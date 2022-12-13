“东京公厕”项目：著名设计师的创意公厕出现在涩谷各处
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世界级设计师亲手打造的厕所，已有13座投入使用
“打扫起来很麻烦，但弄干净后真的很开心！”
10月8日，东京涩谷区惠比寿公园，手拿甲板刷、抹布的小学生和幼儿园小朋友的欢声笑语飘荡在上空。孩子们刚刚打扫了一座形似迷宫的混凝土建筑，那是室内设计师片山正通设计的公厕，是日本财团与涩谷区携手推动的“东京公厕（THE TOKYO TOILET）”项目的成果之一。
“东京公厕”项目有安藤忠雄、隈研吾等著名建筑大师，以及片山正通、佐藤可士和、NIGO等活跃于世界舞台的设计师共16人加盟，旨在借助他们新颖的创意和自由的创造力改变人们对公厕抱有的旧印象——“肮脏、污臭、昏暗、可怕”，进而希望通过这些不论性别、年龄，不论残障与否，所有人都能舒适利用的公厕，呼吁实现社会多样性。
2020年8月，坂茂设计的玻璃厕所最早投入使用，在国内外社交媒体引发了热议。截至目前，计划建造的17座厕所中，已有13座完工，并开放使用。
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整体项目设计包括清扫在内
再时尚的设计，也会因肮脏、污臭而毁于一旦。“东京公厕”项目对维护管理也投入了很大的力量。除了每天三次的日常清扫，每月还有厕所诊断师实地检查，而且会使用特殊溶剂进行清洁。更有甚者，每年都会对外墙、照明设备、换气扇等进行彻底的保养、维护。清扫员的制服是NIGO设计的连体工装，这有助于提升厕所清扫员的形象。
作为维护管理活动的一环，项目还组织面向儿童的清扫体验会。目的是让孩子们通过打扫厕所，了解公共设施的重要性，养成作为社会一员的自觉性。担任讲师的是Amenity公司的法人代表山户伸孝。他说：“跟孩子们聊天后，我发现他们在家里和学校都很扎实地掌握了打扫厕所的重要性。希望他们把今天学到的东西带回去，教给别的小朋友们。”
在建筑爱好者和艺术爱好者当中，“东京公厕”打卡游悄然成为风潮。虽说厕所洁净美观的餐饮店受人追捧，但像涩谷区这样把厕所本身当作旅游资源的，放眼全球大概也只此一家。山户强调：“干净、美观的公厕能提升整个城市的形象。涩谷是一个不夜城，脏、乱、差的（公厕）也不在少数，我们会继续把维护措施贯彻下去的。”
佐藤Kazoo率领团队完成的“七号通公园厕所（Hi Toilet）”在世界三大设计大奖之一“2022年iF设计奖”中斩获金奖。因《柏林苍穹下》闻名的德国导演维姆•文德斯目前拍摄的电影就是以“东京公厕”为舞台的。“东京公厕”如今备受世界瞩目，本文接下来就为您介绍从2021年到2022年10月为止完工的六座。
■NIGO
“神宫前公厕”（神宫前1-3）
现在担任高田贤三（KENZO）艺术总监的时尚设计师NIGO是从原宿飞向世界舞台的，原宿可谓他的大本营。他在神宫前设计了一座厕所，理念是“温故知新”。怀旧和创新交融的美军营房风格符合原宿的特色——这里是第二次世界大战结束后，东京最早被美国文化渗透的地区。
■隈研吾
“锅岛松涛公园厕所”松涛2-10-7
隈研吾设计的国立竞技场充满着原木温情，而在锅岛松涛公园厕所，他也充分使用了木材，使其与曾为纪州德川家别院的公园完美融合，同时又有绝对的存在感。杉木环抱着的五间小屋由一条名为“林间小道”的步行道相连，既通风，又可供孩子们玩乐其间。
■伊东丰雄
“代代木八幡公厕”（代代木5-1-2）
被誉为“建筑界诺贝尔奖”的普利兹克奖获得者伊东丰雄，在代代木八幡宫的树林里“种”了三朵“蘑菇”。贴满瓷砖的曲面外墙色彩渐变，美轮美奂，与背后葱郁的树林相得益彰。三间厕所分散布局，每间均配有婴儿椅等设备，兼备功能性。
■佐藤可士和
“惠比寿站西口公厕”（惠比寿南1-5-8）
代表日本的品牌总监佐藤可士和负责优衣库和乐天集团等品牌战略。他把惠比寿站前的厕所建成了一个纯白的立方体。凭借极简风格牵动人心，正是可士和设计的精髓。
■佐藤Kazoo/ Disruption Lab Team
七号通公园厕所（幡之谷2-53-5）
手握众多广告大奖、曾任天博广告（TBWA HAKUHODO）首席创意官的佐藤Kazoo挑战了非接触式厕所。他的理由是很多人不愿直接碰触公厕的门把手，还有很多人用脚去踩手压式冲水阀。他设计的厕所，从马路上看过去呈球体形状，备受好评。
■后智仁
广尾东公园厕所（广尾4-2-27）
优衣库可持续发展战略的创意总监是后智仁的工作之一。像石碑一样的硬派设计，似乎这厕所在公园里矗立已久了。背面的照明板可显示79亿种图案。
采访/摄影/撰文：日本网 编辑部
标题图片：孩子们在锅岛松涛公园厕所周围玩耍
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