随着生成式AI（人工智能）的普及和精度的提高，翻译行业的业绩正在急剧下滑。

半数企业收入或利润减少

东京商工调查公司针对连续五个年度都有可比数据的100家翻译公司进行了业绩变化调查。结果显示，2025年的合计营业收入为392.57亿日元，最终利润为9.02亿日元。

相比峰值时期的2022年（营业收入434.78亿日元，利润30.82亿日元），营业收入和利润分别大幅减少了9.7%和70.7%。2022年，100家翻译公司中，32家营业收入增加，35家利润增加，但2025年50家营业收入减少，47家利润减少，均达到了半数。

东京商工调查相关人士分析称：“机器翻译快速进化，简单文章甚至可以免费翻译。翻译的门槛降低，价格战日趋激烈”。

全球AI翻译市场快速扩大

另一方面，全球AI翻译市场预计将会快速扩大。美国市场调查企业QYResearch预测，到2032年，市场规模将从2025年的26.3亿美元扩大至42.19亿美元；印度市场调查企业Business Research Insights预测，到2035年，市场规模将从2025年的43.89亿美元扩大至57.27亿美元。

尽管推算金额差异较大，但人们在“翻译的主流正从人类转向AI并持续扩大”这一未来预测上的看法是一致的。能否在通用翻译领域借助AI提高效率，同时在AI精度相对不足的专业领域翻译，以及凭借人类独有的表达能力打造差异化优势，或许是翻译行业能否求得生存的关键。

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。