，在稻村崎的镰仓海滨公园，可以欣赏江之岛与沐浴在朝霞中的富士山相映成辉的美景。倘若在冬日，还能看到皑皑雪峰被朝霞染成淡红色的“红富士”奇观。太阳升起后，海浪接连不断地拍打在岩石上，激出白色水花，令人心旷神怡，忘却时间流转。



七里滨海岸边浪花飞舞

水中烟花与晚霞

位于镰仓市西南、与逗子市交界的材木座海岸南端，退潮时，在离岸几百米的地方，无数石头露出水面，宛如一座小岛。这一带名为“和贺江嶋”，这里是现存最古老的人工港遗址，建于镰仓时代的1232年。据传直至江户时代（1603-1868年），它一直用做为码头，但如今只余石堆静卧海间。尽管作为史迹，并无太多看点，但大潮退去时，这里就成了戏水的好地方，吸引不少亲子家庭前来游玩。



入选国家级史迹的和贺江嶋

夏日的镰仓海滨，最热闹的活动当属烟花大会。湘南海岸的逗子、叶山、江之岛、茅崎、平冢等地都会举办精彩纷呈的烟花盛会。虽然镰仓的烟花大会规模不算大，但罕见的“海上水中烟花”每年都会吸引大量游客纷至沓来。“水中烟花”是由海上航行的渔船将烟花弹投入海中，这种烟花会在浮出水面的瞬间绽放。与湖泊、河上的烟花不同，海浪影响使得烟花点燃难度更高，因此在海边欣赏烟花盛放的机会更为难得。



璀璨的烟花在海面上绽放出一道道光弧

当夏日喧嚣落幕，海岸终归宁静。秋日悄然而至，海风拂过芒穗，夕阳愈发动人。从秋天到次年春天，这里充满静寂的魅力，可以让人细细体味“海滨古都”的别样风情。



傍晚的由比滨风平浪静，水天一色

撰文/摄影：原田宽

标题图片：材木座海岸的夕景，和贺江嶋、江之岛和富士山尽收眼底（原田宽）

