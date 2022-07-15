东京晴空塔开业十周年（上）：持续打造“有塔街区”

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东京晴空塔已经开业十周年了。它是日本最高的建筑物，是首都圈的地标。时至今日，晴空塔及其周边街区仍在不断发展。

高达634米的东京晴空塔（位于墨田区押上）于2012年5月22日开业。今年，这座“世界第一高塔”迎来了十周年纪念。尽管新冠肺炎疫情爆发之后，游客大幅减少，截至2021年末，入塔人数仍然达到了4000万人次。加上东京晴空街道（商业设施）、东京晴空塔东塔（写字楼），整个东京晴空塔城的游客人数累计突破了3亿人次。



晴空塔城中的Solami坂上空，鲤鱼旗随风飘扬。左侧是东塔（East Tower），下方是东京晴空街道



距地面450米的天望回廊，客流量逐渐恢复。沿斜坡而上，让人感觉在空中漫步

可以说，东京晴空塔已成为东京屈指可数的地标。在纪念开业十周年媒体讨论会上，设计方日建设计公司执行董事山本秀树说：“晴空塔建成之后，我们持续打造‘有塔街区’，现在仍在推进当中。”



4月末，日建设计召开纪念东京晴空塔开业十周年讨论会。图为现场照片，从右至左依次是负责照明设计的海宝幸一，负责项目管理及城市规划的山本秀树执行董事（手握话筒者），负责创意设计的吉野繁，负责构造设计的小西厚夫



距地面350米的天望甲板上设置了十周年纪念许愿栏“W1SH RIBBON”。作为日本最高建筑，晴空塔也是一个很有人气的能量景点。游客可以将愿望寄托于金丝带，系在许愿树上

让新塔抹掉灰色印象

以推进地面电视信号数字化为契机，NHK和民营电视联播网核心台需要新建600米级别的电波塔。于是，2003年12月，“在京六台新塔推进项目”启动。力争成为建塔地的墨田区和当地相关人士请求东武铁道公司协助。2006年3月，建塔地定在以押上站和业平桥站（现东京晴空塔站）之间的货运站旧址为中心的区域。

执行董事山本回忆称，墨田区领导该项目的时任区长山崎升的话给他留下了深刻的印象。他说：“希望新塔一定要使用明亮的颜色，抹掉墨田区作为中小工厂中心带给人的灰色印象。”



晴空塔的塔身颜色“晴空塔白”以日本传统的蓝白色为基调，泛着淡淡的青色

第二次世界大战结束之后，墨田区一带复兴成为中小工厂中心，支撑起日本经济高速增长期，同时孕育了东京下町文化。20世纪70年代初期曾拥有近万家工厂，到了2008年晴空塔开始建设时，工厂数量减少到当时的三分之一。因此，山崎前区长力图通过旅游业让墨田区“热闹起来”，以提升形象。同时，他还希望恢复制造业活力。



从天望甲板眺望隅田川上游方向，右侧有荒川流过。墨田区早在江户时代就挖掘了多条河流，水资源丰富，是最适合建造工厂的地方

对新塔运营方来说，可持续性是一大课题。从国内外的先例来看，往往都是在开业之初引发热议，而后人数逐渐减少。要想有效地防止发生这种情况，得让“有塔街区”本身具备吸引力，持续繁华。双方的愿景一致，政府和民间齐心合力，不光要建塔，还要让整个墨田区转型为旅游之城。

墨田区政府将这一构想称为“创造崭新历史的‘下町文化创生基地’”，目标是让游客在墨田区及同样拥有“下町文化”且备受游客欢迎的台东区浅草、江东区龟户等之间流动起来，游遍几个景区。



从龟户天神社的太鼓桥上远望晴空塔

新塔建成后，街区建设仍在继续

配合东京晴空塔城开业，墨田区强化了北十间川等从晴空塔城前面流过的河流水质净化设施建设，设置了步行连廊和泊船码头等，优化了沿岸环境。



晴空塔前的北十间川沿岸也焕然一新，环境优美

接着，墨田区将电线全部埋入地下，不断优化晴空塔周边的景观。2016年在两国站附近开馆的“墨田北斋美术馆”（位于墨田区龟泽）也属于该构想的一环。2020年6月，建在东武伊势崎线（东武晴空塔线）沿线高架桥下的商业设施——东京Mizumachi开业，架设在隅田川桥梁边侧的人行步道桥Sumida River Walk投入使用。由此，晴空塔城与浅草之间的游览路线更加丰富了。

当前，为了缓解交通堵塞，避免发生事故，墨田区正在将东京晴空塔站附近线路改建为高架桥，并撤除道口。墨田区还计划加强与向岛花街的合作，那是东京艺伎在册人数最多的地方。



将电线埋入地下之后，从锦丝町塔景街能够欣赏到更美的晴空塔



东京Mizumachi位于北十间川沿岸的高架桥下。这里有社区型青年旅舍、咖啡馆、日式点心店等充满特色的商铺

人口增加，进一步建设街区成为可能

日建设计向墨田区政府询问了晴空塔的开业效果，得到的回答是，来自浅草方向的游客明显增多，在连接两个景区的路线上以及周边地区也相继出现了很多新的店铺。

墨田区知名度提高，久居于此的区民感到非常开心。每天，电视台天气预报节目里都会出现以晴空塔为前景拍摄天空的画面，画面上都有“东京都墨田区”的字幕，墨田区这个地名因此闻名全日本。

有了这样的效果，墨田区的公寓供给量增加，地价和租金也上涨了。据称，东京23区人口呈减少趋势，而墨田区即便在新冠肺炎疫情期间，人口还持续增加，并且有不少高收入人群迁入。税收增加，墨田区财政资金富余，从而能够进一步完善街区建设，形成了良性循环。

（接下篇）



从浅草站附近隔着吾妻桥远望晴空塔。晴空塔右侧，以装满啤酒的酒杯为设计原型的朝日啤酒总部大楼和紧邻它的金色火焰雕塑，已经成为浅草的一处代表性景观



从横川的栗原桥上拍摄晴空塔。整顿一新的岸边能看到很多新建的公寓



浅草街附近的大横川亲水公园里，工作人员正在修整美丽的花坛

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文内及标题图片均由nippon.com日本网 编辑部拍摄

标题图片：在藏前桥街法恩寺桥附近拍摄的大横川亲水公园和晴空塔

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