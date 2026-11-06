Selon une étude menée par le gouvernement japonais, le nombre de jeunes n’ayant jamais eu de relation amoureuse et sexuelle ne cesse d’augmenter.

De nombreux Japonais peu intéressés par les choses de l’amour

Au Japon, un nombre croissant de jeunes se désintéressent des affaires de cœur. C’est ce qui ressort de l’Étude nationale sur la fécondité, menée en juin 2025 par l’Institut national de recherche sur la population et la sécurité sociale. Des personnes célibataires ont été interrogées sur leurs expériences amoureuses homme/femme. Plus de la moitié des répondants âgés de 18 ou 19 ans ont déclaré ne jamais avoir eu de relation amoureuse. Chez les 20-34 ans, ce pourcentage s’élevait à près de 30 % pour les femmes et environ 40 % pour les hommes.

Le pourcentage de femmes n’ayant eu aucune expérience sexuelle a diminué entre les années 1990 et le début des années 2000, avant de connaître une nouvelle hausse à partir de 2005. Selon l’étude 2025, 55,1 % des personnes âgées entre 20 et 24 ans, 42,1 % des 25-29 ans et 39,7 % des 30-34 ans n'avaient jamais eu de relation sexuelle. Le pourcentage d’hommes dans ce cas est lui aussi en augmentation depuis 2005, s’élevant à plus de 40 % en 2025 chez les hommes âgés entre 25 et 29 ans et entre 30 et 34 ans.

Le pourcentage de répondants qui ne sont actuellement pas dans une relation avec une personne du sexe opposé, qu’il s’agisse d’un ami, d’un partenaire ou d’un fiancé, est en hausse. En 2025, 65,4 % des femmes et 74,0 % des femmes étaient concernés par cette situation. Un homme et une femme sur trois ont également indiqué qu’ils n’étaient pas particulièrement intéressés par les relations avec une personne du sexe opposé.

L’Enquête nationale sur la fécondité est effectuée tous les cinq ans afin d’évaluer les perceptions sur le mariage et la parentalité. Pour l’édition de 2025, 15 811 personnes célibataires (taux de réponse valide 42,7 %) et 10 489 couples (47,9 %) ont répondu. Cet article examine certaines données issues de l’enquête concernant les personnes célibataires.