世界遗产富冈制丝厂旅游指南：承载日本现代化的建筑群

Guideto Japan

来到坐落在群马县富冈市的富冈制丝厂，游客在参观这座被指定为国宝和重要文化遗产建筑物的同时，还可以了解到日本现代化的进程、生丝的制法以及明治时代缫丝女工的生活。本文为读者介绍从东京可以当日往返的这一世界遗产的魅力。

富冈制丝厂位于群马县西南部，1872年（明治5年）开始运营，是日本最早的大规模西洋式制丝工厂。打开国门后不久的日本，其主要出口产品为生丝，明治政府的当务之急就是赚取外汇，于是以提高生丝质量和普及西方生产技术为目的，创建了这座国营样板工厂。

工厂于1893年（明治26年）被民间企业收购后，仍然一直运营到1987年（昭和62年）。当初建厂时的建筑物保留至今，铭记着日本制丝产业100多年的悠久历史。如今这里成为了旅游热点，2014年（平成26年）更被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。

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利用观光巴士和导游团

从上信电铁的上州富冈站前往富冈制丝厂，建议您乘坐“市内环游观光巴士”（徒步约15分钟）。

同乘的义务导游会为游客讲解富冈的街景和值得游览的地方，这样大家在参观完工厂后的归途中，就很容易选择顺路游览的景点了。乘车时只需花100日元购买一张“1日免费导游券”，当日内便可随意搭乘（乘车免费）。即便是在车站之外的地方，只要招手示意，就可以上车。



缓缓行驶的“市内环游观光巴士”，从富冈站东停车场到富冈制丝厂单程约20分钟

进入制丝厂正门，正对面的建筑就是东蚕茧仓库。顾名思义，这是一处用于保管蚕茧的仓库，可谓富冈制丝厂的门面，其建筑风格典雅，整座房舍的横在眼前，长达100米，规模庞大。

厂内最里面还建有西蚕茧仓库，与东蚕茧仓库平行且规模相同。面对工厂，左侧（南侧）是规模更加庞大的缫丝所，长约140米，与两座仓库连成“コ”字形。这3栋建筑是制丝厂开始运营时建成的，构成被指定为国宝的富冈制丝厂建筑遗址的主体。主体建筑周围分布着为外国指导者而建的西式建筑，以及缫丝女工居住的宿舍。



进入正门，迎面看到的建筑为东蚕茧仓库。左侧的售票处出租语音导览设备



在木结构梁柱间砌砖的“木框砖结构”。右侧的石碑为1873年（明治6年）皇后和皇太后莅临纪念碑

参观富冈制丝厂的必选节目是先跟随导游团，听解说员的讲解。大概需要40分钟时间，解说员会通俗易懂地为游客讲解富冈制丝厂的历史、生丝的生产技术以及各栋建筑物的用途和设计。之后游客再自由参观，漫步逛逛陈列室和展台，这样能够更进一步加深理解。

导游团每隔半小时发一次团，参团费200日元。如果无法跟团参观，还可以租借多语种语音导览设备。



东蚕茧仓库后面的帐篷为“导游团发团处”。无需预约，发团前半小时开始出售整理券（入场顺序券），请尽早购买



导游团很受欢迎，在短时间内为游客讲解富冈制丝厂的历史与魅力

有解说员随团讲解的导游团及语音导览

发团时间： 上午9-12点、下午1-4点，每半小时发一次团 ※下午4点出发的导游团仅限4-10月

上午9-12点、下午1-4点，每半小时发一次团 ※下午4点出发的导游团仅限4-10月 费用： 200日元（初中生以下100日元） 发团前半小时开始出售“整理券”

200日元（初中生以下100日元） 发团前半小时开始出售“整理券” 语音导览设备租借费： 200日元 ※在售票处租借

200日元 ※在售票处租借 语音导览设备语种：日语、英语、法语、汉语、韩语

了解制丝工艺后，建筑物的魅力倍增

生丝是蚕蛾的幼虫桑蚕结成的茧经过缫丝后得到的产品。桑蚕在两天内不断吐丝结茧，在茧内化蛹。蚕茧用开水煮过后，蚕丝间的胶着力会减弱，用稻芒制成的“稻芒缫丝器”拨弄，就可以找到丝头了。根据不同需求从多个蚕茧中抽出长短粗细不同的蚕丝，将蚕丝缠绕起来，最后进行干燥，干燥后的蚕丝又恢复了胶着力，最终得到结实的生丝。

游客在富冈制丝厂可以亲眼目睹缫丝的过程。据说，从3公分长短的蚕茧中抽出来的细蚕丝，可以长达1千多米。



在厂内北侧“76号职工宿舍”的“手摇缫丝体验台”前，游客可以学习以前农户制作生丝的传统手法



在东蚕茧仓库的生丝展台前，可以现场观摩“法式缫丝器实操演示”。周一至周五上午10点-11点半、下午2点-3点半进行，周六日和节假日举行“手摇缫丝器实操演示及体验”活动

在孵化出蚕蛹之前将蚕茧加热，经干燥处理后进行保管。现在养蚕都是通过对养蚕的温度和蚕的品种进行管理，从而延长蚕茧的收获季节，可是以前收获几乎都集中在同一时期。因为需要一气收购保管1年作业量的蚕茧，所以需要两个巨大的仓库。

东蚕茧仓库的建筑采用日式和西式合璧结构，外墙用砖瓦匠烧制成的砖砌成，屋顶铺以瓦片。为了让保管的蚕茧不至发霉，仓库设有一排排大型窗户，以保证良好的通风。现在1层内部设计为陈列室、生丝展台和商店。



为了保证蚕茧不会发霉，东蚕茧仓库设有大量窗户



1层北侧陈列室内设有一排展板，介绍了制丝厂的历史和建筑物的结构，还有视频播放区



东蚕茧仓库2层内部限时开放，这里曾保管着大量蚕茧



西蚕茧仓库正在进行保护修缮施工，预计于2020年秋开放

女工们作业的缫丝所装有大型玻璃窗，车间内部十分敞亮。工厂创建之初，日本还没有电灯，为了让采光符合缫制细丝的要求，特意从法国进口了大型玻璃和铁质窗框。

最初设置的法式缫丝机是以蒸汽机为动力的，所以需要在屋顶上方再加建一层小屋顶，即“双层屋顶”，从上一层的窗户排放蒸汽。20世纪60年代后半期配置的日产汽车公司生产的自动缫丝机，如今还完好地保存在建筑物内。



缫丝所的屋顶上建有小型双层屋顶，起到换气口的作用



缫丝所内部桁架结构搭建起的空间支撑着屋顶，因此建筑物内没有柱子，视野开阔



进入昭和时代后，自动缫丝机出现，只需少数工匠即可进行生丝生产

参观宿舍和职工住宅，窥见当年制丝厂的生活

厂内分布着西式房舍和职工宿舍，其中首长馆格外气派，又名“卜鲁纳馆”。这座房舍面积达277坪（1坪合3.3平米——译注），是为法国人弗朗索瓦･保罗･卜鲁纳建造的，他受聘于明治政府，担任富冈制丝厂筹建的指导者。实际上卜鲁纳一家在这里只居住到1876年（明治9年），此后首长馆用作女工的宿舍及教育设施。

女教师利用的女工馆和男技师居住的检验员馆起初都是为法国指导者建造的宿舍，包括首长馆在内，这些独具风情的建筑物均被指定为重要文化遗产。遗憾的是，最初雇佣的外国人几乎都在1-2年后离开了富冈，这些房舍用作最初建造目的的时间非常短暂。



从南侧望去，卜鲁纳馆的规模一目了然。屋顶上安装着当时罕见的避雷针



女工馆也是木框砖结构建筑，十分别致



检验员馆现为富冈制丝厂事务所，不对外开放

大量展品和建筑物都向我们展示了缫丝女工的生活。国营时代的富冈缫丝厂肩负着指导者培训基地的职责，女工们在这里掌握了最先进的西式制丝技术后，回到家乡担任指导者。工厂为女工们提供宿舍、寝具和一日三餐，厂内还设有免费的诊疗所，具备了当时最完善的工作环境。

大正时代和昭和初期的宿舍和职工住宅群保存至今，令我们对各个时代制丝厂劳动者的生活浮想联翩。



首长馆西侧大正时代的宿舍“榛名寮”里放置的黑板。介绍的是和田英描写女工时代生活的《富冈日记》中的故事



片仓工业公司运营期间，于1940年（昭和15年）建造的宿舍“妙义寮”



建在卜鲁纳馆附近的片仓诊疗所，与妙义寮同在1940年竣工。从工厂创建时算起，为第3代诊疗所



厂内还辟有桑园，培育养蚕的桑叶



从富冈制丝厂步行不到5分钟，即可到达“市内观光物产馆小富之家”。除当地特产外，以女工形象设计的富冈市吉祥物“小富”系列商品及丝绸制品也种类齐全

富冈制丝厂

地址： 群马县富冈市富冈１-１

群马县富冈市富冈１-１ 开放时间： 上午9点-下午5点（下午4点半停止入场）

上午9点-下午5点（下午4点半停止入场） 休息日： 12月29日-31日

12月29日-31日 参观费用： 成人1000日元、高中生和大学生250日元、小学生和初中生150日元

成人1000日元、高中生和大学生250日元、小学生和初中生150日元 导游团参加费： 成人200日元、初中生以下100日元 ※无需预约

成人200日元、初中生以下100日元 ※无需预约 语音导览设备出租：200日元

协助拍摄：富冈市富冈制丝厂

采访/图片/撰文：nippon日本网编辑部

标题图片：富冈制丝厂正门入口

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