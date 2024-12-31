镰仓鹤冈八幡宫：在新年活动中体验800年前的武家文化

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自镰仓幕府成立以来，鹤冈八幡宫一直是这座“武士之都”的象征，同时也是最大的旅游景点之一。元旦期间，这里将重现昔日的祭神仪式，让人们一睹镰仓武士优雅华丽的遗风旧俗。

秉承传统的武士之城的中心

800多年前，镰仓诞生了日本首个武家政权。这里也是日本三大古都之一。与贵族政治盛行的奈良、京都不同，镰仓具有质朴稳健的城市氛围。

源赖朝之所以在镰仓建立幕府，是因为此处环山临海，是一处天然的战略要地和交通枢纽。另一个重要原因是，镰仓供奉着源氏一族的守护神八幡神，与其祖辈皆有因缘，便于掌控坂东武士（即关东地区的武士——译注）。为了彰显自己身为源氏的正统性，源赖朝在抵达镰仓后不久，便将由比滨附近的氏神迁至居所附近。这就是如今的鹤冈八幡宫。

从那时起，鹤冈八幡宫的位置从未改变，一直都是镰仓的地理和文化中心。参拜道“若宫大路”自北向南，横穿城市，通往海边，也成为镰仓这座城市发展的起点。八幡宫内的建筑曾多次在战争和自然灾害中被烧毁。后来，作为重要文化遗产的本宫和若宫由江户幕府重建。而繁多的祭神仪式的习俗及所使用的服饰，则自镰仓时代起流传至今。



如今的本宫由第11代将军德川家齐于1828年重建

在闻名全日本的新年“初诣”地举行古代祭神仪式

每年元旦的前三天，都有250万人前来鹤冈八幡宫参拜。到处都是手拿辟邪吉祥物“破魔矢”的香客。小摊遍布，人声鼎沸。在热闹的八幡宫内，还会举行许多传统的祭神仪式。首先是元旦当天举办的祭神仪式“神乐始式”，然后就是一连串祈求新年安康的仪式活动。



神乐始式（1月1日上午7点开始）。八乙女（8名当地小学生）在舞殿为神献舞

“除魔神事”，是用弓箭射穿一个大箭靶来辟邪。这是镰仓武士新年开工时的一项习俗，一直流传至今。“手斧始式”展现的是，使用传统的木工道具，重现建造神社时木材加工的场景。镰仓市的建筑行业人士会在仪式上祈求新的一年工作平安。

仪式中人们穿着的传统服饰也值得关注。负责仪式活动的男性身着武士正装“束带”，脚上穿着被称为“浅沓”的木鞋。女性则穿着白色和服及红色“行灯袴”（一种裙裤样式的女袴——译注），这是传承自平安时代的女官服装。此外，在奉上神乐（日本人在节日和民间风俗活动中祭神、敬神时表演的歌舞艺术——译注）时，人们会用筚篥等乐器演奏雅乐，让人感受到武士文化优雅的一面。



除魔神事（1月5日上午10点开始）。拉弓射箭，射中写在箭靶背面的“鬼”字就可辟邪



手斧始式（1月4日下午1点开始）。使用手斧（参考图片）重现古代木工的工作场景。建筑业的高空作业人员还会唱起一种名为“木遣音头”的劳动号子

小正月（1月15日左右）期间，全国各地会焚烧门松和稻草绳。这是一项源自镰仓时代的民间活动。各地有不同的叫法，比如“dondo烧”或“左义长”等等。在鹤冈八幡宫的左义长仪式上，人们将稻草覆盖在使用过的正月装饰物上，堆成圆锥状，并将之称为“saito”。焚烧开始后，一众香客便对着熊熊大火进行祈祷。

在新年伊始，会举办众多祭神仪式。这是体验日本传统文化的绝佳机会。请务必来镰仓一游。



左义长（1月15日上午7点开始）。在“saito”前设置祭坛，仪式结束后对其进行焚烧

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图片/撰文：原田宽

标题图片：新春时节的鹤冈八幡宫。参加初诣的香客在通往本宫的宽阔石阶上排队

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