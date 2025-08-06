警察厅发布的数据显示，全国警方2024年检举的虐待儿童案件达到创新高的2649起，同比大增264起。

2015年检举822起，10年间增加了两倍多，呈现持续增加的倾向。

从罪名种类来看检举的案件，伤害案件最多，达到1029起。其次是暴力案件（984起）、不同意猥亵案件（228起）、不同意性交等案件（162起）。杀人既遂案件32起，杀人未遂案件38起。加害者中，72.2%是“父亲等人”（亲生父亲、养父继父、母亲的未婚伴侣等），27.8%是“母亲等人”。

被检举案件中的受害儿童人数同比增加285人（11.8%）至2700人，创历史新高。死亡儿童人数同比增加24人至52人，其中近半数（24人）是被寻死家长强迫自杀。

儿童咨询站通报连续两年超12万人

警方2024年向儿童咨询站通报疑似受到虐待的儿童人数为122378人。虽较上一年有所减少，但连续两年超过12万人，依然处于高位水平。

厚生劳动省发布的数据显示，2023年全国儿童咨询站共接到225509件关于虐待儿童问题的咨询，同比增加5.0%（10666件），创历史新高。咨询内容主要是“精神虐待”（59.8%，134948件）、“身体虐待”（22.9%，51623件）、“疏于或拒绝监护（弃养）”（16.2%，36465件）、“性虐待”（1.1%，2473件）。实施过虐待的人中，亲生母亲占48.3%，亲生父亲占42.3%，还有5.1%是“非亲生父亲”。

标题图片：PIXTA

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