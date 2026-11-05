“乐享余生”“悠然自得的第二人生”……，如今这些都已成为虚无缥缈的梦想。人生百年时代，是一个到了70岁还需要工作的时代？！

75岁以上老年人占比突出

日本总务省公布的人口推算数据显示，截至2026年9月15日，65岁以上老人同比增加2万人至3624万人，在总人口中的占比增加0.2个百分点至29.6%，创历史新高。

具体来看，65岁以上老人中，女性2054万人（占女性人口的32.6%），男性1571万人（占男性人口的26.3%），女性比男性多483万人。

70岁以上人口同比增加8万人至2911万人，在总人口中的占比同比上升0.1个百分点至23.7%。相当于每四名女性中有一人、每五名男性中有一人年逾七旬。75岁以上人口同比增加43万人至2168万人，在总人口中的占比同比上升0.5个百分点至17.7%。

基于联合国的数据，在对各国老龄化率（65岁以上人口占比）进行比较后可以发现，日本比排在第二位的意大利（25.6%）高出4.0个百分点，以明显差距位列世界第一。由于在人口结构中占据较大比重的“团块世代（1947到1949年出生人群）”现在已经77到79岁，所以75岁以上人口占比尤为突出。

随着老年人口的增加，从事工作的老年人也在增加。2025年65岁以上老年就业人数为943万人，连续22年增加，创历史新高。从行业来看，“批发和零售业”最多，共131万人，其次是“医疗、福利”（122万人）、“服务业”（108万人），在15岁以上就业人口中的占比为13.8%，相当于每七个从事工作的人中有一人是65岁以上的老人。

65岁以上人口中，就业人员的占比为26.0%，相当于每四名老年人中就有一人在工作。从年龄段来看，65到69岁人群的该占比为54.5%，70到74岁人群的该占比为36.2%，75岁以上人群的该占比为12.6%，均创历史新高。

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