“透明厕所”引爆话题，“THE TOKYO TOILET”项目：建造舒适的公共空间，孕育尊重多样性的社会

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社交媒体上引爆话题的“透明厕所”，是在东京都涩谷区陆续粉墨亮相的个性化设计厕所的一款。这个项目由全球16位顶级创意大师参与，下面就为读者介绍一下该项目的内容和已经投入使用的7处厕所的情况。

透明厕所“安心”“安全”

8月上旬，东京涩谷的公园内出现了一个全玻璃外墙的厕所，图片在社交媒体上疯转，在国内外都引爆了话题。这超前的外观设计，让很多网友大为惊叹，但其实外墙的机制，是锁门后玻璃就变得不再透明，对于让很多人都敬而远之的公共厕所而言，其实是很合理的设计。





国土交通省2016年实施的一项问卷调查显示，“经常使用”公园等的公共厕所的受访者只有1.2%，“不用”占51.7%，与“几乎不用”的人加起来，约有9成人给出了负向回答。其中感到最不满意和不放心的主要有三点，即“不干净（68.1%）”“清扫不彻底（54.6%）”“厕所内部和周边环境，都无法让人放心使用（51.4%）”。

内部设施和清扫状况一目了然的透明厕所，让人不必担心“里面会不会藏着人......”，这样设计，可以很好地消除大众对公共厕所的不安感。



Haruno-Ogawa社区公园的多色厕所。远远地就能看清厕所内部状况

完善和维护舒适的公厕，改变社会

该透明厕所的设计师是坂茂，他曾在2014年获得有着“建筑界诺奖”之称的普利茨克建筑奖。这是日本财团与涩谷区携手推进的“THE TOKYO TOLIET”项目的一环，力图要打造出让男女老少、残障人士都能舒适使用的公厕。

该项目吸引了安藤忠雄、伊藤丰雄、隈研吾等日本建筑界大咖加盟，一共有16位建筑师设计了17处厕所。据说这一项目的目的，是高举“将差异变为力量的城市”大旗，通过文化传播地涩谷，以充满个性的设计和卓越的创造力，展示一个尊重多样性社会的模式。

目前完成的厕所有7处，其余10处将在2021年内建成。



以“章鱼公园”爱称的惠比寿东公园里出现了一处“墨鱼形状的厕所”。这是同为普利茨克奖得主的槇文彦的作品

除了设计性，还充分考虑到了厕所的便利性和舒适性。设备遴选及内部布局提案由TOTO负责，设计施工则获得了大和房屋工业公司的合作。厕所标牌和象形图则由艺术总监佐藤可士和操刀。

日本财团理事笹川顺平表示：“这个项目，厕所建成只是达到目标的一半，另一半是如何利用它，这一点很重要。”厕所清洁工制服的监修，委托了时尚设计师NIGO，涩谷区和涩谷区观光协会将共同负责起维护工作。笹川还表示，希望能够培养大众“文明如厕，保持清洁以便他人使用”的公德心，也希望有趣的厕所能吸引人们到公园打卡。



惠比寿公园厕所前，身着清洁工制服的笹川理事。他说：“制服不仅帅气，弹性好还方便活动。希望清洁工能为自己的工作感到骄傲”

■坂茂

Haruno-Ogawa社区公园（代代木5-68-1）

代々木深町小公园（富谷1-54-1）

坂茂先生不仅设计了富士山世界遗产中心等大型设施，还以“纸建筑”而闻名。近年他发明了使用纸管和布料做间隔墙板的方法，应用在灾区的避难所，受到极大瞩目。发挥了天马行空之想象力的“透明厕所”，安置在面向代代木公园西侧的两个公园内，公厕是否清洁和安全，由此而一目了然，在海外也引爆话题。白天，它鲜艳的色彩与游戏设施融为一体；夜晚，它又像路灯一样默默地照亮公园。



Haruno-Ogawa社区公园是冷色调，而代代木深町小公园则是暖色调设计



锁门前的厕所内部。换尿布台和可以处理人工肛门排泄物的“无障碍男女通用厕所”



锁门后玻璃变成不透明，尽可放心使用



夜晚发出柔美的灯光，有助于遏制公园内的犯罪行为（图片：日本财团）

■片山正通/Wonderwall

恵比寿公园（恵比寿西 1-19-1）

操刀纽约、巴黎、银座等地优衣库旗舰店设计的室内设计师片山正道，他希望设计出的作品，可以像树木、游乐设施和长椅那样完美地融入公园空间。15面水泥墙体组合而成的新潮外形，独具匠心，“像迷宫一样，孩子们一定会喜欢”（笹川理事），还给人以欢快的感觉。



无机质水泥墙错综复杂地组合在一起，营造出一种原始美



男厕所就像迷宫入口似的，多动能厕所则设置在非常便于使用的位置



从指示牌上就能看出周到细致的设计。应急灯也安装在显眼的位置，令人放心



宽敞清洁的内部，让人不觉得是公共厕所

■田村奈穂

东三丁目公共厕所（东3-27-1）

活跃在纽约的产品设计师田村奈穂，负责的是一小片夹在电车线路和步行道之间的三角形土地。这个厕所的设计重视隐私和安全性，外观是折纸式的简约设计，还能窥见些许童趣。将3个空间有效地排在一起，让内部宽敞得出乎意料，使用体验应该很好。



鲜红色醒目的厕所，出现在杂乱的电车线路附近



从惠比寿站走去，能很清楚地看到入口标识



从涩谷一侧望去，外墙看似折纸装饰物



厕所内部以白色为基调，满满的清洁感和安心感

■槙文彦

恵比寿东公园（恵比寿 1-2-16）

槙文彦是东京体育馆、幕张国际展览馆、代官山HILLSIDE TERRACE等著名建筑物的设计者。以公园歇脚处的凉亭为设计概念，将男、女厕所和无障碍男女通用厕所做了分散配置，在中央形成一个中庭，并种了一颗象征树（Symbol tree），紧靠外墙还设置了长椅。整个空间由一个像墨鱼肉鳍的屋顶统为一体。于是，有着“章鱼公园”之称的惠比寿东公园里就新诞生了一个“墨鱼厕所”。



屋顶曲面流畅，将3个厕所连成一体。还设置了一个紧贴外墙的长椅



“墨鱼厕所”与公园之象征的“章鱼滑梯”遥相呼应



从无障碍男女通用厕所处看中庭。看来还能供孩子们玩捉迷藏



高低不一的洗手池，便于儿童和轮椅用户使用

■坂仓竹之助

西原一丁目公园（西原1-29-1）

西原一丁目公园的厕所据称利用率极低，向它发起挑战的，是以设计了“东京中城”公寓等而闻名的建筑师坂仓竹之助。公园在幡谷站附近，所以采用了上下班和上下学途中能方便使用的设计和结构，并为确保夜晚公园的照明下了一番功夫。



简约清洁的外观与公园融为一体，整体氛围不会让使用者望而却步



墙面采用了毛玻璃。白天确保光线充足，夜晚内部的灯光能让整个厕所变成一盏路灯照亮四周



树影投射在毛玻璃上，营造出一个舒适的空间

■安藤忠雄

神宮路公园（神宮前6-22-8）

普利茨克奖获奖者、日本著名的建筑大师安藤忠雄将自己设计的“神宫路公园”厕所命名为“雨宿”（意躲雨）。这里面向连接涩谷和原宿的明治路，因而宽大的屋檐可以供路人雨天在此躲雨。圆形外墙由竖条格子组成，光线可以充分照入内部，使厕所内侧的走廊变得明亮又安全。



大屋檐下形成的公共空间



涩谷方向的正面入口。宽大的屋檐令人印象深刻的厚重设计



入口正中间是无障碍男女通用厕所，往左通往男厕，往右通往女厕



竖条格子外墙确保过道光线充足。单间外的洗手池也很方便使用



原宿方向的入口，中间用墙壁隔开。看着像是矗立在绿荫中的凉亭

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采访/撰文/图片：nippon.com日本网 编辑部

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