Kugenuma, en la costa de Kanagawa, ocupó el primer puesto en una encuesta sobre las zonas más populares para vivir del área metropolitana de Tokio, en la que, por lo demás, predominaban barrios del centro de la capital.

A algo más de una hora del centro de Tokio

La zona que rodea la estación de Kugenuma, de la línea del Ferrocarril Eléctrico de Enoshima (prefectura de Kanagawa), encabezó una encuesta cuyo objetivo era descubrir dónde afirma querer seguir viviendo la mayor parte de la población del área metropolitana de Tokio. Esta zona, que ocupó el séptimo lugar en la anterior encuesta de 2024 sobre barrios atractivos, se encuentra a casi 70 minutos de trayecto del centro de Tokio. Además de su ambiente acogedor, que hace que sea “fácil para los extranjeros y las personas de otras regiones integrarse”, se esgrimieron otras razones como su rico entorno natural, que incluye “lugares favoritos” a lo largo de la costa y “rutas para caminar y correr”. Muchos encuestados afirmaron que se “sienten apego” por la zona.

El segundo puesto fue para el área de los alrededores de la estación de Sendagaya (Shibuya), en la línea Sōbu, que subió desde el undécimo lugar de la última encuesta. Los encuestados citaron “la sensación de libertad por la falta de presión comunitaria” y el “importante número de instalaciones deportivas” como sus principales razones. A excepción de Kugenuma, en el primer puesto, el resto de los diez mejores barrios se situaron en los 23 distritos (ku) del centro de Tokio.

La encuesta, realizada entre enero y febrero de 2026, incluyó a aproximadamente 250.000 hombres y mujeres de 20 años o más residentes en el área metropolitana de Tokio, a quienes se pidió que valoraran sus propios barrios en términos de habitabilidad y cuánto deseaban seguir residiendo allí. Se trata de la cuarta encuesta de este tipo desde 2021.

Las 10 mejores zonas en las que la gente quiere seguir viviendo

Estación Área 1 (7) Kugenuma (Ferrocarril Eléctrico de Enoshima) Fujisawa, Kanagawa 2 (11) Sendagaya (línea Sōbu) Shibuya, Tokio 3 (31) Akasaka (línea Chiyoda) Minato, Tokio 4 (43) Hongō-sanchōme (línea Marunouchi) Bunkyō, Tokio 5 (63) Sangūbashi (línea Odakyū) Shibuya, Tokio 6 (177) Setagaya-daita (línea Odakyū) Setagaya, Tokio 7 (18) Shintomichō (línea Yūrakuchō) Chūō, Tokio 8 (10) Togoshi-kōen (línea Ōimachi) Shinagawa, Tokio 9 (49) Shirokanedai (línea Namboku) Minato, Tokio 10 (15) Ushigome-kagurazaka (línea Ōedo) Shinjuku, Tokio

Creado por nippon.com a partir de datos de Recruit. Las cifras entre paréntesis indican la posición en la encuesta de 2024.

El inconveniente es que estas zonas suelen ser caras. Otra parte de la encuesta analizó los barrios en los que la gente deseaba seguir viviendo en función de alquileres relativamente asequibles. Esto reveló que, en el centro de Tokio (para un apartamento familiar con un alquiler de 160.000 yenes o inferior), tres de las zonas mejor clasificadas fueron Ontakesan (1.º), Kugahara (2.º) y Chidorichō (5.º), todas situadas en la línea Tōkyū Ikegami, y que la mayoría de los barrios destacados por su habitabilidad se concentraban en los municipios de Ōta y Nerima.

Barrios populares y con alquileres asequibles en el centro de Tokio

Estación Área 1 Ontakesan (línea Tōkyū Ikegami) Ōta, Tokio 2 Kugahara (línea Tōkyū Ikegami) Ōta, Tokio 3 Shakujii-kōen (línea Seibu Ikebukuro) Nerima, Tokio 4 Shimomaruko (línea Tōkyū Tamagawa) Ōta, Tokio 5 Chidorichō (línea Tōkyū Ikegami) Ōta, Tokio 6 Unoki (línea Tōkyū Tamagawa) Ōta, Tokio 7 Hikarigaoka (línea Toei Ōedo) Nerima, Tokio 8 Toshimaen (línea Seibu Toshima) Nerima, Tokio 9 Senkawa (línea Yūrakuchō) Toshima, Tokio 9 Chitose-karasuyama (línea Keiō) Setagaya, Tokio 9 Kotake-mukaihara (línea Yūrakuchō) Nerima, Tokio

Creado por nippon.com a partir de datos de Recruit sobre pisos para familias con alquileres inferiores a 160.000 yenes (unos 1.000 dólares).

En esta encuesta se introdujo una sección adicional que clasificaba la oferta gastronómica disponible en cada zona con el fin de evaluar el atractivo de los distritos comerciales y la cultura culinaria local. Dos de las tres zonas de estación mejor clasificadas, Bashamichi (1.º) y Minatomirai (3.º), pertenecían a la línea Minatomirai, y cuatro de las diez primeras se situaban en Yokohama. Otra zona de estación ubicada fuera del centro de Tokio también logró entrar entre las diez primeras: Hon-Kawagoe, en la línea Seibu Shinjuku (Saitama), que ocupó el noveno lugar.

Los 10 barrios con mejor cultura culinaria

Estación Área 1 Bashamichi (línea Minatomirai) Yokohama, Kanagawa 2 Kichijōji (línea Chūō) Musashino, Tokio 3 Minatomirai (línea Minatomirai) Yokohama, Kanagawa 4 Inokashira-kōen (línea Inokashira) Mitaka, Tokio 5 Musashi-koyama (línea Tōkyū Meguro) Shinagawa, Tokio 6 Hiranumabashi (línea Sōtetsu) Yokohama, Kanagawa 7 Togoshi-ginza (línea Tōkyū Ikegami) Shinagawa, Tokio 8 Togoshi (línea Toei Asakusa) Shinagawa, Tokio 9 Hon-kawagoe (línea Seibu Shinjuku) Kawagoe, Saitama 10 Takashimachō (Blue Line) Yokohama, Kanagawa

Creado por nippon.com a partir de los datos de Recruit.

Material de referencia (en japonés)

Datos de una encuesta sobre las zonas más populares del área metropolitana de Tokio, de Recruit.

(Imagen del encabezado: la playa de Kugenuma. © Pixta.)