Le Japon engage une série de réformes concernant les statuts de résidence, le renouvellement des autorisations de séjour et la résidence permanente. Considérées dans leur ensemble, ces mesures éclairent l’évolution de la politique du gouvernement à l’égard des résidents étrangers.

Des dispositifs plus souples mais des exigences accrues

Plusieurs réformes touchant les résidents étrangers au Japon progressent simultanément. Beaucoup durcissent les conditions à remplir pour conserver un statut de résidence. Un nombre croissant d’étrangers pourraient ainsi avoir le sentiment qu’il devient plus difficile de s’établir durablement dans le pays.

Les nouveaux critères du statut « gestion et direction d’entreprise » (Business manager), entrés en vigueur en octobre 2025, en sont un exemple. Les exigences en matière de capital, d’effectifs et de maîtrise du japonais ont toutes été renforcées. En mars 2026, le gouvernement a également instauré un dispositif de contrôle des entreprises accueillant des travailleurs intérimaires titulaires du statut « ingénierie, sciences humaines et services internationaux » afin d’éviter leur affectation à des tâches non spécialisées. L’examen des demandes de renouvellement de séjour et de résidence permanente se durcit lui aussi, tandis que les frais augmentent.

Les nouveaux critères du statut de gestion et direction d’entreprise

Critère Avant octobre 2025 Après octobre 2025 Capital Au moins 5 millions de yens (28 000 euros) Au moins 30 millions de yens (170 000 euros) Expérience et formation Aucune exigence Au moins trois ans d’expérience en gestion, ou un master, un doctorat ou un diplôme professionnel pertinent Obligation d’emploi Aucune (ou deux salariés à temps plein en remplacement du capital) Au moins un salarié à temps plein Maîtrise du japonais Aucune exigence Le demandeur ou un salarié à temps plein doit maîtriser le japonais au moins au niveau B2 (intermédiaire supérieur) Examen par un expert Aucune exigence Examen par un expert obligatoire pour les nouveaux plans d’affaires

Notes : l’exigence de capital s’applique aux sociétés. Dans le cas d’une entreprise individuelle, le demandeur doit justifier de ressources financières d’un montant comparable pour financer les locaux professionnels, verser le salaire de l’employé pendant un an et couvrir les autres dépenses. Les nouveaux critères sont entrés en vigueur le 16 octobre 2025. Des mesures transitoires s’appliquent aux renouvellements jusqu’au 16 octobre 2028.

Le 23 janvier 2026, le gouvernement a adopté un ensemble de mesures définissant des conditions plus strictes pour l’accueil des ressortissants étrangers. Le même jour, il a arrêté les modalités de mise en œuvre du nouveau programme d’emploi pour le développement des compétences (ikusei shûrô), qui remplacera en avril 2027 le dispositif de stages techniques (ginô jisshû), ainsi que celles du dispositif des travailleurs aux compétences spécifiques (tokutei ginô).

Dans le cadre du programme d’emploi pour le développement des compétences, axé sur la formation, les travailleurs remplissant certaines conditions pourront changer d’employeur au sein d’un même secteur d’activité. Les travailleurs aux compétences spécifiques qui passeront de la catégorie 1 à la catégorie 2 pourront, quant à eux, renouveler leur séjour sans limitation, faire venir leur famille et faire prendre en compte leur durée de séjour dans le calcul ouvrant droit à la résidence permanente. Ces changements facilitent sensiblement la situation des travailleurs étrangers.

Le gouvernement mène donc deux politiques en parallèle : maintenir et améliorer les voies d’accueil dans les secteurs dépendants de la main-d’œuvre étrangère, tout en renforçant les contrôles après l’entrée sur le territoire et en rendant l’examen des dossiers plus strict et plus sélectif.

Répondre aux inquiétudes de la population

Le durcissement des règles vise notamment à répondre aux préoccupations de la population. L’ensemble de mesures adopté en janvier 2026 fait état d’infractions et de détournements des règles par certains ressortissants étrangers, qui appellent une réponse aux inquiétudes et au sentiment d’injustice qu’ils suscitent. Il préconise de mieux établir les faits, de renforcer le partage d’informations et d’améliorer les politiques publiques, non seulement en matière d’immigration, mais aussi de protection sociale, de santé, d’éducation et d’acquisition de terrains.

Les grandes orientations de la nouvelle politique japonaise à l’égard des résidents étrangers Ordre (renforcement de la réglementation) Mettre résolument en œuvre le « plan zéro dépassement de la durée de séjour autorisée ».

Envisager un examen plus strict des demandes de statut de résidence et de naturalisation.

Appliquer rigoureusement les procédures d’échange des permis de conduire étrangers. Vivre ensemble (favoriser l’intégration sociale) Envisager des programmes d’apprentissage du japonais et des règles de vie en société.

Envisager des dispositifs d’accompagnement précoce des enfants d’âge préscolaire.

Renforcer la formation et le statut professionnel des enseignants de japonais.

Dans ses directives actualisées en juin 2026, l’Agence des services d’immigration indique que les informations détenues par les administrations compétentes, notamment les données relatives au paiement des impôts, pourront être utilisées pour examiner les demandes de changement de statut de résidence ou de renouvellement de séjour. Il est ainsi plus clairement établi que cet examen s’appuiera sur des données administratives, en complément des pièces fournies par les demandeurs comme auparavant.

Des critères plus précis et des attentes plus élevées

Les changements les plus nets concernent les demandes de résidence permanente. Ce statut, le plus stable auquel peuvent accéder les immigrés au Japon, n’impose aucune restriction quant à l’activité professionnelle ou à la durée du séjour. Il est traditionnellement accordé à l’issue d’un examen au cas par cas. Les directives antérieures n’énonçaient que des conditions générales : durée de présence au Japon, bonne conduite, autonomie financière et paiement des impôts et des cotisations sociales ; sans guère préciser le poids accordé à chacune. Les informations pratiques, par exemple sur le niveau de revenu jugé suffisant, circulaient donc essentiellement par l’intermédiaire des commentaires de spécialistes et des témoignages d’anciens demandeurs.

En août 2026, l’Agence des services d’immigration a publié un projet de nouvelles directives définissant des critères beaucoup plus précis pour l’examen des demandes de résidence permanente. Ce texte élargit les points contrôlés aux revenus, aux perspectives de pension de retraite, à la maîtrise du japonais et à la connaissance des institutions et des règles du pays. Selon l’agence, ces précisions doivent permettre aux demandeurs de mieux anticiper l’issue de leur démarche.

Des conditions de résidence permanente renforcées (à partir d’avril 2027) Un revenu annuel stable, supérieur à la moyenne des ménages japonais (mesure appliquée à partir d’octobre 2026).

Des droits à pension équivalents à 30 années de cotisations au régime de retraite des salariés (kôsei nenkin), un éventuel écart pouvant être compensé par le patrimoine.

Une maîtrise du japonais de niveau B1, suffisante pour communiquer dans la vie quotidienne.

Une connaissance des institutions et des règles japonaises.

Un examen de la scolarisation des enfants.

Une vérification du respect des obligations fiscales et du paiement des cotisations de retraite (comme jusqu’à maintenant).

Pour les conjoints, des conditions portées de trois ans de mariage et un an de résidence à cinq ans de mariage et trois ans de résidence.

Le Japon exige ainsi davantage des résidents étrangers en matière de revenus et de maîtrise du japonais, tout en explicitant les critères d’examen pour les rendre plus compréhensibles. L’approche de fond reste toutefois inchangée : les décisions reposent toujours sur une appréciation globale de la situation de chaque demandeur, et les normes comme le raisonnement qui les sous-tendent ne sont pas plus transparents qu’auparavant.

Lors d’une conférence de presse le 4 août 2026, Hiraguchi Hiroshi, alors ministre de la Justice, a expliqué que le gouvernement avait revu les modalités d’application des conditions d’autonomie financière et de conformité à l’intérêt national, afin de mieux s’assurer que les résidents permanents ne deviennent pas une charge pour les finances publiques.

Des frais en hausse à la charge des bénéficiaires

La charge financière est elle aussi appelée à augmenter. La révision, en mai 2026, de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié modifie, à compter du 1er octobre, les frais liés aux changements de statut de résidence, aux renouvellements et à la résidence permanente. L’ancien tarif forfaitaire de 6 000 yens (35 euros) pour les démarches au guichet est remplacé par un barème fondé sur la durée de séjour accordée, pouvant atteindre 75 000 yens (430 euros) pour une autorisation de cinq ans. Les frais d’obtention de la résidence permanente augmentent eux aussi fortement, passant de 10 000 à 200 000 yens (1 100 euros environ). Des réductions sont proposées pour les demandes en ligne et pour les personnes remplissant à la fois les critères de difficultés financières et les critères humanitaires.

Les frais liés au séjour (pour les demandes en personne)

Ancien tarif Nouveau tarif (selon la durée du séjour) Changement de statut ou renouvellement

6 000 yens Jusqu’à 3 mois : 10 000 yens Plus de 3 mois à 6 mois : 18 000 yens Plus de 6 mois à moins d’un an : 25 000 yens 1 an : 33 000 yens Plus d’un an à moins de 3 ans : 48 000 yens De 3 ans à moins de 5 ans : 64 000 yens 5 ans ou plus : 75 000 yens Résidence permanente

10 000 yens 200 000 yens

Lors d’une conférence de presse le 3 juillet, le ministre de la Justice de l’époque, Hiraguchi Hiroshi, a déclaré que l’augmentation du nombre de résidents étrangers entraînait une hausse des coûts administratifs liés à l’immigration et au séjour, rendant nécessaire une contribution appropriée de leur part. Il a précisé que les nouveaux frais reflétaient à la fois le coût réel de l’examen des dossiers et les dépenses administratives au sens large. Ces propos ont été interprétés comme une réaffirmation du principe de prise en charge des coûts par les bénéficiaires.

Des frais de résidence permanente proches de ceux des États-Unis

De nombreux pays subordonnent l’octroi de la résidence permanente à diverses conditions, notamment de durée de résidence, de revenus et de compétences linguistiques. La Grande-Bretagne exige cinq années de résidence et fixe des critères de maîtrise de l’anglais et de revenus. Les candidats doivent également réussir un test portant sur les règles et l’histoire du pays. Les réformes en cours visent à allonger la durée de résidence requise et à relever le niveau d’anglais exigé. L’Allemagne impose elle aussi, en principe, cinq années de résidence, ainsi que des revenus stables, 60 mois de cotisations de retraite, une maîtrise de l’allemand de niveau B1 et une connaissance élémentaire du système juridique. La Corée du Sud exige cinq années de résidence, un niveau de revenu déterminé par rapport au revenu national brut par habitant et, au choix, l’achèvement d’un programme d’intégration sociale ou la réussite à l’examen correspondant.

Les frais varient selon les pays. Ils représentent environ 20 000 yens en Allemagne et en Corée du Sud, entre 210 000 et 220 000 yens aux États-Unis pour les personnes qui demandent à changer de statut pour obtenir la résidence permanente, et plus de 600 000 yens en Grande-Bretagne. Au Japon, ils étaient de 10 000 yens, un montant inférieur à ceux des quatre autres pays. À partir d’octobre 2026, ils sont passés à 200 000 yens, soit nettement plus qu’en Allemagne et en Corée du Sud, et à peu près autant qu’aux États-Unis, tout en restant inférieurs à ceux de la Grande-Bretagne.

Les conditions d’accès à la résidence permanente et les prestations effectivement couvertes par ces frais diffèrent toutefois d’un pays à l’autre. Une comparaison directe n’est donc pas nécessairement pertinente.

Comprendre le mouvement d’ensemble

Ces évolutions dessinent une tendance assez claire. Le Japon ne ferme pas ses portes aux ressortissants étrangers. Compte tenu des pénuries persistantes de main-d’œuvre, il devrait continuer à développer et à maintenir ses dispositifs d’accueil des travailleurs étrangers.

Mais une fois ces personnes arrivées, le gouvernement élargit les contrôles à davantage d’aspects : emploi, vie quotidienne, durée de séjour et installation durable ; tout en relevant le niveau des exigences. Les coûts liés au maintien d’un statut de résidence augmentent eux aussi.

Bien que ces mesures relèvent de différents ministères et reposent sur des fondements juridiques distincts, les résidents étrangers les vivront comme un alourdissement continu de leurs obligations : dans l’emploi, lors du renouvellement de leur statut, pour le paiement des impôts et des cotisations sociales, puis dans les démarches d’obtention de la résidence permanente.

Une vision d’ensemble est donc indispensable pour comprendre l’évolution de la politique japonaise à l’égard des résidents étrangers.

Cet article repose sur les informations publiées au 1er septembre 2026. Certaines mesures étant encore à l’étude, les demandeurs sont invités à vérifier les dernières informations sur le site de l’Agence des services d’immigration et auprès d’autres sources officielles au moment d’effectuer leurs démarches de séjour.