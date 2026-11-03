Depuis le 1er novembre, le Japon a mis en place un nouveau système de détaxe pour les visiteurs étrangers. Ceux-ci devront désormais payer la taxe sur la consommation au moment de leurs achats, avant d’en demander le remboursement lors des formalités douanières à leur départ du pays.

Ce qui a changé avec le nouveau système de détaxe

Jusqu’à présent, les visiteurs étrangers séjournant au Japon pour une durée maximale de six mois, ainsi que certains ressortissants japonais résidant temporairement à l’étranger et revenant au pays, pouvaient acheter des produits dans les magasins détaxés sans payer la taxe sur la consommation. Celle-ci s’élève à 8 % pour les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées, et à 10 % pour les autres catégories de biens.

Ce dispositif, qui a pris fin le 31 octobre 2026, ne prévoyait aucun plafond de dépenses pour les produits dits généraux. En revanche, les achats de produits consommables étaient limités à 500 000 yens par jour et par magasin (2 830 yens).

Depuis le 1er novembre, le Japon a adopté un nouveau système. Il s’agit de payer sur place pour se faire rembourser ensuite. Les clients doivent ainsi régler le prix intégral, taxe comprise, dans les commerces proposant la détaxe. Lors de leur départ, ils doivent effectuer une formalité auprès des douanes afin d’obtenir le remboursement sur leur carte bancaire ou par un autre moyen de paiement. Cette démarche doit être accomplie avant l’embarquement ou après avoir quitté le pays.

La distinction entre produits généraux et produits consommables a disparu, tout comme les plafonds de dépenses. Les voyageurs restent toutefois limités aux quantités de marchandises qu’ils sont personnellement en mesure d’emporter hors du Japon au moment de leur départ. Pour être éligibles au remboursement, les produits doivent avoir été achetés dans les 90 jours précédant le départ.

200 milliards de yens d’exonérations fiscales par an

La détaxe pour les visiteurs étrangers a été instaurée en 1989, année de l’introduction de la taxe sur la consommation au Japon. Avec l’essor récent du tourisme international, les dépenses des voyageurs étrangers ont fortement augmenté. Selon les statistiques de l’Office nationale du tourisme japonais, ils ont dépensé environ 9 500 milliards de yens (53,8 milliards d’euros) dans le pays en 2025, soit près de trois fois plus qu’il y a dix ans.

L’exonération de taxe sur la consommation est destinée aux produits que les visiteurs emportent pour les consommer ou les utiliser à l’étranger. Cependant, ces dernières années, les autorités ont constaté une multiplication des cas dans lesquels des articles achetés en détaxe sont soupçonnés d’être revendus au Japon.

Dans les milieux politiques, certains souhaitent même supprimer entièrement le dispositif. En juin 2025, un groupe d’étude du Parti libéral-démocrate (PLD, au pouvoir), avait proposé aux dirigeants du parti de réexaminer le système, voire de l’abolir. Il soulignait que le montant des exonérations de taxe accordées aux touristes étrangers avait atteint 200 milliards de yens en 2024.

En août de la même année, dix organisations professionnelles du commerce de détail, parmi lesquelles l’Association japonaise des magasins détaxés et l’Association japonaise des détaillants, avaient toutefois publié une déclaration commune appelant au maintien du dispositif. Soulignant que les ventes annuelles réalisées en détaxe avaient atteint 2 000 milliards de yens, elles avaient averti que « la suppression des exonérations fiscales nuirait à la compétitivité internationale du Japon ».