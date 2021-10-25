在大阪池田杯面博物馆制作自己的专属方便面：图片画廊
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用视觉体验方便面诞生的故事
“大阪池田杯面博物馆”所在的大阪府池田市，是距今约60年前创业者安藤百福（Andō Momofuku，日清食品创始人）发明世界最早的方便面“鸡汤拉面”的地方，这里也是后来风靡全世界的“杯装方便面”诞生地。
博物馆通过赏心悦目的图文，让人们了解两大畅销商品的历史，因此备受关注。博物馆中一个体验项目的区域特别受欢迎，在这里你可以从最初一步开始，自己动手制作鸡汤拉面，最终做成只属于自己的特制杯装方便面。
我们先进入一层的展示大厅，看看安藤百福波澜壮阔的人生，以及他超乎常人想象的构思和创意。
进入展厅后最先映入眼帘的是一个10平方米左右的木制小屋。它还原了当初安藤百福的研究小屋，1958年48岁时，安藤就是在这里发明了只需加入热水就能吃的鸡汤拉面。
在这间不敢恭维的简陋的研究小屋里，摆的全是锅、笸箩、面粉等常见的工具和材料。但是，这里却仿佛蕴藏着这样一个信息，“即使不使用什么特殊的设备，只要有创意，也能创造出世界性的发明”。
接下来要看的是安藤61岁时发明的“杯装方便面”的诞生故事，这个发明超越国境和文化，赢得爆炸性的人气。从故事中我们可以体验当时的情景，了解安藤在去美国视察的过程中获得灵感，随后开发了很多划时代的技术，逐步实现自己的梦想的过程。
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大人也着迷的鸡汤拉面手工制作
博物馆最受欢迎的区域是可以体验制作鸡汤拉面的“鸡汤拉面作坊”。虽然每天举办4次活动，但依然连日爆满，超高人气可见一斑。
之所以如此有人气，秘密在于参加者能够亲自体验从揉面到擀面、油炸、干燥的所有工序。通过DIY，不仅能领略制作的乐趣，还能体验60年前的“发明的原点”。
制作时间需要90分钟，2人一组进行操作。和气的工作人员会时时过来指点，所以不必担心。制作拉面不用心只动手，是件开心的事，很快所有人谁都沉浸在自己的操作之中。
将面条蒸后揉进调味料，再用油炸即告完成。工作人员告诉大家，通过“油炸”，面条可以瞬间变干燥，但同时，如果加入热水，面条会立刻恢复柔软的状态。这就是安藤发现的技术，“瞬间油热干燥法”，非常有意思。
令方便面迷垂涎！入手专属自己的“杯面”
同样备受欢迎的还有“我的杯面作坊”。在这个区域能够定制世上唯一的只属于自己的特制杯面。
首先在自动贩卖机买一个专用杯，设计并绘制杯子的图案。画好后将杯子拿到配料柜台，放好面饼，选择自己喜欢的汤头口味和加料即可。不需要预约，而且顺序十分简单，这点比较贴心。
汤头可以从“酱油”、“海鲜”、“咖喱”、“辣番茄”4种口味中选择一种，配料可以从12种类中选择4种。据说味道的组合可以达到5460种之多，所以在选择配料上要下点功夫呢。
顺便提一下，有的人可能会“体验了这么多，肚子都有点饿了……”，那么建议您去同一层的“品尝屋”。那里可以买到常规版或地区限定版的杯面，当场就可以品尝。
感受安藤的创造性思维，给自己的人生以新的刺激和启迪
最后我想参观的是位于二层的“安藤百福的轨迹”展厅。在96年的生涯中，安藤用自己“富有创造性的构思能力”和“永不放弃的执着”投入到新食品的研发中。这里还展示了与安藤有关的各式物品，以及严厉而不乏温馨的安藤名言。
2018年是鸡汤拉面诞生60周年。这年秋天，以安藤百福和夫人仁子为原型创作的NHK晨间小说连续剧《满腹》播映了。大家一定借着这个机会去参观一下博物馆，感受安藤的热情和挑战精神。
＜设施信息＞
大阪池田杯面博物馆
- 地址：大阪府池田市满寿美町8-25
- TEL：072-752-3484
- 交通：从阪急宝塚线“池田站”徒步5分钟
- 停车场：有，收费（300日元/小时）
- 营业时间：上午9:30-下午16:00（下午15:30停止入馆）
- 定期休息日：周二（逢节假日则次日闭馆），年初年末
- 入馆费：免费
- 活动参加费用：“鸡汤拉面工厂”小学生300日元/中学生以上500日元（均含税），所需时间90分钟（上午9:30/上午11:00/下午13:00/下午14:30开始），需要预约（网上预约或致电专号072-751-0825）。“我的杯面工厂”一份300日元（含税）
- 官方网站：https://www.cupnoodles-museum.jp/ja/osaka_ikeda/
- 谷歌地图
协助采访：日清食品控股株式会社
采访/撰文：山口纪子
图片：山崎纯敬
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