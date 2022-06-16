镰仓幕府在哪里？创建年份是1192年还是1180年？

如果被问及江户幕府在哪里，大概许多人都会笼统地回答出“在江户城里”。那么，镰仓幕府呢？2022年NHK大河剧便是以镰仓幕府为历史背景的。出人意料的是，镰仓幕府首任将军源赖朝选择了一个并不起眼的地方。

鹤冈八幡宫是镰仓的地标建筑。大殿高高在上，傲视着殿前那条延伸到海边、长达两公里的参拜道路——若宫大路。雄伟的大殿的确适合作为武家社会的精神支柱，但八幡宫并非现实中开展政治活动的场所。



从鹤冈八幡宫大殿眺望那条延伸到海边的参拜道路——若宫大路（笔者拍摄）

源赖朝率领东国（古代地理名词，指关东地方、东海地方——译注）武士团进入镰仓后，选择了在鹤冈八幡宫东侧后方一处名为大仓的隐蔽之地建造幕府。因此，镰仓幕府又名“大仓幕府”。如今，那里除了一块立在清泉小学校区的遗址石碑，就只剩下一个地名——“西御门”，它提醒着人们当时这里曾有过东、南、西、北四座大门。

据镰仓历史文化交流馆工作人员介绍，因为出土物等证据不足，只能根据口耳相传的信息推测当时的镰仓幕府长、宽各为两百多米。该馆学艺员（在博物馆等公共文化设施从事专门职位的工作人员——译注）大泽泉称：“在现遗址东边相邻区域挖掘出了房屋遗迹，因此，也有学者认为镰仓幕府的御所（此处特指将军府邸——译注）应再往东延展一点儿。”无论哪种说法都表明当时镰仓幕府的空间较为紧凑。据镰仓时代史书《吾妻镜》记载，建造将军御所时，镰仓幕府一共聚集了311名武士。



从眼前这块西御门石碑至道路尽头的金泽街道附近被认为是大仓幕府的一条边界线（笔者拍摄）

建在大仓的幕府仅经历了源赖朝至源实朝的源氏三代将军及北条义时、“尼将军”北条政子时期。第三代执权（镰仓时代辅佐将军的执政官——译注）北条泰时上台后，幕府就被搬到了其他地方。

“1192”——让一代人深信不疑的创建年份

笔者这代人上学时，学校教的是镰仓幕府创建于1192年，并取年份日语发音的谐音“（打造一个）好国家”来记忆。按笔者的理解，“源赖朝在坛之浦打败平家，1192年成为征夷大将军并创建了镰仓幕府”。可是，令人费解的是，镰仓幕府遗址存在感过低，与其作为正统政权的形象不相匹配。

于是，笔者重新查阅史实，发现源赖朝早在12年前，即1180年就已经建造了大仓幕府。当时，富士川之战爆发，源赖朝身处与平家的酣战之中。战乱至少持续了五年，一直到1185年的坛之浦之战。

在这样的情况下，除了将军御所，光设置掌管军务的侍所就已倾尽全力了。在交战之际，侍所别当（即侍所长官）作为“军奉行”发挥总指挥的功能，因此，当时的幕府更接近于战营。而后，镰仓幕府花费了12年的时间，设立了问注所（处理土地问题诉讼）和政所（掌管财政事务）等，完善了幕府的统治功能。

源平合战期间，东国的武士们身处各自的领地，时刻准备应召前往镰仓。大泽泉解释称，“当时，将军的直属家臣往返于各自领地和镰仓之间，并不是一直待在幕府”，故而并不一定需要大住宅和大片用地。

镰仓幕府创建过程

1180年 源赖朝举兵，进入镰仓，创建大仓幕府，设置侍所 （即1180年创建说） 富士川之战 1184年 设置问注所、公文所 1185年 平家在坛之浦之战中灭亡 设置守护（负责维持治安——译注）、地头（负责土地管理和年贡征收等事务——译注） （即1185年创建说） 1189年 逃至奥州的源义经被逼自杀 1192年 源赖朝被任命为征夷大将军 （即1192年创建说） 设置政所 1199年 源赖朝骤然离世

对于将源赖朝被任命为征夷大将军的1192年作为创建幕府的年份，东京大学史料编纂所本乡和人教授提出了质疑。他在著作《北条氏的时代》（文春新书）中指出，1192年是“朝廷承认源赖朝为东国‘老大’的年份，其主体是朝廷”。

本乡教授主张1180年创建说，他认为源赖朝始终没有按照朝廷所希望的那样行事，而是努力建立一个“由武士组成的，保护武士利益的集团”。乱世之中，尚未完全掌控政权的源赖朝所建的幕府规模虽然很小，但树立武家政权这一行为本身很有意义。

在被流放伊豆国（今伊豆半岛和伊豆诸岛——译注）20年后，源赖朝举兵创建了幕府。但没过多久，1199年，53岁的他就因落马负伤而离世。有人认为那是一起单纯的事故，也有人抛开真伪，认为那是恶灵作祟的结果。源赖朝掌权时间短暂，却还出现了这样的传闻，在他治下，社会究竟是怎样一番光景呢？笔者将在下一篇文章中展开。



大仓幕府遗址附近的源赖朝之墓（笔者拍摄）

标题图片：大仓幕府遗址石碑（笔者拍摄）

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