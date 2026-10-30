A partir del 1 de noviembre, el nuevo sistema de compras libres de impuestos de Japón exigirá a los visitantes extranjeros que paguen el impuesto sobre el consumo en el momento de la compra y que soliciten la devolución al pasar por la aduana o tras salir del país.

Cambios en el sistema de tax-free

Bajo el sistema vigente, que concluirá a finales de octubre de 2026, los visitantes extranjeros con una estancia de hasta seis meses en Japón —así como los ciudadanos japoneses que residen en el extranjero y regresan temporalmente al país— pueden adquirir productos en tiendas libres de impuestos sin abonar el impuesto sobre el consumo (del 8 % para alimentos y bebidas no alcohólicas, y del 10 % para el resto de artículos). Mientras que los artículos generales no tienen límite de gasto, las compras de artículos consumibles están sujetas a un tope diario de 500.000 yenes por establecimiento.

A partir de noviembre, el mecanismo cambiará con la introducción de un nuevo modelo de “pago previo y reembolso posterior”, según el cual los compradores deberán abonar en la tienda el precio total con el impuesto incluido. Al salir del país, completarán un trámite aduanero para recibir el reembolso en su tarjeta de crédito o a través de otro método de pago, ya sea antes de embarcar o tras haber abandonado Japón.

Asimismo, se eliminará la distinción entre artículos generales y consumibles, al igual que el tope de gasto, aunque los viajeros estarán limitados a la cantidad de artículos que puedan llevar consigo personalmente al salir del país. Para tener derecho al reembolso, las compras deberán haberse realizado dentro de los 90 días previos a la partida.

La exención del impuesto sobre el consumo asciende a 200.000 millones de yenes anuales

El sistema de compras libres de impuestos para los visitantes extranjeros en Japón comenzó en 1989, año en que se introdujo el impuesto sobre el consumo, y el reciente auge del turismo receptivo ha impulsado un incremento en el gasto. Según estadísticas de la Agencia de Turismo de Japón, los visitantes internacionales gastaron un total de unos 9,5 billones de yenes en 2025, casi el triple de la cifra registrada hace una década.

Aunque la exención del impuesto sobre el consumo está concebida para productos que se consumirán en el extranjero, en los últimos años ha aumentado el número de casos en los que se sospecha de la reventa dentro de Japón de artículos adquiridos libres de impuestos.

En el ámbito político también existen iniciativas para suprimir por completo el régimen de exención fiscal. En junio de 2025, un grupo de estudio dentro del gobernante Partido Liberal Democrático propuso a la dirección de la formación revisar el sistema, incluida su posible abolición, tras señalar que las exenciones del impuesto sobre el consumo para los turistas extranjeros alcanzaron los 200.000 millones de yenes en 2024. Sin embargo, en agosto de ese mismo año, diez organizaciones del sector minorista, entre ellas la Asociación Japonesa de Tiendas Libres de Impuestos y la Asociación Japonesa de Minoristas, emitieron una declaración conjunta en la que instaban a mantener el mecanismo. Tras destacar que las ventas anuales libres de impuestos alcanzaban los dos billones de yenes, los colectivos advirtieron de que “suprimir la exención perjudicaría la competitividad internacional”.

(Traducido al español del original en japonés.)