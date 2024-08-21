须佐之男与八岐大蛇传说以及神秘的“八幡神”

“八百万众神”入门

日本有约8万家神社，但供奉的神祇并非各不相同。有的神社供奉同一个神，有的神社又同时供奉着好几个神。此外，在神社漫长的发展历史中，既有更换祭神的情况，也有增加祭神的情况。神和神社的关系，有时也有复杂的历史背景。本篇将介绍著名的结缘神、“爱情英雄”须佐之男，以及全国供奉神社最多，却又谜团重重的八幡神。

供奉须佐之男的神社：从混世魔王到救世英雄

最高神天照大神有个弟弟，叫须佐之男。是父亲伊邪那歧清洗鼻子时诞生出来的神祇。也是大闹天照大神的高天原，让世界陷入大混乱的“混世魔王”。不过，须佐之男被逐出高天原，来到出云（现在的岛根县）后，却做出了英雄壮举。

◆斩杀八岐大蛇

须佐之男在出云遇到了一对哭泣的老夫妻和他们的女儿栉名田比卖。一问缘由，才知道每年都会有一个可怕的怪物出现，来吃掉老夫妇的女儿。老夫妇本来有8个女儿，这次轮到仅剩的小女儿栉名田比卖了。这个怪物便是八岐大蛇。它是条巨蛇，拥有八个头和八条尾巴，身体有八座高山和八个峡谷那么大。

须佐之男决定斩杀八岐大蛇，条件是栉名田比卖要嫁给自己为妻。他酿造了烈酒，装进八个罐子里。然后八岐大蛇出现，用它的八个头喝了酒，醉得不省人事，须佐之男便抽出腰间宝剑将它碎尸万段。切断蛇尾时，出现了一把利剑。这就是之后天皇家传承的著名的“三种神器”之一，“草薙剑”。



须佐之男和栉名田比卖（插图：Satō Tadashi）

英雄斩杀怪物，拯救少女的神话，是全世界神话故事中普遍存在的主题。希腊神话中英雄珀尔修斯从海怪手里救出安德洛墨达的故事就是典型，须佐之男神话及类似神话故事都被称为“珀尔修斯-安德洛墨达型”。

◆到须佐之男和栉名田比卖的故地来祈求姻缘

这个神话的舞台是出云。所以出云就有好几家源自须佐之男神话的神社。虽然他是英雄，是战神，但到了现在，众多参拜者向他祈求的却是姻缘。大概是因为日本古人把斩杀八岐大蛇的神话当做是须佐之男克服重重困难最终牵手栉名田比卖的爱情故事了吧。

须佐之男说“来到此地，我神清气爽”，于是把和栉名田比卖的新家安在了“须我之地”。（日语里，神清气爽一词与“须我”发音相似——译注）新家所在便是如今的岛根县云南市的须我神社。沿着山路走到奥宫。这里有三座神灵附体的“磐座”。分别是须佐之男、栉名田比卖，以及“御子神”，即八岛士奴美神。也有许多人这对这些“磐座”热切地祈求姻缘。



须我神社（岛根县）。前方石碑刻有诗歌。是神清气爽的须佐之男见到美丽祥云升起时所作。被视为日本最早的和歌，也是“出云”这一地名的由来（图片：PIXTA）

也有其他地方，据传是须佐之男和栉名田比卖生活过的故地。比如，松江市的八重垣神社。这家神社的“镜池”因姻缘占卜而闻名远近。把硬币放在一张和纸上，再放入镜池。看硬币是立刻沉底，还是花些时间才沉底。再看是沉入近处，还是远处。根据沉底的状态，可占卜姻缘何时到来、以及与邂逅对象相隔多远。



在松江市八重垣神社的“镜池”算姻缘（图片：PIXTA）

明治时期，拉夫卡迪奥·赫恩（小泉八云）读了八岐大蛇神话后到访此地。他也在书里描述了许多年轻人到八重垣神社求姻缘的场景。无论过去还是现在，须佐之男都是爱情的英雄。



大国主（插图：Satō Tadashi）

须佐之男的子孙大国主也继承了牵红线的能力。一说起大国主，就会想起“因幡白兔”的神话。白兔因为骗了鳄鱼而被剥皮，大国主就教它用淡水清洗伤处，再把香蒲花粉洒在地上，躺上去滚一滚，就能治好伤口。虽然给人的印象是一位和蔼的神祇，但他其实是统治大地的神祇，也是很受女性喜欢的“男神”。《古事记》说，他有6位妻子，180个孩子。大国主是出云大社的祭神，也是有名的姻缘神。

◆全日本的冰川神社

不止岛根县有供奉须佐之男的神社。以埼玉县和东京都为中心，遍布日本全国的280家冰川神社也都供奉须佐之男。据说“冰川”这一名称来源于八岐大蛇神话的舞台，岛根县的斐伊川。



武藏一宫冰川神社的拜殿（图片：PIXTA）

冰川神社的总本社是埼玉县琦玉市大宫区的武藏一宫冰川神社。“一宫”是始于平安时代初期的制度，指各藩国地位最高的神社。由此可知，这种信仰自古就集中分布在关东一带。

神社内的“蛇池”有泉水涌出，再流入“神池”内。这大概是将丰富的水源和蛇神八岐大蛇神话结合的产物。最近这家神社也受到祈求姻缘人群的追捧。

八幡神社：供奉皇位和武家的守护神

全国约8万家神社中，最多处受供奉的神明，要数八幡神。如果把小神庙、个人家庭、公司供奉加起来算，其实稻荷神（下一回介绍）才是最多的，但若单以神社供奉而论，则要数八幡神最多。

八幡神是身裹谜团的神祇。他的名字并未出现在《古事记》和《日本书纪》中，来源也不明。最早是九州大分县宇佐地区供奉的神祇，但后来被附会成第15代天皇应神天皇。为此，八幡神也与天照大神一样被定位为天皇的祖先神。

本来只是九州地区供奉的神明，后来却因为东大寺建造大佛的机缘，从此获得朝廷的重视。据传奈良时代，八幡神曾传达神谕，要求世间协助建造大佛。之后，在围绕天皇家的权力争斗中，这种神谕又帮助了天皇守住皇位。种种因素叠加，让八幡神信仰在都城也兴盛起来。此外，八幡神还因其影响力，被朝廷授予“菩萨”称号，在“神佛习合”的过程中，也逐渐变成了佛教的护法神。



石清水八幡宫（京都）

最终八幡神被请到平安京的南部接受供奉，就有了现在的石清水八幡宫的起源。之后，镰仓幕府开创者源赖朝的祖先源义家，因在该神社行元服礼，便自称八幡太郎义家。源氏一族将八幡神作为守护一族的氏神来笃信。镰仓的鹤冈八幡宫因与义家和赖朝的因缘而闻名。

源赖朝执政的武家政治走上历史舞台，众多武士为显示自家与源氏有故，也开始信仰八幡神。于是八幡神便从源氏守护神，演变成了武家守护神，在全国各地受到供奉。

◆祈求安产和子女平安长大

许多八幡神社不止祭祀八幡神（应神天皇），还一并祭祀其母神功皇后、其父仲哀天皇，或皇后和比卖神（主神的妻子或女儿，或关系密切的女神）。

《古事记》《日本书纪》中，对神功皇后和应神天皇的故事是这样描述的。

曾经，仲哀天皇为讨伐九州的敌对势力，与神功皇后一同出兵。有神谕让仲哀天皇攻打朝鲜半岛，但他没信，所以死了。于是，神功皇后代夫出兵朝鲜。当时皇后身怀六甲，战事中动了胎气。于是，神功皇后靠在岩石上安定了胎气，从朝鲜回到日本后，顺利诞下子嗣。

但是，仲哀天皇还有其他皇子试图夺嫡。因此，神功皇后为了自己刚出生的孩子能够即位，便绞尽脑汁，对外谎称皇子夭折，麻痹政敌。之后便攻其不备，成功除敌。于是，应神天皇在母亲神功皇后的扶植下登上大宝。



宇美八幡宫内怀抱应神天皇的神功皇后像（图片：PIXTA）

因为这个传说，八幡神社中也出现了一些以祈求安产和育儿而闻名的神社。应神天皇出生地福冈县的宇美八幡宫便是其代表。境内还有母抱子的神功皇后像。不过，同样都是供奉八幡神的八幡宫和八幡神社，有的神社供奉的是武家守护神、战神身份的八幡神，有的神社则是祈求子女平安成长的神社。由此可知八幡神信仰是多方面的。

标题图片：Satō Tadashi

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