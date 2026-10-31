Au Japon, plus de 35 % des jeunes célibataires déclarent ne pas avoir l’intention de se marier. Parmi les femmes les plus jeunes, la répartition inégale des tâches ménagères et de la garde des enfants constitue notamment un frein important au mariage.

Se marier un jour… ou rester célibataire

Une enquête menée auprès de personnes âgées de 15 à 39 ans par l’Agence pour les enfants et les familles révèle que 35,1 % des 43 529 répondants célibataires « n’ont pas l’intention de se marier ».

Même parmi ceux qui souhaitent se marier, 37,5 % n’ont fixé aucun calendrier précis et envisagent simplement de le faire « un jour ». Cette proportion est nettement supérieure à celle des personnes qui prévoient de se marier dans un délai déterminé.

Réalisée en ligne entre mai et août de cette année, le sondage a recueilli environ 68 000 réponses valides, dont 60 % provenaient de femmes.

Interrogés sur les obstacles qu’ils estimaient rencontrer dans la perspective d’un mariage, les participants pouvaient donner plusieurs réponses. Les trois principales étaient les « préoccupations financières », la « perte de temps pour soi » et « l’absence de partenaire ».

Les femmes adolescentes et celles âgées d’une vingtaine d’années, notamment au début de cette tranche d’âge, avaient davantage tendance à considérer la répartition inégale des tâches ménagères et de la garde des enfants comme le principal problème lié au mariage. Pour les personnes approchant la quarantaine, le principal obstacle était plutôt l’absence de quelqu’un avec qui elles souhaiteraient se marier.

Enfin, lorsqu’on leur demandait quelles priorités passaient avant le mariage, les répondants citaient le plus souvent leur temps libre et leurs centres d’intérêt. Le bien-être physique et mental, puis la stabilité des revenus et de l’emploi figuraient également parmi les réponses les plus fréquentes.