Recruit公司的调查显示，湘南地区鹄沼（神奈川县藤泽市）站周边首次被评选为首都圈“希望一直居住的街区”排行榜第一名。在东京都23区的街区几乎完全垄断前十名的背景下，鹄沼凭借连外国人也可以轻松融入的自由氛围和自然环境，赢得了超高人气。

距东京市中心一个多小时路程

调查于2026年1至2月通过线上方式实施，针对居住在首都圈的大约25万名20岁以上民众询问他们所在街区的居住感受和是否希望一直居住等问题，并打出分数。调查始于2021年，每隔一到两年实施一次，此次是第四次实施。

结果显示，从江之岛电铁线鹄沼站去东京中心地区，虽然途中要换乘电车，且需花费近70分钟时间才能到达，但却首次被选为“希望一直居住的街区”第一名（2024年的上一次调查位列第七）。关于获选的理由，除了“外国人和其他地区的人也很容易适应”等开放的氛围外，还依托其拥有以海岸为中心的“心仪之地”“散步、慢跑路线”等自然环境，收获了很多“会让人产生依恋”的评价。

第二位是总武线千駄谷站周边（东京都涩谷区，2024年上一次调查位列第11），主要获选理由是“邻里之间社交较少，氛围自由”“运动设施完善”等。除第一名外，生活便利性极高的东京市区23区内的街区垄断了前十名中的九个席位。

希望一直居住的街区（车站名）排行榜

排名 车站名 地址 1 (7) 鹄沼（江之岛电铁线） 神奈川县藤泽市 2 (11) 千駄谷（总武线） 东京都涩谷区 3 (31) 赤坂（千代田线） 东京都港区 4 (43) 本乡三丁目（丸之内线） 东京都文京区 5 (63) 参宮桥（小田急线） 东京都涩谷区 6 (177) 世田谷代田（小田急线） 东京都世田谷区 7 (18) 新富町（有乐町线） 东京都中央区 8 (10) 户越公园（大井町线） 东京都品川区 9 (49) 白金台（南北线） 东京都港区 10 (15) 牛込神乐坂（大江戸线） 东京都新宿区

括号内数字为2024年上一次调查的排名

出处：Recruit

“冷门宜居”街区

不过，这些街区中有不少地方地价和房租都较高。在同时调查的“房租相对亲民、想长期居住的街区”榜单中，东京23区（家庭户型房租16万日元以下）中，御岳山（第一位）、久之原（第二位）、千鸟町（第五位）等东急池上线沿线的三个车站排名靠前，宜居的街区主要集中在大田区和练马区。

东京23区“家庭户型房租16万日元以下”的热门街区排行榜

排名 车站名 地址 1 御岳山（东急池上线） 东京都大田区 2 久之原（东急池上线） 东京都大田区 3 石神井公园（西武池袋线） 东京都练马区 4 下丸子（东急多摩川线） 东京都大田区 5 千鸟町（东急池上线） 东京都大田区 6 鹈之木（东急多摩川线） 东京都大田区 7 光之丘（大江戸线） 东京都练马区 8 丰岛园（西武丰岛线） 东京都练马区 9 千川（有乐町线） 东京都丰岛区 9 千岁乌山（京王线） 东京都世田谷区 9 小竹向原（有乐町线） 东京都练马区

出处：Recruit

另一方面，此次首次实施调查的衡量商业街和地区饮食文化魅力的“美味街区排行榜”显示，港未来线的马车道站位列第一，港未来站位列第三，横滨市内的车站在前十名中占据四席。此外，西武新宿线本川越站位列第九。

美味街区（车站名）排行榜

排名 车站名 地址 1 马车道（港未来线） 神奈川县横滨市 2 吉祥寺（中央线） 东京都武藏野市 3 港未来（港未来线） 神奈川县横滨市 4 井之头公园（井之头线） 东京都三鷹市 5 武藏小山（东急目黑线） 东京都品川区 6 平沼桥（相铁线） 神奈川县横滨市 7 户越银座（东急池上线） 东京都品川区 8 户越（都营浅草线） 东京都品川区 9 本川越（西武新宿线） 埼玉县川越市 10 高岛町（横滨市营地铁蓝线） 神奈川县横滨市

出处：Recruit

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