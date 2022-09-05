东京晴空塔开业十周年（下）：超越时空的地标，照明升级

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东京晴空塔已经开业十周年了。晴空塔外观设计巧妙，人们从不同的角度能欣赏到不同的情趣。加之照明得到了增强，街区建设渐趋完善，晴空塔正发展成为更富有魅力的观光景点。

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百看不厌，兼具强度

晴空塔塔身细长，充满近未来感。或许是因为人们都喜爱底部宽大的、“身形”优雅的东京塔，一开始有人不习惯晴空塔的设计。而今，晴空塔已经完全融入首都的风景。



隔着浅草寺的宝藏门远望晴空塔。与日本传统建筑物同框的画面也很美

塔身细长，是因为受到建塔地呈东西向窄长的制约。如果采用圆形底座，直径最大只能达到60米。采用三角形底座，每条边能延长至70米，从而增加强度。

从三角形底座往上至天望甲板，塔身逐渐变成圆形，这是为了让电波均匀发射，并且展望区域能够拥有360度视野。设计中还加入了日本传统的建筑样式——塔身钢管有的像日本刀一样向内弯，有的向外隆起。



在一层的团体楼层大厅，人们可以近距离地看到三角形底座的顶点之一“西鼎”。最粗的钢管直径达2.3米，令人震撼



从天望甲板340楼的玻璃地板向下拍摄的照片。照片正中央的钢管在从三角形底座顶点向上延伸的过程中渐渐向内弯曲，其左右钢管微微向外隆起

正因为形状复杂，从不同的角度望去，晴空塔会呈现不同的姿态。有的角度看是左右对称的；有的角度看，就像人听到“稍息”时伸出一只腿来的站姿，让人感觉它是倾斜的。

正因为乍看简约，晴空塔很快就融入东京的风景；也正因为实际上设计精巧，才让人百看不厌。在这块狭窄的土地上，晴空塔实现了“超越时空的地标”这个设计理念，堪称名作。



（左）从北十间川的柳岛步道桥看到左右对称的晴空塔（右）从墨田区政府前看到的晴空塔，左侧底座稍宽，给人一种向右倾斜的错觉

世界首创的减振技术也显示出效果

晴空塔塔身细长，仿佛轻易就会被折断，起到保护作用的是它的抗震功能。其核心是世界首创的“心柱减振”技术。

晴空塔塔体外侧为桁架结构，内侧是一个设有楼梯和电梯的钢筋混凝土圆柱——心柱。心柱下部三分之一是用钢材固定的，上部三分之二为可动区域，通过液压缓冲器与塔体联结。由于构造上的差异，心柱会略晚于塔体摇摆，二者的力相互抵消，从而减小晃动，这便是晴空塔的抗震机制。

事实上，在2011年3月11日的东日本大地震中，东京震度也达到了5，但处于建设中的晴空塔未发生任何问题，并于一周后设置了避雷针，完工时高度达到了634米。负责构造设计的日建设计公司小西厚夫先生胸有成竹地说：“我们发现，不仅东日本大地震这种摇晃剧烈的长周期地震动，（心柱减振）对直下型地震动那种频繁的晃动也具有减振效果。”



从四层的正面入口前往上看，能清楚地看到灰色的心柱部分

LED照明让晴空塔的灯光更加璀璨

说到晴空塔，它的夜景照明让人难以忘怀。建塔之时，像这样采用全LED照明的大型建筑物在世界上也是绝无仅有的。

以往的高强度气体放电灯（HID）通过滤光器将不需要的波长范围滤掉，以呈现所需的颜色，这导致光通量大幅减少。加上长年使用会老化，导致显色效果发生变化。而LED照明通过不同的化合物组合来确定光的颜色，不发生浪费，光通量大，而且成功节省了约40%的电力能源。

在建造晴空塔的过程中，当时尚处在发展阶段的LED照明技术得以确立，自此采用LED照明的大型设施一下子多了起来，这也算是晴空塔的一大贡献吧。



放置在西鼎周围的LED投光设备。设备小，设置起来很灵活

晴空塔还充分发挥了LED照明节省空间这一优势，采用了在建筑物照明上罕见的向下投光方式，而不是向上投光。在天望甲板和天望回廊下方不显眼的地方设置投光器，这样一来，越往下光线越弱，仿佛富士山山顶积雪那样，形成美丽的渐变效果。负责照明的海宝幸一先生说过：“与其说是照明，不如说是给建筑物染上颜色。”这种方式非常适合江户文化风韵仍在的墨田区。

像晴空塔这样的大型建造物，设计时需要考虑光污染的问题。在这一点上，向下投光设备也发挥了作用。塔体照明必须控制好，避免漏光而给附近居民造成困扰，然而，对于晴空塔来说，窄小的建塔地是一大不利条件。据称，向下投射的光能够按需组合，从而有效地控制光线扩散。



日落后一小时，以白色为基调简单的色彩演绎尤其能显示出渐变之美。上图中，晴空塔左侧，列车正驶过隅田川桥，桥梁下是与浅草相连的人行步道桥——墨田河畔步道；晴空塔右侧是墨田区政府大楼



即使从下往上看天望甲板，也完全看不到照明设备。而且，LED不产生紫外线，还可以防止因虫子聚集而导致的虫害

设计之初，晴空塔有两种色彩样式隔天轮换：以浅蓝色为基调的“粹”，江户紫与金箔交织的“雅”。从开业五周年即2017年开始，增加了以橙黄色为基调的“帜”。2020年，照明设备得到增强，这三种常用的色彩样式也都得到更新，夜空下的晴空塔更加璀璨了。

开业至今已经十年了，晴空塔还在不断地发展，“有塔街区”的建设也在继续。东京晴空塔城宣传负责人也说：“虽然受新冠肺炎疫情影响，游客锐减，但隅田川当地和铁路沿线的人们真的很支持我们。这让我们更加真切地感受到，重视晴空塔周边，持续推进整个地区的开发，真是做对了。”

如果你已经去过一次晴空塔了，那就请再来一次吧。你还可以悠闲地逛一逛周边地区，一定会有新的发现和感动。



晴空塔还设置了向下投光的设备，因此提及照明时，不说“light up”，而说“lighting”。上图是从浅草文化观光中心的展望平台拍摄的“雅”



正面入口处“隅田川数字画卷区”。晴空塔成为以墨田区为中心的下町观光基地

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标题图片：体现江户时代审美意识的色彩样式——雅

文内及标题图片：nippon.com 日本网 编辑部

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