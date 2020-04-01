岩手三陆铁路之旅：悠然眺望里亚斯海岸（北段：宫古站-久慈站）

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“三陆铁路”蜿蜒行驶在岩手县沿岸，是一条人气很高的地方铁路。2019年3月，它与JR山田线的釜石站-宫古站区间整合后，诞生了南北全长约163公里的“里亚斯线”。本文将为大家介绍中间点宫古站以北至终点久慈站之间的沿途景点。

三陆铁路宫古站-久慈站区间过去被称作“北里亚斯线”。这段线路翻山越岭，沿途隧道接连不断，但也有许多独特的魅力，比如可以从30米高的大桥上俯瞰浩瀚的太平洋，还可以中途下车去品尝一下地方美食。

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从“安家川桥梁”眺望太平洋 图片提供：三陆铁路

宫古站，可以买到三陆铁路的文创产品

里亚斯线通车时，在宫古站还开设了一家名为“santetsuya（三铁屋）”的特产店，三陆铁路文创产品和沿线土特产琳琅满目，最受欢迎的是“黑鹿煎饼”。这个独特的商品名中蕴藏着这样的含义，那就是即便经营状况严峻，三陆铁路依然要力争实现“黑字化”（即盈利，与“黑鹿”在日语中谐音——译注）。店里出售的都是杂粮、海带丝、酱油和盐等当地特产，口味正宗，深受好评。

如果想要体验集市的热闹氛围，顺便买点三陆的特产，可以从宫古站步行10分钟前往“宫古市鱼菜市场”。这里不仅出售各种新鲜水产、蔬菜和手工熟食，在有的小餐馆里还可以品尝到海鲜盖饭。

宫古站也是距离三陆地区首屈一指的观光胜地“净土滨”最近的车站。风平浪静海湾里粗犷的岩石岿然耸立，这里的“极乐净土般的美妙景色”，绝不可错过。



香脆的“黑鹿煎饼” 图片提供：三陆铁路



宫古市鱼菜市场一派热闹景象，这里不仅有前来买菜的本地居民，还有许多来选购土特产的游客 图片提供：岩手县观光协会



从宫古站前往净土滨，乘坐巴士大约需要20分钟 图片提供：岩手县观光协会

在堀内站附近可以从高达30米的大桥上眺望太平洋

堀内站位于可以眺望大海的高地之上，附近有两座大桥，是三陆铁路沿线眺望点中最有人气的地方。

位于南侧白井海岸站方向的“大泽桥梁”，是一座形态优美的钢筋混凝土拱形桥，高30米，全长156米。北侧的“安家川桥梁”高33米，长302米。从两座大桥都可以将太平洋的壮美景色尽收眼底。列车通过桥梁时，会减速慢行或短时停车，大家一定要提前准备好相机拍照。



从大泽桥可以隔着渔港眺望太平洋 图片提供：三陆铁路



到了秋季，路过安家川桥时，透过车窗你或可看到鲑鱼洄游景象 图片提供：三陆铁路

陆中野田站，“野田海盐”冰淇淋；久慈站，里亚斯线北部门户

陆中野田站是一座铁路和公路服务区合二为一的设施，在整个日本都十分少见。这里最有名的，是公路服务区出售的“野田海盐”冰淇淋。野田村拥有超过400年的制盐历史，用柴火慢慢煮干海水制成的天然海盐，能够完美地衬托冰淇淋的香草风味。



“野田海盐”冰淇淋 图片提供：野田村观光协会

位于里亚斯线最北端的久慈，是海女（徒手潜水捕鱼的女性——译注）下海捕鱼的最北之地。车站内专设一角，展示海女的相关资料，还可以试穿海女的服装。小卖铺“三陆里亚斯亭”的招牌商品“海胆便当”，用熬海胆的汤汁煮好米饭，再在上面铺上满满一层海胆，奢侈美味。每天限量供应20份，建议大家提前预订。

在久慈美丽的海岸，尤为引人注目的，是海浪侵蚀形成的“吊钟洞”。6月夏至前后，透过洞穴，可以看到朝阳从海平面徐徐升起的光景。



这个车站，就是NHK晨间剧《海女》中的“北三陆站”。站内设有旅游指南服务台和商店 图片提供：三陆铁路



从久慈站打车前往吊钟洞大约需要15分钟。朝阳在洞穴中升起 图片提供：三陆铁路

在宫古-久慈区间运行的“被炉列车”

三陆铁路在不同季节运行充满情趣的主题列车。其中比较有名的是每年12月到次年2月之间（可能调整时间或暂停运营），在旧北里亚斯线区间行驶的“被炉列车”。乘车时可以舒舒服服地用被炉暖脚，透过车窗欣赏开阔的冬季海景。



四人一组的被炉坐席给乘客带来宾至如归的感觉 图片提供：三陆铁路

采访/撰文：shoepress

标题图片：从大泽桥眺望三陆海岸的绝美景色 图片提供：三陆铁路

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