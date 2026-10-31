2026年10月起，日本东海道、山阳新干线的部分设有包厢的列车全新上线。2003年以前，日本的新干线100系双层列车上也曾设置过包厢，深受乘客喜爱。而此次则以搭载了全球首创技术的全新移动空间而正式回归。那么，包括已在东北/北海道、上越、北陆新干线上运营的“GranClass”（特等车厢）在内，新干线的高端服务，能为乘客带来怎样的价值呢？

注重私密性与安全性

日本JR东海公司和JR西日本公司分别在东海道和山阳新干线上推出了名为“Supreme Class”（至尊包厢）的高端坐席。这是东京至新大阪线路时隔23年再度恢复设置包厢。

全封闭包厢“Cabin”设置在N700S列车（16节编组）的7号车厢和10号车厢，每节各设1间。7号车厢的包厢可供1-2人使用，设有可躺式座椅与对向布置的沙发；10号车厢则为单人包厢。包厢门配有电子锁和自动上锁功能，支持乘车所用的交通类IC卡或二维码解锁，在确保私密性的同时也兼顾了安全性。

乘客可以通过包厢内的平板电脑调节座椅靠背角度、灯光、空调以及车内广播音量等。包厢还配有不限时的专用Wi-Fi、防漏音的座椅扬声器、大桌板和电源插座等。

预计2027财年内，新干线还将推出名为“Seat”（尊享坐席）的半包厢，配有带电子锁的推拉门和大型包裹式靠背座椅。座椅支持转向调整，可实现两人面对面而坐。

价格方面，如果使用在线预约服务“Smart EX”预约东京至新大阪段车票，可供两人乘坐的7号车厢包厢，成人单程每人60790日元；10号车厢单人包厢为42390日元。如有同行者一同使用7号车厢的包厢，该同行者需持有当次列车的有效“乘车券”（基础乘车费）和“特急券”（特快附加费，普通车厢自由席、指定席或一等车厢“绿色车厢”的均可）。作为参考，当前该区间“希望号（Nozomi）”列车的常规期票价为：普通车厢自由席13780日元，普通车厢指定席14720日元，绿色车厢19590日元。

中央新干线磁悬浮线路（品川-名古屋）将于2036年后开通。届时，看重速度的乘客可能转而选择磁悬浮列车，因此，东海道新干线有意通过开设“Supreme Class”进一步提升乘车体验，为乘客提供更多附加价值。

那么，这项服务主要面向哪些乘客呢？

JR东海东京公关室人士表示说：“此前有乘客提出，希望获得比舒适的绿色车厢品质更高的设施和服务，因此我们决定设置私密性与高品质兼具的高档次座席。这项服务适合希望不必在意周围目光、能够在车内放松休息的国内外乘客。”对于艺人、知名运动员等而言，这样的座位想必颇具吸引力。

运营山阳新干线的JR西日本公司对此也充满期待，企业公关部人士表示：“对于追求比绿色车厢私密性更强、品质更高的乘客而言，这将成为一种新的选择。”

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包厢优势明显，或受企业高管青睐

这两家铁路公司都很重视“私密性”和“高品质”。其中私密性方面，每个包厢都配备了专用的无线网络，这项技术在全球铁路列车中可谓首创。列车车窗将安装支持第五代移动通信技术（5G）的透明玻璃天线，以确保通信的稳定性。由于包厢完全独立，且通信环境稳定，乘客可以毫无顾虑地参加网络会议。

高品质方面，包厢这一独立空间能给乘客带来与众不同的乘车体验。就像在企业，总裁等高管通常拥有独立办公室，享有独立空间可以说是一种特殊身份的象征。

总部位于东京的一家大型企业的秘书透露：“我们公司的总裁和董事长去大阪出差时只乘坐飞机。他们好像喜欢机场的特别待遇——在VIP专用休息室办完手续后，会有人直接把他们送到航班处。有一次，我告诉总裁只能安排新干线绿色车厢时，他明显流露出了不悦的神情。我把这件事告诉上司后，上司说：‘要是新干线上还有以前那种包厢，他肯定会很高兴。’所以，对于新干线包厢的回归，他们可能会很愿意乘坐。”

当然，对于业务繁忙的企业管理者来说，新干线包厢绝不仅仅是一个享受优越感的空间。乘车途中可以召开网络会议、给相关部门打电话下达指示，也可以集中精力阅读绝密资料，优势颇多。

20岁出头时，为了给自己增加一点谈资，我曾坐过100系新干线的绿色车厢的包厢。当时我是用新干线“回声号”（Kodama）专用的绿色“回数券”（一种优惠套票——译注）买的票，价格比较实惠，因此从东京一路坐到了静冈县的挂川。

列车刚发车时确实令人兴奋，但另一方面，我也心生出一种享受奢侈的紧张感，以及一个人孤零零地坐在包厢里的寂寞感。从列车开过了小田原一带开始，我渐渐觉得无聊起来。包厢位于双层车厢的一层，视野不是很好，这大概也是让人感到无聊的原因之一。记得列车抵达挂川时，我整个人莫名地松了一口气。现在想来，当时的自己既没有什么需要“私密空间”的理由，也没有达到能够从容享受“高品质体验”的生活水平。

JR东日本焕新商务服务

谈到新干线的高端服务，就不得不提到JR东日本的“GranClass”（特等车厢）。

2011年3月，GranClass首次在东北新干线E5系“隼号”（Hayabusa）上亮相。一节车厢仅设18个座位。新干线在全球范围内当属车体较宽的列车，而GranClass车厢内全部设置可躺式电动座椅，且布局宽松，一侧两列、另一侧单列。而后，北陆新干线、北海道新干线和上越新干线也相继于2015年、2016年和2019年设置了GranClass。

目前，GranClass的车内服务分为两种，一种配备专职乘务员、提供简餐和包括酒类在内的饮品；另一种则仅提供坐席服务。2022年，前者的车内服务全面焕新，餐食进升级，配备了日式餐点和西式餐点供乘客选择。

价格方面，东京至新青森段含饮品、简餐的GranClass需在基础票价和特急车费之外，另行支付13600日元，通常情况下单程总价为31180日元。

对于GranClass的定位和迄今为止的市场评价，JR东日本企业传讯部人士表示：“我们推出这项服务时，主要针对几类人群，例如，因到达目的地后要专心投入工作而需要在车上放松休息的商务人士，以及希望为旅途留下纪念、获得满足感的中老年群体，等等。许多乘客认为宽敞舒适的座椅为他们提供了‘安适的私密空间’。”

JR东日本计划于2030财年内投入商业运营的东北新干线新型列车E10系，从目前公布的方案来看，并未将GranClass车厢纳入其中。不过，在车内空间利用方面另有规划。

JR东日本企业传讯部人士介绍说：“我们计划推出配套服务，方便乘客更高效地利用乘车时间。座位将采用‘左两列、右两列’布局，配备便于工作的桌板、座席隔断等，这是‘TRAIN DESK’服务（普通车指定席，专为希望在旅途中工作或学习的乘客设计）的升级版。”除了“宽敞舒适”和“放松休息”之外，能够更加专注于商务工作的车厢，将为乘客提供新的选择。

长期以来，各条新干线主要通过增开班次等方式提升运输能力，努力满足人们“随时都能乘坐”的出行需求。而近期JR各公司推出的新举措，则可谓旨在满足乘客日益多样化、高层次市场需求的战略。人们希望享受乘车这件事，也越来越希望能灵活安排乘车期间的时间。

访日游客均可在线预约Supreme Class和GranClass。

Supreme Class可以通过东海道、山阳、九州新干线官方预约网站“Smart EX”（英文页面）进行预约。注册会员后，可使用信用卡购票。具体乘车方法，请参看JR东海官网。

GranClass可以通过“JR-EAST Train Reservation”从海外预约。输入乘车区间和日期、时间后，在搜索结果中选择“GranClass”即可。如果将预约信息与交通IC卡或iPhone版“Welcome Suica Mobile”绑定，则无需领取纸质车票即可乘车。此外，也可以在到达日本后，前往JR东日本主要车站的指定席自动售票机或人工窗口购买。

（※所有票价及费用均为2026年8月时的数据）

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