筑地本愿寺佃大楼：佛堂与养老院共居一处，让生前身后都有所依

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矗立在人气商店街月岛文字烧一条街入口处的筑地本愿寺佃大楼（东京都中央区月岛）于9月1日开业了。大楼里入驻了东京屈指可数的名刹分院，还有养老院、时尚咖啡厅等，这样的组合别具一格。本文为您介绍这一新颖的尝试，以及筑地本愿寺和佃岛之间的深厚渊源。

尝试别具一格的组合，致力于打造全新的佛教传道场所

近年，筑地本愿寺（东京都中央区）成为广为人知的“开放的寺院”。它对寺内进行了开放式翻新。每天早上，前来购买早餐的顾客在咖啡厅前排起长队。

筑地本愿寺佃岛分院设在9月1日开业的筑地本愿寺佃大楼。大楼一楼是筑地本愿寺咖啡厅Tsumugi的分店月岛店，二楼是正殿，三楼及以上是提供护理服务的收费养老院Dormy月岛站前店。这座综合体建筑呈现了佛教传道场的全新模式，备受关注。



筑地本愿寺佃大楼矗立于东京Metro地铁月岛站第7出口近前



佃岛分院入驻二楼。主尊两旁分别悬挂着净土真宗宗祖亲鸾（右）和中兴之祖莲如（左）的肖像

筑地本愿寺东森尚人副宗务长说：“日本人口因少子化而减少。寺院如果只依靠举行葬礼和管理墓地两个功能，是很难生存下去的。佃岛分院要在拓展不动产业务的同时，为入住养老院的老人们提供支持，努力为佃岛和月岛地区作出贡献。”

“养老院+医院”的组合常有，“养老院+寺院”的组合却少见。筑地本愿寺设立佃岛分院的目的之一就是“在人活着的时候建立纽带”。东森副宗务长说，佛教常被揶揄为“葬式佛教”，但佛教原本是要帮助人们好好地活着，成为人们心之所依的。今后，佃岛分院的僧侣计划走进养老院，倾听入住老人的声音，并为他们的家人提供咨询服务。

对此，似乎还是有人不看好。不过，据说已经有不少用户正在考虑入住，涉及的房间超过20间。负责运营的共立维护公司（Kyoritsu Maintenance）工作人员认为：“住进养老院以后，人生也还长着呢，老人们将在这里度过一段宝贵的时间。”对于“养老院+寺院”这样别具一格的组合，工作人员也表示期待：“为了适应这种组合，我们在充实各方面的设施。相信在筑地本愿寺的通力合作下，老人们能够在这里安享晚年。”此外，一楼的咖啡厅还可以供老人们转换心情或与家人团聚之用。



（上）Dormy月岛站前店的房间里设有感知跌倒等异常状况的人工智能传感器以及测定睡眠情况的传感垫（左下）食堂很宽敞，菜品也很丰富（右下）还有完善的助浴设备

没有佃岛，何谈筑地

筑地本愿寺咖啡厅Tsumugi因“18品早餐”而备受好评，每天早上都会大排长龙。月岛分店沿袭这一招牌，主推“18品佛陀碗”。这道菜的创意源于净土真宗最重要的教诲“第十八愿（本愿）”，其做法是在杂粮饭上盛满筑地各家名店的食材，比如筑地松露的煎蛋卷等。亲鸾圣人爱吃的咸豆大福搭配饮料的套餐看起来也将大受欢迎。

一楼还设有母婴室（喂奶室）和无障碍卫生间，任何人都可以使用。当地的居民，来月岛文字烧一条街旅游的人，来佃岛漫步感受历史的人，等等，也都可以自由地参拜佃岛分院。



“18品佛陀碗”。筑地精选的食材在舌尖奏出绝妙的乐章



散发着时尚气息的筑地本愿寺咖啡厅Tsumugi分店月岛店。人们可以从大楼右侧的楼梯自由进出佃岛分院

其实，佃岛与筑地本愿寺之间有着很深的渊源。以京都西本愿寺为本山的净土真宗本愿寺派于1617年（元和三年）在浅草横山町（现东京都中央区日本桥横山町、东日本桥）创建了江户别院——浅草御坊（江户御坊）。别院在明历大火（1657年）中被烧毁，但当时，幕府正推进江户城再建，没有批准其在原址上重建。据说，在备选地中，面积最大的是一片浮在海面上的沙洲。把这片沙洲填埋“筑成陆地”，这便有了“筑地”之名。造地工程的主要力量正是佃岛的渔民们。

当时，住在佃岛的居民几乎都来自大坂（明治之前“大阪”的写法——译注）摄津国佃村（现大阪府大阪市西淀川区佃——译注）。为了解决江户人口激增带来的吃饭问题，德川幕府第一代将军德川家康招来了拥有高水平渔业技术的佃村人，在江户湾（江户后期指东京湾——译注）给予他们特别渔业权，免除其年贡，并将海上的沙洲划归他们所有。佃村人填海造地，开始定居于此。他们取故乡的名字，将此地命名为“佃岛”。

1580年（天正八年）之前，净土真宗的本山——石山本愿寺就坐落在大坂，佃村人中也有很多忠实的信徒。由此不难想象，在重建江户别院的时候，佃村人会毛遂自荐：“一定要在佃岛附近重建，填海造地就交给我们吧。”或许正是依靠佃村信徒的帮助，尽管条件恶劣，本愿寺还是选择了在这块宽广的土地上重建别院。



歌川广重所著《绘本江户土产》中的“筑地御坊”（藏于日本国会图书馆）。当时的正殿面朝西南，正殿前面的路就是现在筑地场外市场的波除大街一带。从图上可以清楚地看出，御坊就建在水边

与老筑地市场也有很深的渊源

佃岛人并不仅是渔夫，还是商人。他们捕获的鱼，除了按数上缴给幕府之外还有剩余，于是他们在日本桥开设了市场进行售卖。这个日本桥鱼河岸市场在明治以后仍然繁荣，直到1923年（大正十二年）9月1日在关东大地震中被摧毁。当时有若干个重建备选地，最终依照佃岛有权势的人物的想法，移建到了筑地本愿寺西南的位置。

在2018年市场关闭之前，筑地市场的“筑地”二字已经扬名全世界。随着寿司的流行，它作为“新鲜的鱼”的代名词而广为人知。保留至今的筑地场外市场仍在接待着来自国内外的游客，十分热闹。其中也有不少游客顺道来到筑地本愿寺，双手合十参拜一番。老筑地市场就是通过这样的方式持续为寺院运营作出贡献的。

在关东大地震中，筑地本愿寺被彻底损毁，而后重建了现在这座壮丽的古印度风格正殿。筑地本愿寺佃大楼落成那天，在位于筑地的正殿举行了“关东大地震100周年忌法会”。如果没有佃岛渔民们的努力，就不可能有今天的筑地本愿寺。如今也该轮到筑地本愿寺回报佃岛，为地区作贡献了。东森副宗务长对分院寄予期望：“希望它能成为那里的地标。”



筑地本愿寺的悠久历史与佃岛人密切相关

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采访/摄影/撰文：nippon.com日本网 编辑部

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