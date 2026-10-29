和其他国家相比，日本非婚生子女比例较低，几乎所有孩子都是已婚女性所生。在少子化问题不断加剧的背景下，如果“没有结婚打算”的年轻人占到三分之一，那么等待我们的可能是更加严重的少子化。

“家务和育儿”是年轻女性的障碍

日本儿童家庭厅针对约10万名15岁到39岁民众实施的意识调查显示，未婚人士（43529人）中35.1%表示“没有结婚打算”。即使有结婚意愿，但也没有具体的时间计划，只模糊地表示“早晚会结婚”的人占比达到37.5%，超过了回答“在一定时期内”的人。

调查于今年5月至8月通过线上方式实施。收到约68000份有效回答，其中六成是女性。

关于结婚的障碍（多选），列举“收入方面的担心”“失去自由时间”“没有想结婚的对象”的受访者较多。

从性别和年龄段来看，10多岁到24岁的女性受访者存在着将“家务和育儿分工方面的分歧”视为障碍的倾向，而35岁以上的女性受访者则认为“没有想结婚的对象”是不婚的重要理由。

关于比结婚优先度更高的事项，列举“休闲和兴趣爱好”“身体状态和精神的余裕”“稳定的收入和工作”的受访者较多。

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