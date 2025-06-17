警察庁によると、全国の警察が2024年に児童虐待で摘発した件数は過去最多の2649件。前年に比べ264件（11.1％）も増加した。

2015年の摘発件数は822件で、この10年で3倍以上に。増加傾向が続いている。

摘発された事件を罪種別でみると、傷害が最も多く1029件。暴行984件、不同意わいせつ228件、不同意性交等162件と続く。殺人（既遂）は32件、殺人（未遂）は38件だった。加害者は「父親など」（実父、養・継父、内縁の男など）が72.2％、「母親など」が27.8％だった。

摘発された事件における被害児童数は、前年比285人（11.8％）増の2700人で、過去最多。死亡児童数は前年比24人増の52人で、半数近くの24人が無理心中によるものだった。

児相通告は2年連続で12万人超

警察が2024年に虐待の疑いがあると児童相談所に通告した子どもの数は、12万2378人。前年よりわずかに減ったが、2年連続で12万人を超え、高止まりの状態にある。

厚生労働省によると、2023年度に全国の児童相談所が児童虐待について受けた相談は22万5509件。前年度比5.0％（1万666件）増えて過去最多となった。 相談の内容は、「心理的虐待」が59.8％（13万4948件）、「身体的虐待」22.9％（5万1623件）、「保護の怠慢・拒否（ネグレクト）」16.2％（3万6465件）、「性的虐待」1.1％（2473件）の順だった。虐待をした人は、実母48.3％、実父42.3％、「実父以外の父親」5.1％などだった。

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