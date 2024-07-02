三重县英虞湾：盛产珍珠的里亚式海岸美景

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参拜了伊势神宫后，很多游客会顺便去伊势志摩地区游览。其中，以景色绝美而闻名远近的，是英虞湾的里亚式海岸以及大大小小的岛屿，日本珍珠的一大重要产地。

以夕阳美景而著称的珍珠产地

三重县志摩市的英虞湾是日本具有代表性的一处里亚式海岸。它位于志摩半岛南部，湾内有大小60个岛屿，与复杂的海岸线一同交织出美丽的景色。尤其是夕阳和朝霞，美不胜收，还入选了“日本百大夕阳”。



朝霞映照在英虞湾上，船只在水面上留下美丽的波纹



由于大部分都是无人岛，自然景观被很好地保存下来

英虞湾是伊势志摩国立公园的一部分，也是珍珠的一大产地。从奈良时代开始，这里就出产采自马氏珍珠贝的珍珠；明治末期在志摩半岛确立了圆形珍珠的养殖技术后，成为了举世闻名的珍珠养殖中心。

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在著名的珍珠产地英虞湾，随处可见珍珠养殖用的木排

贤岛的特快列车

贤岛可以说是奥志摩观光的门户，因拥有2016年第42届七国集团峰会（伊势志摩峰会）的举办会场志摩观光酒店而闻名。



图片中央是贤岛，其中央凹陷部是贤岛港

贤岛与本州（日本列岛的主岛——译注）通过贤岛大桥相连，岛内还设有近畿日本铁道公司（近铁）志摩线的贤岛站。从2013年起，在大阪难波和京都以及近铁名古屋三个车站与贤岛站之间，开始了观光特快列车“Shimakaze（岛风）”的运行，令交通大为改善。



贤岛大桥上设有人行道，游人可以在桥上欣赏夕阳美景



近铁贤岛站。月台上挂着伊势志摩峰会时各国领导人的合影照片

从贤岛港乘上游轮，你可以从海上一览英虞湾的风光。在“贤岛西班牙游轮”的观景甲板上可以欣赏壮丽的自然景色；游轮还停靠珍珠制作样板工厂，在那里可以参观珠核植入作业。整个游程约50分钟。



“贤岛西班牙游轮”所使用的帆船型游轮“ESPERANZA”号。票价为初中生以上1800日元，小学生1000日元

在间崎岛和横山岛，悠然享受自然风光

从贤岛乘坐英虞湾班船约10分钟，即可到达几近英虞湾中央的间崎岛。这里过去因珍珠养殖而繁荣，但近年来老龄化严重，现在只有80人左右生活在这个宁静的小岛上。

由于民居都集中在岛的西南部，所以间崎岛上保留了很多自然景观，海滩的海水能见度高且风平浪静，非常适合浮潜、划艇等运动。



从空中俯瞰海岸线曲折复杂的间崎岛。由于平地很少，民居都集中在西南部（图的右侧）



夏天的间崎岛海滩充满了南国风情。由于地处海湾内，因而风平浪静



往来于贤岛和间崎岛之间的班轮

从贤岛游轮码头可以看到的对面的岛屿是横山岛。屋顶上大大地写着“石山庄”字样的地标性建筑，是这个岛上唯一的一家民宿设施。前往横山岛要乘坐该民宿的自家用船，因此除了入住客人以外，很难有人可以登岛。民宿内部装饰有巴厘岛的家具、观赏植物等，充满了南国风情，耳边传来的只有拍打栈桥的海浪声和偶尔驶过的渔船声。这是一座可以让你忘却日常，悠然度过一段自在时光的小岛。



横山岛上唯一的民宿“石山庄”



在梦幻般的朝霞中的横山岛

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采访/撰文/图片：黑岩正和（96BOX）

标题图片：晚霞中的英虞湾美景

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