筑地本愿寺佃大楼：佛堂与养老院共居一处，让生前身后都有所依
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尝试别具一格的组合，致力于打造全新的佛教传道场所
近年，筑地本愿寺（东京都中央区）成为广为人知的“开放的寺院”。它对寺内进行了开放式翻新。每天早上，前来购买早餐的顾客在咖啡厅前排起长队。
筑地本愿寺佃岛分院设在9月1日开业的筑地本愿寺佃大楼。大楼一楼是筑地本愿寺咖啡厅Tsumugi的分店月岛店，二楼是正殿，三楼及以上是提供护理服务的收费养老院Dormy月岛站前店。这座综合体建筑呈现了佛教传道场的全新模式，备受关注。
筑地本愿寺东森尚人副宗务长说：“日本人口因少子化而减少。寺院如果只依靠举行葬礼和管理墓地两个功能，是很难生存下去的。佃岛分院要在拓展不动产业务的同时，为入住养老院的老人们提供支持，努力为佃岛和月岛地区作出贡献。”
“养老院+医院”的组合常有，“养老院+寺院”的组合却少见。筑地本愿寺设立佃岛分院的目的之一就是“在人活着的时候建立纽带”。东森副宗务长说，佛教常被揶揄为“葬式佛教”，但佛教原本是要帮助人们好好地活着，成为人们心之所依的。今后，佃岛分院的僧侣计划走进养老院，倾听入住老人的声音，并为他们的家人提供咨询服务。
对此，似乎还是有人不看好。不过，据说已经有不少用户正在考虑入住，涉及的房间超过20间。负责运营的共立维护公司（Kyoritsu Maintenance）工作人员认为：“住进养老院以后，人生也还长着呢，老人们将在这里度过一段宝贵的时间。”对于“养老院+寺院”这样别具一格的组合，工作人员也表示期待：“为了适应这种组合，我们在充实各方面的设施。相信在筑地本愿寺的通力合作下，老人们能够在这里安享晚年。”此外，一楼的咖啡厅还可以供老人们转换心情或与家人团聚之用。
没有佃岛，何谈筑地
筑地本愿寺咖啡厅Tsumugi因“18品早餐”而备受好评，每天早上都会大排长龙。月岛分店沿袭这一招牌，主推“18品佛陀碗”。这道菜的创意源于净土真宗最重要的教诲“第十八愿（本愿）”，其做法是在杂粮饭上盛满筑地各家名店的食材，比如筑地松露的煎蛋卷等。亲鸾圣人爱吃的咸豆大福搭配饮料的套餐看起来也将大受欢迎。
一楼还设有母婴室（喂奶室）和无障碍卫生间，任何人都可以使用。当地的居民，来月岛文字烧一条街旅游的人，来佃岛漫步感受历史的人，等等，也都可以自由地参拜佃岛分院。
其实，佃岛与筑地本愿寺之间有着很深的渊源。以京都西本愿寺为本山的净土真宗本愿寺派于1617年（元和三年）在浅草横山町（现东京都中央区日本桥横山町、东日本桥）创建了江户别院——浅草御坊（江户御坊）。别院在明历大火（1657年）中被烧毁，但当时，幕府正推进江户城再建，没有批准其在原址上重建。据说，在备选地中，面积最大的是一片浮在海面上的沙洲。把这片沙洲填埋“筑成陆地”，这便有了“筑地”之名。造地工程的主要力量正是佃岛的渔民们。
当时，住在佃岛的居民几乎都来自大坂（明治之前“大阪”的写法——译注）摄津国佃村（现大阪府大阪市西淀川区佃——译注）。为了解决江户人口激增带来的吃饭问题，德川幕府第一代将军德川家康招来了拥有高水平渔业技术的佃村人，在江户湾（江户后期指东京湾——译注）给予他们特别渔业权，免除其年贡，并将海上的沙洲划归他们所有。佃村人填海造地，开始定居于此。他们取故乡的名字，将此地命名为“佃岛”。
1580年（天正八年）之前，净土真宗的本山——石山本愿寺就坐落在大坂，佃村人中也有很多忠实的信徒。由此不难想象，在重建江户别院的时候，佃村人会毛遂自荐：“一定要在佃岛附近重建，填海造地就交给我们吧。”或许正是依靠佃村信徒的帮助，尽管条件恶劣，本愿寺还是选择了在这块宽广的土地上重建别院。
与老筑地市场也有很深的渊源
佃岛人并不仅是渔夫，还是商人。他们捕获的鱼，除了按数上缴给幕府之外还有剩余，于是他们在日本桥开设了市场进行售卖。这个日本桥鱼河岸市场在明治以后仍然繁荣，直到1923年（大正十二年）9月1日在关东大地震中被摧毁。当时有若干个重建备选地，最终依照佃岛有权势的人物的想法，移建到了筑地本愿寺西南的位置。
在2018年市场关闭之前，筑地市场的“筑地”二字已经扬名全世界。随着寿司的流行，它作为“新鲜的鱼”的代名词而广为人知。保留至今的筑地场外市场仍在接待着来自国内外的游客，十分热闹。其中也有不少游客顺道来到筑地本愿寺，双手合十参拜一番。老筑地市场就是通过这样的方式持续为寺院运营作出贡献的。
在关东大地震中，筑地本愿寺被彻底损毁，而后重建了现在这座壮丽的古印度风格正殿。筑地本愿寺佃大楼落成那天，在位于筑地的正殿举行了“关东大地震100周年忌法会”。如果没有佃岛渔民们的努力，就不可能有今天的筑地本愿寺。如今也该轮到筑地本愿寺回报佃岛，为地区作贡献了。东森副宗务长对分院寄予期望：“希望它能成为那里的地标。”
采访/摄影/撰文：nippon.com日本网 编辑部
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