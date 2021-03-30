2020年に全国で摘発された児童虐待事件は前年比8.2％増の2133件、被害にあった子どもは同9.1％増の2172人で、いずれも過去最多となった。死亡した子どもは61人だった。警察が児童相談所に通告した子どもの数は同8.9％増の10万6991人と初めて10万人を超えた。

児童虐待とは、保護者が監護する18歳未満の子どもに対し、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待などを行うこと。警察庁のまとめによると、2020年の摘発事件の内訳は、暴行や傷害など「身体的虐待」が1756件と全体の8割強を占めたほか、「性的虐待」が299件、脅迫や監禁を含む「心理的虐待」が46件、育児の「怠慢・拒否」が32件だった。

被害に遭った子どもは男児が1139人、女児が1033人で。男児は身体的虐待が1082人と圧倒的に多く、女児は身体的虐待（693人）のほかに性的虐待（296人）が多くなっている。亡くなった61人の内訳は、「無理心中」が21人、「出産直後に殺害」が11人など。

虐待の加害者は2182人。摘発件数が最も多い「身体的虐待」では、実父（853人）が最多で、実母（531人）、養父・継父（189人）、内縁の男（158人）と続いた。性的虐待の加害者は男性が大半だが、「怠慢・拒否」「心理的虐待」では実母（それぞれ23人、24人）が実父（同11人、12人）よりも加害者になるケースが多かった。

一方、警察が20年に摘発した児童ポルノ事件は前年比9.9％減の2757件で、特定できた18歳未満の被害者の子どもは同15.3％減の1320人。摘発人数は7.1％減の1965人で、19年に続いて2年連続で減少した。被害者の内訳は女子が1164人と大半を占め、男子は156人だった。

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