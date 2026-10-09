隨著生成式AI（人工智慧）的普及與精確度的提升，翻譯業的業績正面臨急速下滑。

半數營收、獲利雙雙下滑

東京商工Research調查可連續5期進行比較之100家企業的業績推移，2025年度的營業額合計為392億5700萬日圓，最終利潤為9億200萬日圓。

與處於高峰期的2022年度（營業額434億7800萬日圓，利潤30億8200萬日圓）相比，營業額大減9.7%，利潤更大減70.7%。在100家企業中，營收增加者為32家、獲利增加者為35家；相對地，營收減少者達50家、獲利減少者達47家，均已過半數。

東京商工Research分析指出：「機器翻譯急速進化，簡易文本已能透過免費翻譯處理。翻譯的門檻降低，導致價格競爭愈發激烈。」

全球AI翻譯市場急遽擴大

另一方面，運用AI的翻譯市場預期將在全球範圍內急遽擴大。美國市場調查公司 QYResearch預測「將從2025年的26億3000萬美元（約4155億4000萬日圓，以1美元=158日圓換算）擴大至2032年的42億1900萬美元（約6666億日圓，同前）」；印度市場調查公司Business Research Insights則預測「將從2025年的43億8900萬美元（約6934億6200萬日圓）擴大至2035年的57億2700萬美元（約9049億日圓）」。

儘管估算金額存在較大差距，但「翻譯的主流將由人類轉移至 AI並持續擴大」這一未來預測是一致的。在通用翻譯領域透過 AI 提升效率的同時，能否在 AI 精確度相對較低的專業領域翻譯以及人類獨有的表現力上展現差異化，或許正是翻譯業能否存續的關鍵所在。

【資料】

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