日本每年都有2万人左右在遭遇跟踪骚扰后向警方求助，咨询量一直居高不下。2025年,依据《跟踪骚扰规制法》发出的“禁止令”数量和拘捕人员数量均创出历史新高。

日本警察厅的调查显示，2025年遭遇跟踪骚扰的求助咨询数量同比增加16.9%至22881起。自2020年以来，时隔五年再次超过2万起。因违反《跟踪骚扰规制法》而遭拘捕的人员同比增加15.3%至1546人，连续四年创新高。

在埼玉县发生“桶川跟踪狂杀人案件”后，日本于2000年制定了《跟踪狂规制法》，其中规定，受害者提出申请后，将对加害者采取“警告”“禁止令等”行政措施。若违反这些规定，将受到刑事处罚，甚至可能因为触及施暴、伤害、入侵住宅等其他刑事犯罪而遭逮捕。2025年，依据《跟踪骚扰规制法》共发出1577次警告（同比增加98次，增幅6.6%），3037次禁止令等（同比增加622次，增幅25.8%）。

刑事案件中入侵住宅的情况最多

和跟踪骚扰案件相关，因违反刑法或其他特别法而遭到查处的案件同比增加24.6%至2171起，首次突破2000起，创历史新高。从涉嫌罪行来看，较多的是入侵住宅（437起）、恐吓（292起）、施暴（159起）、伤害（153起）和强制猥亵（146起）。另有杀人案件2起，杀人未遂案件14起。

跟踪骚扰案件的受害者中，女性占86.9%，男性占13.1%。加害者中，80.1%是男性，12.3%是女性，7.6%性别不明。从年龄段来看，受害者集中在10多岁到40多岁之间，加害者集中在20多岁到50多岁之间。从受害者和加害者的关系来看，交往对象和曾交往对象占到约四成，其次是熟人和朋友、工作单位同事和有工作关系的人员。

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