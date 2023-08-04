世界遗产春日大社：神使小鹿与三千盏灯笼，见证源自奈良时代的信仰

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世界遗产春日大社坐落在奈良市御盖山山脚下，自古以来就是日本人信仰的对象。占地约百万平方米的神社境内自然资源丰富，有神使小鹿在其间闲庭信步。此处约有3000盏由平安贵族和战国武将献纳的灯笼，见证着春日大社受万民敬仰的往日历史。

与奈良公园人气小鹿有关的古老信仰

由春日大社、东大寺和兴福寺组成的“古都奈良文化遗产”已被联合国教科文组织列入世界文化遗产。在被这三座神社和寺庙环绕的奈良公园及其周边地带，四处可见追逐嬉戏的鹿群，这些小鹿同东大寺的奈良大佛一样，已成为入境游客的观光目标。

奈良的鹿是日本的国家天然纪念物，并非饲养的动物。放眼全球，这种人与野生鹿在闹市区共同生活的景象也实属罕见。小鹿被认为是春日大社的神使，因此一直受到人们的保护。

2023年1月发表的一篇学术论文论证了“神鹿信仰”源自奈良时代，从而引发热议。据推测，这些鹿从约1400年前开始定居奈良，当周围的其他鹿群因人类狩猎而灭绝时，它们却一直保留着自己独特的基因型。



约1200头小鹿生活在奈良公园及其周边地带

春日大社的历史可追溯至被尊称为“战神”的武瓮槌命降临御盖山（通称春日山）山顶的浮云峰。据说，武瓮槌命从茨城县的鹿岛骑着白鹿来到奈良，因此这里的鹿被视为神鹿。

春日大社是奈良时代至平安时代权势显赫的贵族藤原氏的家族神社。据传，权倾朝野的藤原氏途中遇鹿时，特意下轿鞠躬行礼。

御盖山是神山，禁止砍伐和狩猎活动，因此这里也成了野生鹿的安居之所。分布在春日大社东侧的春日山原始林至今仍保持着生态系统的多样性，因而被纳入世界遗产“古都奈良文化遗产”。



建在武瓮槌命降临的御盖山山顶的本宫神社。游客禁止入内，可站在正殿东侧的御盖山浮云峰遥拜所进行拜谒

从平安贵族到战国武将，信徒众多

武瓮槌命在浮云峰被供奉一段时间后，768年（神护景云2年），受称德天皇之命，藤原氏在如今这个地方建造了这座正殿。当时，藤原氏从千叶县的香取请来经津主命，从大阪府的枚冈请来藤原氏先祖天儿屋根命及其妻比卖神，开始同时供奉这四尊神明。

藤原氏在春日大社供奉家族的氏神，像藤原氏家庙兴福寺那样精心守护。尤其是在平安时代，皇族和贵族中盛行参拜春日大社。849年（嘉祥2年），天皇派敕使前往，开启了盛大的“春日祭”。现在每年3月13日举办的春日祭与京都的贺茂祭（葵祭）和石清水祭并称为“三大敕祭”（天皇派敕使前往参加的祭祀活动——译注）。



春日祭（图片：松井良浩）

从12世纪左右起，作为新兴统治阶级的武家为了提高武艺和祈求武运昌隆，同样也十分尊崇春日大社。这一信仰随之普及至普通民众，如今日本全国约有3000座春日神社分社。



中门及其左右各约13米长的御廊（重要文化遗产）。游客可以站在中门前方敬拜内侧的正殿



作为正门的南门（重要文化遗产）。高约12米，是春日大社规模最大的一座楼门

以供奉主祭神的四座正殿为中心的神圣区域被称为“大宫”。除中门和御廊外，神殿、宝库、四周的回廊及四座大门等建筑物几乎皆为重要文化遗产。

春日大社的建筑物是奈良、平安时代建筑技术的精粹。尤其是大宫正殿采用的“春日造”建筑风格，一直作为一种典型的神社正殿建筑风格延续至今。其主要特征是优美的弧形大屋顶和房檐浑然一体。每20年一次的修缮重建工程“式年造替”已延续1200年。供奉四尊神明的四座正殿并排而建，十分罕见，被指定为“国宝”。



与大宫正殿（国宝）同为“春日造”建筑风格的摄社（位于神社境内或附近的、隶属于该神社的小规模神社——译注）若宫正殿（重要文化遗产）



左前方的大杉树位于殿前，树围8.7米，高达25米

在大宫区域内，有树龄推测为800-1000年的“殿前大杉”和用来求子的“七种寄木”等神树及其他植物，同样值得一看。

这里的紫藤尤为知名，暮春时节繁花盛开。穿过南门，左手边种植着一棵名贵的紫藤，串串紫藤花几乎垂至地面轻拂沙土，因而得名“拂沙紫藤”。紫藤是春日大社的象征，同时也用作社徽的图案，这与藤原氏的紫藤家徽不无关系。自古以来，神社区域内就自然生长着紫藤树。在万叶植物园内，20个品种约200棵紫藤正值花期。



“拂沙紫藤”树龄逾700年，相传为藤原氏正支近卫一族献纳（图片：PIXTA）



万叶植物园里的紫藤园。紫藤架的设计别具匠心，游客可以平视观赏紫藤。每年4月下旬至5月上旬为最佳赏花期（图片：PIXTA）

3000盏灯笼讲述着悠久的信仰史

春日大社最大的特色是神社境内的约3000盏灯笼。负责宣传工作的秋田真吾介绍说：“从室町时代起，除贵族和武士外，越来越多的百姓也开始献纳灯笼。据说日本全国现存的室町时代以前的灯笼，约七成都在春日大社。”的确如此，春日大社是日本拥有灯笼最多的神社。



负责宣传的秋田真吾就灯笼进行讲解

在神社和寺庙的参拜道上设置灯笼的习俗据说源自春日大社。灯笼本来是放在神殿或佛堂前用来照亮神佛的，在春日大社，大宫和摄社若宫之间的参拜道“御间道”被视为是与神前一样的神圣区域，因此从镰仓时代末期开始，这条参拜道上开始设置石灯笼。灯笼数量不断增加，最后遍及整个春日大社。到了江户时代，全国的神社和寺庙纷纷效仿春日大社，开始在参拜道上设置石灯笼。



御间道是日本首条设置石灯笼的参拜道



“御间型灯笼”的特色是立方体的木制灯罩。2022年秋修复了一盏战国时代的黑漆灯罩灯笼

在春日大社内行走时，请多留意石灯笼下面的石柱。几乎所有灯笼上刻的都是“春日社”，约2000盏灯笼上只有15盏刻的是“春日大明神”。听说一个晚上能找到3盏就会发财致富，您也可以试着找一找。



刻着“春日大明神”的石灯笼

跨越时代的祈祷景象

大宫回廊上悬挂着成排的吊灯笼，如今献纳者依然络绎不绝。春日大社内共有约1000盏吊灯笼，其中年代久远的可追溯至平安时代。江户幕府第五代将军德川纲吉、战国武将藤堂高虎、直江兼续、宇喜多秀家等人献纳的灯笼如今仍挂在这条御廊里。



东回廊（重要文化遗产）里成排的吊灯笼



左边第二盏吊灯笼由德川纲吉献纳，第三和第四盏由藤堂高虎献纳

据秋田介绍，这些数量庞大的灯笼在江户时代之前每天都点亮。如今，只有在二月的节分（立春的前一天——译注）、盂兰盆节期间的8月14日和15日举办传统活动“万灯笼节”的夜晚，才能看到灯笼全部点亮的景象。在树林深处的黑暗之中，无数灯光摇曳，神圣的参拜道和回廊笼罩在愈发庄严肃穆的气氛之中。



如梦似幻的万灯笼节（图片：松井良浩）

在大宫内的“藤浪之屋”，一整年都能体验到万灯笼节的氛围。至江户时代为止，这座年代悠久的建筑物一直是神职人员的值班室。现在，室内悬挂着100多盏点亮的灯笼，让人浑然忘我，沉醉其中。



意境深邃幽远的藤浪之屋（重要文化遗产）

游客眺望着石灯笼行走在参拜道上时，可能会突然偶遇小鹿。想到数百年前的贵族和武将也曾目睹过这种场景，不禁令人感慨万千。当年的小鹿穿越数百年时光，如今已成为人气明星，它们让参拜者展露笑容，为他们的心灵带来慰藉。



参拜道上排列着长满青苔的石灯笼，在此还能遇见许多小鹿

春日大社

地址： 奈良县奈良市春日野町160

奈良县奈良市春日野町160 参观时间： 正殿参拜所 3-10月上午6:30-下午5:30，11-2月上午7:00-下午5:00 ※开运符、护身符和御朱印等出售时间：上午9:00-关门时间 正殿特别参拜：上午9:00-下午4:00（有的日期无法参拜）

正殿参拜所 3-10月上午6:30-下午5:30，11-2月上午7:00-下午5:00 ※开运符、护身符和御朱印等出售时间：上午9:00-关门时间 正殿特别参拜：上午9:00-下午4:00（有的日期无法参拜） 门票： 春日大社境内免费参观，正殿特别参拜费500日元

春日大社境内免费参观，正殿特别参拜费500日元 交通： 在JR奈良站或近铁奈良（奈良公园前）站搭乘开往春日大社正殿方向的奈良交通巴士，在终点下车后即可抵达

在JR奈良站或近铁奈良（奈良公园前）站搭乘开往春日大社正殿方向的奈良交通巴士，在终点下车后即可抵达 谷歌地图

采访/撰文：nippon.com 日本网 编辑部、EditZ

图片：EditZ

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