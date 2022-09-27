野口英世纪念馆：展示世界知名细菌学家的丰功伟绩

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野口英世是一位为人熟知的细菌学家，他的头像被印在一千日元纸币上。幼年时期，野口的左手被严重烫伤，但他依旧潜心钻研医学，一生不断与传染病博弈。他的事迹如今仍然感动着许多人。在新冠疫情蔓延的当下，位于福岛县猪苗代町的野口英世纪念馆重新受到了人们的关注，这里保存着他的故居，向观众展示着他一生的丰功伟绩。

严重烫伤后，弃农求学

细菌学家野口英世（1876-1928年）出生于福岛县会津地区的猪苗代町（曾经的翁岛村），是当地一户贫困农户的长子，他的一生横跨明治、大正、昭和三个时期。幼年时期，野口的左手因严重烫伤而落下病根。尽管如此，他依旧以美国为据点，在欧洲、南美、非洲潜心研究黄热病和梅毒，并三次被提名为诺贝尔医学奖候选人。

野口的故居如今仍保留在原地。为了保护房子的稻草屋顶免受雨雪侵蚀，当地建造了这座野口英世纪念馆。



野口英世纪念馆位于国道49号线沿线。纪念馆右侧保留着野口的故居



纪念馆的部分建筑起到了屋檐的作用，为故居遮风挡雨。右后方是磐梯山

进入纪念馆后，可以先去参观野口的故居。一岁半时，野口清作（即后来的野口英世）跌入家中的地炉。这导致他的左手手指粘连，将来难以作为农民从事体力劳动。于是，母亲野口鹿决定将儿子培养成“靠学问立身”的人。

在野口故居的壁龛立柱上，刻有他去东京参加医师资格考试之际留下的一句话——“志不得偿誓不还”。



这个地炉深刻影响了野口的人生



野口将自己的决心刻在左侧的壁龛立柱上后，出发前往东京

得遇恩师，立志为医

展室设计有“英世的一生”“真实的英世”“博士的研究室”等不同主题，陈列着珍贵的图片和资料及其生前的心爱之物。

谈及野口英世的一生，不得不提到他生命中遇见的那些贵人。



展室入口处是野口和三位恩人的纪念照。赴美后，野口在唯一一次回乡时拍摄了这张照片。前排从左往右依次是渡部鼎、野口英世、血胁守之助、小林荣。后排是就读高山齿科医学院时期的友人石塚三郎

野口清作曾因生活困苦，一度想要放弃学业。当时，向他伸出援手的是猪苗代高等小学（相当于现在的初中）的老师小林荣。除了资助学费之外，小林还带头募集资金，让16岁的野口成功接受了粘连手指的分离手术。

当时操刀的是从美国归国的渡部鼎医生。手指恢复活动后，野口激动万分，决心走上医学之路。他在会津若松的会阳医院成为渡部的门生，学习医学基础知识。



猪苗代和会津若松时期的展品。左侧的大幅图片是野口（右）拍摄的第一张照片。因为刚接受了手术，他的左手还缠着白布

虽然野口在去东京时向小林借了钱，但在前期考试通过后，他便因生活放荡将钱败了个精光。当时，向野口提供帮助的是渡部鼎的朋友、正在高山齿科医学院工作的血胁守之助。他不仅让野口偷偷住进宿舍，还为他提供学费以参加后期考试。1897年（明治30年），野口在20岁的弱冠之年，考取了医师资格证。

之后，野口也曾因出国旅费超支而多次向小林及血胁求助。跟传记里的野口相比，他的真实形象更为放荡不羁。如果没有恩师的援助，野口大概无法功成名就吧。

野口英世纪念馆学艺员（在博物馆等公共文化设施从事资料的收集、保管和展示等工作的专职人员——译注）森田铁平介绍说：“光靠野口一个人，是无法取得那些伟大成就的。尤其是野口家生活十分贫困，村里人说‘如果清作能当医生，那太阳都要从西边出来了’。野口英世很感谢母亲的关怀和恩师的援助，是一个不忘本的人。希望大家能在这座纪念馆里感受到人际关系的重要性。”

赴美后的野口在临时还乡时，和母亲一起带着小林夫妻前往关西旅行。血胁在访美时，曾得到野口约一个月的照顾。



母亲野口鹿敦促英世回国的信件，读来令人动容



这些图片展现了野口凯旋归国时受到欢迎的盛况

奔赴海外，成为诺贝尔奖候选人

左手行动不便的野口想要成为学者而非医生。1898年（明治31年），他成了北里柴三郎担任所长的传染病研究所的一名助手，并将名字从清作改为英世。



坪内逍遥的小说里有一名懒散堕落的医学生，名叫野野口精作。据说野口在得知此事后，担心别人疑心自己是人物原型，因此改名。坪内在给小林荣的信中表明，这部小说出版时，野口才9岁左右，小说主人公是虚构的人物

1899年，美国宾夕法尼亚大学细菌学家西蒙•弗莱克斯纳访日，野口负责接待工作。翌年年末，野口拿着北里柴三郎的介绍信远赴美国，顺利成为西蒙•弗莱克斯纳的助手。

野口夜以继日地埋首研究。他的蛇毒研究获得认可，随后留学丹麦的血清研究所。1904年，西蒙•弗莱克斯纳成为纽约的洛克菲勒医学研究所首任所长。野口也随之转入，并在梅毒螺旋体的研究上取得成果。野口工作勤勉，被同事称为“Human dynamo”（人体发电机）。

1914年（大正3年），野口晋升为洛克菲勒医学研究所的正式员工，并首次成为诺贝尔医学奖候选人。在事业春风得意之时，野口时隔15年再次踏上了日本的土地。



作为学者，硕果累累的美国和丹麦时期



“野口博士的一天”主题展台介绍了野口在洛克菲勒医学研究所的研究生活

不顾安危，殒命非洲

后来，野口英世开始了和黄热病的博弈。1918年，他在厄瓜多尔查明了该病的病原体，并研发出野口疫苗，从而一举成为世界知名的英雄人物。之后，野口继续不断出访墨西哥、秘鲁等中南美国家，从事地方病研究。野口疫苗对非洲流行的黄热病无效，学界开始对这种疫苗提出异议。



野口在南美受到热烈欢迎，并在厄瓜多尔被授予荣誉上校军衔

1927年（昭和2年），野口不顾周围反对，亲自前往非洲。第二年春天，野口意识到自己学说的错误，准备返回美国继续研究。正在此时，他染上了黄热病，在加纳首都阿克拉的一家医院里结束了51岁的人生。

野口疫苗能起作用的是与黄热病症状极其相似的外耳氏病（钩端螺旋体病）。黄热病是由通过蚊子传播的病毒引发的，病毒比细菌还要小，当时的光学显微镜无法识别。野口去世后不久，病毒研究发展迅速，电子显微镜面世。如果野口没有染病的话，那么他或许也能在病毒研究领域留下自己的足迹吧。



葬礼图片和墓碑复制品。野口安眠于纽约郊外的伍德劳恩公墓

充满好奇心的个人生活

野口英世不畏逆境，成为在国外大显身手的日本学者的先驱。他的事迹至今依然脍炙人口。

我们可以在“真实的英世”展台窥见野口从事研究工作的原动力之一斑。野口35岁时，与玛丽•黛尔迪丝结婚。此处再现了两人共同生活的房间布局。墙壁上装饰着野口亲笔绘制的绘画和书法作品，此外，还对他讲究的生活方式进行了介绍，比如喜欢穿精致的西服和长靴。野口还喜欢钓鱼和国际象棋，可见其兴趣广泛，好奇心旺盛。



“真实的英世”展台的墙壁上挂着野口的画作，桌上摆放着野口常用的象棋盘



穿着讲究的野口喜爱新鲜事物，还喜欢使用牙线。左侧墙壁上挂着他的书法作品

据森田介绍，野口英世纪念馆在2015年重新装修时，为了让小学高年级学生和国外参观者也能轻松看懂，特意在展览设计上下了一番功夫。的确如此，各展台的设计富于创意，解说配有英文翻译，通俗易懂。“博士的研究室”展台内有一台可以解疑答惑的野口英世机器人，尤受孩子们的喜爱。

2024年度上半年，一千日元纸币上的人物肖像将换成野口的恩师北里柴三郎。全球如今仍处于新冠疫情之下，希望诸位能在此缅怀这两位与传染病作斗争的伟人。



“博士研究室”展台的这台机器人因精细的表情和动作而受到好评



在“体验！细菌”展厅，访客可以了解细菌的基础知识和传染病研究的历史



一千日元纸币相关展品也值得一看，其中包括肖像的原照等资料

野口英世纪念馆

地址： 福岛县猪苗代町大字三和字前田81

福岛县猪苗代町大字三和字前田81 开馆时间： 4-10月：上午9点-下午5点半；11-3月：上午9点-下午4点半 ※闭馆前30分钟停止入馆

4-10月：上午9点-下午5点半；11-3月：上午9点-下午4点半 ※闭馆前30分钟停止入馆 闭馆日： 12月29日-1月3日

12月29日-1月3日 门票： 成人800日元，中小学生400日元

成人800日元，中小学生400日元 谷歌地图

采访/撰稿/摄影：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：洛克菲勒医学研究所捐赠的野口英世铜像，背后是野口的故居

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