“透明厕所”引爆话题，“THE TOKYO TOILET”项目：建造舒适的公共空间，孕育尊重多样性的社会
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透明厕所“安心”“安全”
8月上旬，东京涩谷的公园内出现了一个全玻璃外墙的厕所，图片在社交媒体上疯转，在国内外都引爆了话题。这超前的外观设计，让很多网友大为惊叹，但其实外墙的机制，是锁门后玻璃就变得不再透明，对于让很多人都敬而远之的公共厕所而言，其实是很合理的设计。
国土交通省2016年实施的一项问卷调查显示，“经常使用”公园等的公共厕所的受访者只有1.2%，“不用”占51.7%，与“几乎不用”的人加起来，约有9成人给出了负向回答。其中感到最不满意和不放心的主要有三点，即“不干净（68.1%）”“清扫不彻底（54.6%）”“厕所内部和周边环境，都无法让人放心使用（51.4%）”。
内部设施和清扫状况一目了然的透明厕所，让人不必担心“里面会不会藏着人......”，这样设计，可以很好地消除大众对公共厕所的不安感。
完善和维护舒适的公厕，改变社会
该透明厕所的设计师是坂茂，他曾在2014年获得有着“建筑界诺奖”之称的普利茨克建筑奖。这是日本财团与涩谷区携手推进的“THE TOKYO TOLIET”项目的一环，力图要打造出让男女老少、残障人士都能舒适使用的公厕。
该项目吸引了安藤忠雄、伊藤丰雄、隈研吾等日本建筑界大咖加盟，一共有16位建筑师设计了17处厕所。据说这一项目的目的，是高举“将差异变为力量的城市”大旗，通过文化传播地涩谷，以充满个性的设计和卓越的创造力，展示一个尊重多样性社会的模式。
目前完成的厕所有7处，其余10处将在2021年内建成。
除了设计性，还充分考虑到了厕所的便利性和舒适性。设备遴选及内部布局提案由TOTO负责，设计施工则获得了大和房屋工业公司的合作。厕所标牌和象形图则由艺术总监佐藤可士和操刀。
日本财团理事笹川顺平表示：“这个项目，厕所建成只是达到目标的一半，另一半是如何利用它，这一点很重要。”厕所清洁工制服的监修，委托了时尚设计师NIGO，涩谷区和涩谷区观光协会将共同负责起维护工作。笹川还表示，希望能够培养大众“文明如厕，保持清洁以便他人使用”的公德心，也希望有趣的厕所能吸引人们到公园打卡。
■坂茂
Haruno-Ogawa社区公园（代代木5-68-1）
代々木深町小公园（富谷1-54-1）
坂茂先生不仅设计了富士山世界遗产中心等大型设施，还以“纸建筑”而闻名。近年他发明了使用纸管和布料做间隔墙板的方法，应用在灾区的避难所，受到极大瞩目。发挥了天马行空之想象力的“透明厕所”，安置在面向代代木公园西侧的两个公园内，公厕是否清洁和安全，由此而一目了然，在海外也引爆话题。白天，它鲜艳的色彩与游戏设施融为一体；夜晚，它又像路灯一样默默地照亮公园。
■片山正通/Wonderwall
恵比寿公园（恵比寿西 1-19-1）
操刀纽约、巴黎、银座等地优衣库旗舰店设计的室内设计师片山正道，他希望设计出的作品，可以像树木、游乐设施和长椅那样完美地融入公园空间。15面水泥墙体组合而成的新潮外形，独具匠心，“像迷宫一样，孩子们一定会喜欢”（笹川理事），还给人以欢快的感觉。
■田村奈穂
东三丁目公共厕所（东3-27-1）
活跃在纽约的产品设计师田村奈穂，负责的是一小片夹在电车线路和步行道之间的三角形土地。这个厕所的设计重视隐私和安全性，外观是折纸式的简约设计，还能窥见些许童趣。将3个空间有效地排在一起，让内部宽敞得出乎意料，使用体验应该很好。
■槙文彦
恵比寿东公园（恵比寿 1-2-16）
槙文彦是东京体育馆、幕张国际展览馆、代官山HILLSIDE TERRACE等著名建筑物的设计者。以公园歇脚处的凉亭为设计概念，将男、女厕所和无障碍男女通用厕所做了分散配置，在中央形成一个中庭，并种了一颗象征树（Symbol tree），紧靠外墙还设置了长椅。整个空间由一个像墨鱼肉鳍的屋顶统为一体。于是，有着“章鱼公园”之称的惠比寿东公园里就新诞生了一个“墨鱼厕所”。
■坂仓竹之助
西原一丁目公园（西原1-29-1）
西原一丁目公园的厕所据称利用率极低，向它发起挑战的，是以设计了“东京中城”公寓等而闻名的建筑师坂仓竹之助。公园在幡谷站附近，所以采用了上下班和上下学途中能方便使用的设计和结构，并为确保夜晚公园的照明下了一番功夫。
■安藤忠雄
神宮路公园（神宮前6-22-8）
普利茨克奖获奖者、日本著名的建筑大师安藤忠雄将自己设计的“神宫路公园”厕所命名为“雨宿”（意躲雨）。这里面向连接涩谷和原宿的明治路，因而宽大的屋檐可以供路人雨天在此躲雨。圆形外墙由竖条格子组成，光线可以充分照入内部，使厕所内侧的走廊变得明亮又安全。
采访/撰文/图片：nippon.com日本网 编辑部
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