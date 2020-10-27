探访仙台藩初代藩主伊达政宗的足迹【瑞凤殿、神社佛阁篇】

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森林之城仙台与仙台藩初代藩主伊达政宗（1567-1636年）有着不解之缘。体现伊达政宗“酷男”风格的祠堂、佛阁和神社，集当时的先进技术于一体，以神圣庄严、独出心裁而著称。

独眼龙安眠的瑞凤殿

1636年（宽永13年），伊达政宗的一生落下帷幕，享年70岁。政宗预感到死期将至，下令在经峰营造自己的陵墓，与主城堡之间隔着流经仙台城东部的广濑川。他去世后的第二年，遵其遗嘱，第二代藩主忠宗（1600-1658年）在安葬政宗的经峰上建造了陵庙“瑞凤殿”。

沿着道路两旁的冷杉树拾级而上，路的尽头耸立着华美的涅槃门，它以树龄数百年的青森丝柏为原料，由金箔和漆装饰而成，门内的神圣空间，令人忘却世间烦恼。

富丽堂皇的祠堂带有浓郁的桃山文化特色，昭和年代初期被指定为国宝，但毁于二战的空袭。现在的瑞凤殿是在保存的文献资料和图片的基础上，于1979年（昭和54年）重建的。2001年（平成13年）的“平成大修”，再现了祠堂初建时的鲜艳色彩。



瑞凤殿所在的经峰是一座海拔约70米的小山丘（提供：瑞凤殿）

装饰主殿的雕刻优雅美观，鲜艳夺目。凤凰、天女、狮子等豪华细腻的图案令人叹为观止。政宗的遗体据说埋葬在地下3米深的地方。这片陵园内还分布着第二代藩主忠宗的祠堂感仙殿和第三代藩主纲宗的善应殿，此外还有第九代藩主和第十一代藩主夫妻的墓地。



柱子上的狮子头在大修中复原

瑞凤殿

地址： 宫城县仙台市青叶区灵屋下23-2

宫城县仙台市青叶区灵屋下23-2 交通： 从JR仙台站乘坐循环观光巴士“LOOPLE仙台”，在“瑞凤殿前”站下车，步行5分钟

从JR仙台站乘坐循环观光巴士“LOOPLE仙台”，在“瑞凤殿前”站下车，步行5分钟 TEL： 022-262-6250

022-262-6250 开放时间： 上午9点-下午4点50分（下午4点半停止入内）

上午9点-下午4点50分（下午4点半停止入内） 休息日： 无

无 门票： 普通票570日元

普通票570日元 多语种服务：HP：英语/韩语/汉语（简体、繁体）/泰语；小册子：英语/汉语（简体、繁体）/韩语；设施内指南：英语

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大崎八幡宫，充分体现政宗的风流潇洒

从瑞凤殿向西北方向行驶15分钟，就到了坐落在八幡地区的大崎八幡宫，这座神社由平安时代指挥征讨虾夷的上田村麻吕创建，政宗下令将其移至仙台，由供职于丰臣家的当时首屈一指的有名工匠修建，从1604年（庆长9年）开工直至建成，耗时12年之久。

庞大的红色“一之鸟居”与参拜道相连，走到尽头，沿石阶登上小山丘，可以看到一座神殿。近处的拜殿和里面的主殿之间以中殿相连，是日本国内最古老的“权现造”建筑样式，1952年（昭和27年）被指定为国宝。



国宝级的神殿，为日本最古老的“权现造”建筑（提供：仙台观光国际协会）

衣着华丽时髦、举止潇洒风流的人，在日语中称“伊达者”。这个词，据说就源自政宗，大崎八幡宫可以说正是用鲜艳的色彩表现出了政宗的偏好。

神殿内外全部以漆涂成，工艺精美华丽，柱子和板壁一色涂以庄重的黑漆。在黑色背景的映衬下，以花卉、动植物和神话人物为主题的五彩缤纷的雕刻以及闪闪发光的金箔装饰显得更加鲜艳夺目。政宗的铠甲“黑漆五枚胴具足”据称对电影《星球大战》系列中达斯·维德的形象设计也产生了一定影响，在一身漆黑色铠甲的映衬下，金色的月牙形头盔前饰尤为光彩照人。这种审美意识与瑞凤殿的设计有着异曲同工之妙，而政宗直接参与建造的大崎八幡宫更是将这一特色体现得淋漓尽致。



拜殿正面的三角形屋顶装饰之下，雕刻着色泽鲜艳的花纹（提供：大崎八幡宫）

大崎八幡宫

地址： 宫城县仙台市青叶区八幡4-6-1

宫城县仙台市青叶区八幡4-6-1 交通： 从JR仙台站乘坐循环观光巴士“LOOPLE仙台”，在“大崎八幡宫前”站下车，步行1分钟

从JR仙台站乘坐循环观光巴士“LOOPLE仙台”，在“大崎八幡宫前”站下车，步行1分钟 TEL： 022-234-3606

022-234-3606 开放时间： 随时参拜

随时参拜 多语种服务：官网：英语/韩语/汉语/西班牙语；小册子：英语/汉语（简体、繁体）/韩语

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仙台东照宫

仙台东照宫供奉的是德川初代将军家康（1543-1616年），由忠宗在1654年（承应3年）创建。政宗死后，仙台藩接连遭遇火灾和洪灾，东照宫是为了表达对幕府援助的感激之情而建的。这是一项浩大的工程，历时5年，斥资黄金两万两（相当于现在的20亿日元），动用了80万劳动力。

东照宫所在的这片土地，和政宗、德川家康有着很深的渊源。据传，1591年（天正19年）家康在镇压了陆奥国中部（今宫城县北部至岩手县南部）发生的葛西大崎暴动后返回江户的途中，在政宗的引领下来到这里休息。从仙台城放眼望去，东照宫坐落在东北方被视为忌避之地的“鬼门”，起着守护仙台藩的作用。



重要文化遗产随身门（提供：仙台观光国际协会）

德川幕府营造的日光东照宫（栃木县日光市）和久能山东照宫（静冈市）也是“权现造”建筑，仙台东照宫是拜殿和主殿分别为不同建筑，中间以唐门相连接。唐门和主殿不得入内，隔着拜殿的围栏可以看到凤凰、石狮子和牡丹花等装饰图案以及风格独特的建筑物。与瑞凤殿和大崎八幡宫的豪华艳丽不同，仙台东照宫给人以高雅庄严的印象。



隔着围栏可以看到里面的唐门（提供：仙台观光国际协会）



装饰主殿的石狮子雕刻（提供：仙台观光国际协会）

仙台东照宫

地址： 宫城县仙台市青叶区东照宫1-6-1

宫城县仙台市青叶区东照宫1-6-1 交通： 从JR东照宫站步行3分钟

从JR东照宫站步行3分钟 TEL： 022-234-3247

022-234-3247 开放时间： 随时参拜

随时参拜 多语种服务：官网：英语/汉语（繁体）

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周边信息

北山五山

从仙台市区向北驱车约15分钟，或乘坐JR电车在北仙台站下车，就到了北山地区，这里有一片寺庙群，都与政宗有着不解之缘。



轮王寺内的池泉回游式日本庭园（提供：仙台观光国际协会）

伊达家族第四代家督政依（1227-1301年）仿效京都五山和镰仓五山，在福岛县伊达郡创建了五座寺院，称“伊达五山”。1601年（庆长6年），借仙台藩建成之机，政宗将东昌寺、满胜寺、光明寺、觉范寺、资福寺这五座伊达五山宗派的寺院迁至此地，命名为“北山五山”。后来满胜寺迁出，现在人们通常将四座寺院西侧的轮王寺包括在内，称“北山五山”。

北山五山和供奉着政宗的青叶神社之间均在步行15分钟的范围内。轮王寺的日式庭园四季风景变幻，资福寺的1200株紫阳花争奇斗妍，成为市民散步的理想去处。



资福寺又称“紫阳花寺”（提供：仙台观光国际协会）

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采访/撰文/摄影：Shoe Press

标题图片：瑞凤殿的匾额

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