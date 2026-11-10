日本的少子老龄化问题正在日益加剧。尽管政府积极采取支持育儿、改善女性就业环境等少子化对策，但年轻人不只不结婚，甚至对恋爱都越来越淡漠。

没有性经验的00后增多

国立社会保障与人口问题研究所2025年6月实施的《出生动向基本调查》，针对未婚人士询问了他们与异性恋人的交往情况。结果显示，18到19岁受访者中，无论男女都有超过50%的人没有恋爱经历。即使是20岁以上的各个年龄段，也有大约三成女性受访者和四成男性受访者没有恋爱经历。

未婚女性中“无性经验者”的占比在上世纪90年代到本世纪初有所减少，但2005年以后再次转为增加。2025年的调查中，20到24岁未婚女性的55.1%，25到29岁的42.1%，30到34岁的39.7%没有性经验。未婚男性中的无性经验者在2005年以后也不断增多，25到29岁、30到34岁的未婚男性中，超过四成都没有性经验。

没有交往对象（没有异性友人/恋人、订婚对象）的受访者占比也呈现增加倾向，2025年65.4%的女性受访者和74.0%的男性受访者没有交往对象。此外，无论男女，每三人中就有一人表示“并没有特别期望与异性交往”。

为了解民众对结婚和生育的态度，国立社会保障与人口问题研究所每五年实施一次《出生动向基本调查》。2025年的调查对象包括15811名单身人士（有效回收率42.7%）和10489对夫妇（有效回收率47.9%）。本文提取了针对单身人士的调查项目加以分析。

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