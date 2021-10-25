在大阪池田杯面博物馆制作自己的专属方便面：图片画廊

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全世界每年消费方便面近1000亿份。您知道位于方便面发源地的“大阪池田杯面博物馆”吗？通过展示方便面开发背后的故事和丰富的活动，无论小孩还是大人都能从中了解方便面的“美味”和发明“灵感”，本文为您介绍这一主题公园的全貌。

用视觉体验方便面诞生的故事

“大阪池田杯面博物馆”所在的大阪府池田市，是距今约60年前创业者安藤百福（Andō Momofuku，日清食品创始人）发明世界最早的方便面“鸡汤拉面”的地方，这里也是后来风靡全世界的“杯装方便面”诞生地。



鸡汤拉面第一代包装款式



矗立在博物馆入口的安藤百福雕像，手中拿着一袋鸡汤拉面

博物馆通过赏心悦目的图文，让人们了解两大畅销商品的历史，因此备受关注。博物馆中一个体验项目的区域特别受欢迎，在这里你可以从最初一步开始，自己动手制作鸡汤拉面，最终做成只属于自己的特制杯装方便面。



现代风格的石造博物馆外观。由安藤私人投资的“安藤体育和饮食文化振兴财团”运营



并列三个“！”的标志（logo）是佐藤可士和受到第一款杯面包装的启发而设计的

我们先进入一层的展示大厅，看看安藤百福波澜壮阔的人生，以及他超乎常人想象的构思和创意。



大厅科幻般的空间设计引人入胜。也有很多以孩子视角设计的有趣装置和展示

进入展厅后最先映入眼帘的是一个10平方米左右的木制小屋。它还原了当初安藤百福的研究小屋，1958年48岁时，安藤就是在这里发明了只需加入热水就能吃的鸡汤拉面。

在这间不敢恭维的简陋的研究小屋里，摆的全是锅、笸箩、面粉等常见的工具和材料。但是，这里却仿佛蕴藏着这样一个信息，“即使不使用什么特殊的设备，只要有创意，也能创造出世界性的发明”。



在自家后院搭建的研究小屋的再现。安藤47岁时因生意失败变得身无分文，他却起早贪黑地投入商品研发之中



小屋内部的情景。发明方便面的灵感来自仁子夫人油炸的“天妇罗”



这里的展板介绍了鸡汤拉面如何获得空前人气的过程。据说一开始一天只生产400袋，5年后增长到年销售额43亿日元

接下来要看的是安藤61岁时发明的“杯装方便面”的诞生故事，这个发明超越国境和文化，赢得爆炸性的人气。从故事中我们可以体验当时的情景，了解安藤在去美国视察的过程中获得灵感，随后开发了很多划时代的技术，逐步实现自己的梦想的过程。



1971年发售的第一代杯装泡面包装



博物馆里的剧场（照片右侧），在此用动画片介绍杯面诞生的趣闻轶事。还配备了英文和中文的语音讲解



95岁高龄时，安藤完成了宇宙食品“太空拉面”的研发。在如何令汤汁在失重状态下也不会四处飞溅这一点上费尽心机，2005年，宇航员野口聪一在宇宙空间实际品尝了太空拉面



这是“方便面隧道”，介绍了从鸡汤拉面发售当时到现在为止的方便面发展过程。按时间顺序展示了日清食品生产的约800种商品

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大人也着迷的鸡汤拉面手工制作

博物馆最受欢迎的区域是可以体验制作鸡汤拉面的“鸡汤拉面作坊”。虽然每天举办4次活动，但依然连日爆满，超高人气可见一斑。



实在太有趣了，笔者也忘记了采访，兴高采烈地动起手来

之所以如此有人气，秘密在于参加者能够亲自体验从揉面到擀面、油炸、干燥的所有工序。通过DIY，不仅能领略制作的乐趣，还能体验60年前的“发明的原点”。



非常简单的材料：面粉、碱水、调料等



把材料混合在一起用手揉成面团，然后用擀面杖压平

制作时间需要90分钟，2人一组进行操作。和气的工作人员会时时过来指点，所以不必担心。制作拉面不用心只动手，是件开心的事，很快所有人谁都沉浸在自己的操作之中。



用压面机将面皮压得更薄更光滑



将面条剪成方便食用的长度

将面条蒸后揉进调味料，再用油炸即告完成。工作人员告诉大家，通过“油炸”，面条可以瞬间变干燥，但同时，如果加入热水，面条会立刻恢复柔软的状态。这就是安藤发现的技术，“瞬间油热干燥法”，非常有意思。



可以尝一口刚刚炸好的方便面断渣儿。真好吃！



自己设计包装。越来越喜欢自己的作品了



参加者的纪念品。自己制作的鸡汤拉面、还有一袋成品以及印花大手帕

令方便面迷垂涎！入手专属自己的“杯面”

同样备受欢迎的还有“我的杯面作坊”。在这个区域能够定制世上唯一的只属于自己的特制杯面。



制作nippon.com独一无二的泡面杯

首先在自动贩卖机买一个专用杯，设计并绘制杯子的图案。画好后将杯子拿到配料柜台，放好面饼，选择自己喜欢的汤头口味和加料即可。不需要预约，而且顺序十分简单，这点比较贴心。



首先从设计杯子图案开始。背面也有可以画插图的地方

汤头可以从“酱油”、“海鲜”、“咖喱”、“辣番茄”4种口味中选择一种，配料可以从12种类中选择4种。据说味道的组合可以达到5460种之多，所以在选择配料上要下点功夫呢。



令人开心的是还有特定时间内限量版的特选配料



选好配料之后，盖盖密封。可以参观与工厂相同的工序



最后给包装用的充气袋充气即告完成。请日清食品控股公司宣传部的佐藤瞳帮我拍了这张照片

顺便提一下，有的人可能会“体验了这么多，肚子都有点饿了……”，那么建议您去同一层的“品尝屋”。那里可以买到常规版或地区限定版的杯面，当场就可以品尝。



这里是人气拍照点。整个墙壁上布满了在世界各地销售的杯面

感受安藤的创造性思维，给自己的人生以新的刺激和启迪

最后我想参观的是位于二层的“安藤百福的轨迹”展厅。在96年的生涯中，安藤用自己“富有创造性的构思能力”和“永不放弃的执着”投入到新食品的研发中。这里还展示了与安藤有关的各式物品，以及严厉而不乏温馨的安藤名言。

2018年是鸡汤拉面诞生60周年。这年秋天，以安藤百福和夫人仁子为原型创作的NHK晨间小说连续剧《满腹》播映了。大家一定借着这个机会去参观一下博物馆，感受安藤的热情和挑战精神。



这里摆满安藤生前喜欢用的东西以及众多奖状、奖章



安藤在新年之际用毛笔书写的“岁首感言”

＜设施信息＞

大阪池田杯面博物馆

协助采访：日清食品控股株式会社

采访/撰文：山口纪子

图片：山崎纯敬

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