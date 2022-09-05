东京晴空塔开业十周年（下）：超越时空的地标，照明升级
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（上篇链接）
百看不厌，兼具强度
晴空塔塔身细长，充满近未来感。或许是因为人们都喜爱底部宽大的、“身形”优雅的东京塔，一开始有人不习惯晴空塔的设计。而今，晴空塔已经完全融入首都的风景。
塔身细长，是因为受到建塔地呈东西向窄长的制约。如果采用圆形底座，直径最大只能达到60米。采用三角形底座，每条边能延长至70米，从而增加强度。
从三角形底座往上至天望甲板，塔身逐渐变成圆形，这是为了让电波均匀发射，并且展望区域能够拥有360度视野。设计中还加入了日本传统的建筑样式——塔身钢管有的像日本刀一样向内弯，有的向外隆起。
正因为形状复杂，从不同的角度望去，晴空塔会呈现不同的姿态。有的角度看是左右对称的；有的角度看，就像人听到“稍息”时伸出一只腿来的站姿，让人感觉它是倾斜的。
正因为乍看简约，晴空塔很快就融入东京的风景；也正因为实际上设计精巧，才让人百看不厌。在这块狭窄的土地上，晴空塔实现了“超越时空的地标”这个设计理念，堪称名作。
世界首创的减振技术也显示出效果
晴空塔塔身细长，仿佛轻易就会被折断，起到保护作用的是它的抗震功能。其核心是世界首创的“心柱减振”技术。
晴空塔塔体外侧为桁架结构，内侧是一个设有楼梯和电梯的钢筋混凝土圆柱——心柱。心柱下部三分之一是用钢材固定的，上部三分之二为可动区域，通过液压缓冲器与塔体联结。由于构造上的差异，心柱会略晚于塔体摇摆，二者的力相互抵消，从而减小晃动，这便是晴空塔的抗震机制。
事实上，在2011年3月11日的东日本大地震中，东京震度也达到了5，但处于建设中的晴空塔未发生任何问题，并于一周后设置了避雷针，完工时高度达到了634米。负责构造设计的日建设计公司小西厚夫先生胸有成竹地说：“我们发现，不仅东日本大地震这种摇晃剧烈的长周期地震动，（心柱减振）对直下型地震动那种频繁的晃动也具有减振效果。”
LED照明让晴空塔的灯光更加璀璨
说到晴空塔，它的夜景照明让人难以忘怀。建塔之时，像这样采用全LED照明的大型建筑物在世界上也是绝无仅有的。
以往的高强度气体放电灯（HID）通过滤光器将不需要的波长范围滤掉，以呈现所需的颜色，这导致光通量大幅减少。加上长年使用会老化，导致显色效果发生变化。而LED照明通过不同的化合物组合来确定光的颜色，不发生浪费，光通量大，而且成功节省了约40%的电力能源。
在建造晴空塔的过程中，当时尚处在发展阶段的LED照明技术得以确立，自此采用LED照明的大型设施一下子多了起来，这也算是晴空塔的一大贡献吧。
晴空塔还充分发挥了LED照明节省空间这一优势，采用了在建筑物照明上罕见的向下投光方式，而不是向上投光。在天望甲板和天望回廊下方不显眼的地方设置投光器，这样一来，越往下光线越弱，仿佛富士山山顶积雪那样，形成美丽的渐变效果。负责照明的海宝幸一先生说过：“与其说是照明，不如说是给建筑物染上颜色。”这种方式非常适合江户文化风韵仍在的墨田区。
像晴空塔这样的大型建造物，设计时需要考虑光污染的问题。在这一点上，向下投光设备也发挥了作用。塔体照明必须控制好，避免漏光而给附近居民造成困扰，然而，对于晴空塔来说，窄小的建塔地是一大不利条件。据称，向下投射的光能够按需组合，从而有效地控制光线扩散。
设计之初，晴空塔有两种色彩样式隔天轮换：以浅蓝色为基调的“粹”，江户紫与金箔交织的“雅”。从开业五周年即2017年开始，增加了以橙黄色为基调的“帜”。2020年，照明设备得到增强，这三种常用的色彩样式也都得到更新，夜空下的晴空塔更加璀璨了。
开业至今已经十年了，晴空塔还在不断地发展，“有塔街区”的建设也在继续。东京晴空塔城宣传负责人也说：“虽然受新冠肺炎疫情影响，游客锐减，但隅田川当地和铁路沿线的人们真的很支持我们。这让我们更加真切地感受到，重视晴空塔周边，持续推进整个地区的开发，真是做对了。”
如果你已经去过一次晴空塔了，那就请再来一次吧。你还可以悠闲地逛一逛周边地区，一定会有新的发现和感动。
标题图片：体现江户时代审美意识的色彩样式——雅
文内及标题图片：nippon.com 日本网 编辑部
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