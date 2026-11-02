Au Japon, les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 29,6 % de la population, une proportion de loin la plus élevée parmi les pays comptant au moins 40 millions d’habitants. L’Italie arrive en deuxième position, avec 25,6 %.

Une forte hausse du nombre de personnes de 75 ans et plus

Au 15 septembre 2026, le Japon comptait 36,2 millions de personnes âgées de 65 ans et plus, selon les données du ministère des Affaires intérieures et des Communications. Ce chiffre a augmenté de 20 000 personnes en un an. Leur part dans la population totale a progressé de 0,2 point de pourcentage, pour atteindre 29,6 %, un nouveau record.

Parmi les seniors, on dénombrait 20,5 millions de femmes, soit 32,6 % de la population féminine, contre 15,7 millions d’hommes, représentant 26,3 % de la population masculine. Les femmes étaient ainsi 4,8 millions de plus que les hommes dans cette tranche d’âge.

Le nombre de personnes âgées de 70 ans et plus a augmenté de 80 000 en un an, pour atteindre 29,1 millions. Elles représentent désormais 23,7 % de la population, soit une hausse de 0,1 point. Cela correspond à environ une femme sur quatre et un homme sur cinq âgés de 70 ans ou plus. La progression est encore plus marquée chez les personnes de 75 ans et plus : leur nombre a augmenté de 430 000 pour atteindre 21,7 millions. Leur proportion dans la population totale a gagné 0,5 point, à 17,7 %.

Selon les données des Nations unies, la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus au Japon, à 29,6 %, dépasse de 4 points celle de l’Italie, qui arrive en deuxième position avec 25,6 %.

Les Japonais nés pendant le baby-boom de l’après-guerre, entre 1947 et 1949, ont aujourd’hui entre 77 et 79 ans. Leur arrivée dans la catégorie des 75 ans et plus contribue ainsi à l’augmentation de la part des personnes les plus âgées dans la population.

De plus en plus de seniors continuent à travailler

Le nombre de seniors en activité augmente lui aussi. En 2025, le Japon comptait 9,4 millions de personnes en emploi âgées de 65 ans et plus, un chiffre en hausse pour la 22e année consécutive.

Le commerce de gros et de détail arrivait en tête des secteurs employant le plus de seniors, avec 1,3 million de personnes, devant la santé et l’action sociale, avec 1,2 million, puis les services, avec 1,1 million.

Les salariés âgés de 65 ans et plus représentaient 13,8 % de l’ensemble des personnes en emploi âgées de 15 ans et plus, soit environ un travailleur sur sept.

Au total, 26 % des seniors japonais, soit environ une personne sur quatre âgée de 65 ans et plus, occupaient un emploi. Les taux d’emploi ont atteint de nouveaux records dans les trois tranches d’âge étudiées : 54,5 % chez les 65-69 ans, 36,2 % chez les 70-74 ans et 12,6 % chez les personnes de 75 ans et plus.