上胜町，一个致力于垃圾100%回收利用的“零废弃”小镇

Guideto Japan

自从20年前提出“零废弃”目标以来，通过不懈的努力，上胜町的废弃物回收利用率已达日本国内领先水平，还作为引入可持续生态系统的成功个案备受海外关注。如今，这个人口仅1415人的小镇，以“零垃圾”运动图振兴，迈向了下一个大挑战。

配备了酒店的垃圾回收站？！

从德岛市区驱车约1小时便可到达上胜町（相当于中国的镇——译注）。全町742户人家散布于山间。2003年，上胜町成为首个提出“零废弃宣言”的地方政府。20年来，上胜町贯彻废弃物减量化（Reduce）、废弃物再利用（Reuse）、废弃物资源化（Recycle）的“3R”原则，成功于2021年度将垃圾回收利用率提升至79.9%，远远超过日本全国平均水平19.9%。

尤其引发热议的是上胜町独特的垃圾分类法，这里的垃圾类别多达45种。上胜町还被日本内阁府选为“SDGs（Sustainable Development Goals，即可持续发展目标——译注）未来城市”，国内外考察团因此络绎不绝。如今，上胜町仍在致力于进一步减少垃圾，并不断为此推出新项目。



从空中俯瞰，上胜町零废弃中心呈问号形状，其中弧形的部分正是垃圾回收站



这面像拼布一样的墙是废弃物再利用之作，由旧政府大楼和居民家不再使用的540扇窗户拼接而成

2020年5月30日日本“零垃圾日”那天，上胜町“零废弃”运动基地——上胜町零废弃中心（以下简称“零废弃中心”）正式开放。零废弃中心的建筑以回收居民垃圾的回收站为主，同时设有交流大厅、办公室兼实验室及住宿设施等。在居民免费提供闲置物品的“转转商店”，每月约有550千克的闲置物品找到新的归宿。



像古董店一样的“转转商店”



可用于举办活动、培训、会议的交流大厅

住宿设施问号酒店（HOTEL WHY）以体验零废弃生活为卖点。整栋建筑充分利用了废弃木材，家具也都是旧物翻新而成，整洁、清新的现代风格大获住客好评。

酒店的房间里没有电视，整个上胜町既没有超市也没有便利店。这里唯一不缺的就是丰富的自然资源。在当代社会，“什么都没有”反而成为一种“奢侈”。酒店的运营理念便是让住客沉浸在这种“奢侈”的环境中思考环境问题，而这一理念也收到了积极的市场反响。尽管酒店开业于新冠肺炎疫情期间，但三年累计住客人数已经超过了上胜町的人口。



问号的那一点便是问号酒店



酒店为两层通顶式设计，共四间客房，最多各住四人



房间里配有垃圾提篮，并且按住宿期间容易产生的垃圾种类贴好了分类标签。住客须自行带到垃圾回收站丢弃

实现厨余垃圾零回收是一个重大突破

零废弃中心是上胜町的标志性建筑，如今也已成为观光资源。运营负责人大塚桃奈告诉我们：“上个世纪90年代之前，这个地方一直是垃圾野外焚烧场。”



大塚桃奈是零废弃中心运营公司的首席环保官

由于环境问题相关法规的执行力度加强，在野外焚烧的垃圾处理方式被叫停。1997年，上胜町开设了“日比谷垃圾站”，居民自带垃圾分类投放的做法就始于此。最初的垃圾类别为9种，但第二年达到22种，增长了一倍以上。到了2001年关闭焚烧炉时，进一步类别细化为35种。



居民在家中进行垃圾分类的实拍图。人们先用纸袋等进行大致归类，再带到垃圾回收站分类投放

细化垃圾分类势必增加居民负担。据介绍，为了获得居民的理解，町政府工作人员走遍町内55个村落，向居民进行了细致的说明。

最成问题的是占据家庭垃圾总量四成之多的厨余垃圾。如果没有这些容易腐烂、发臭的厨余垃圾，居民需要丢弃垃圾数量和频率就能减少，负担也就不那么重了。于是，町政府呼吁每家每户都安装堆肥器，利用这种装置将厨余垃圾分解后转化为堆肥。为此，政府提供专项补贴，居民仅承担一万日元（约合人民币500元）即可购买市场价五万日元（约合人民币2500元）的电动堆肥器。如今，上胜町堆肥装置的普及率达到约80%。



电动堆肥器。堆肥无任何异味

大塚桃奈称：“在上胜町，居民的房子散布于山间，挨家挨户收垃圾是一件非常困难的事。”因此，通过普及堆肥器大量削减厨余垃圾的做法是一个突破性的举措。由于农户多，堆肥也能得到有效的再利用。而且，当地有大量的杉树，杉木屑正好被用来制作堆肥。再者，这样一来，没有厨余垃圾和焚烧炉的垃圾回收站就能保持洁净、不臭的环境，也正因此，挨着垃圾回收站建酒店的想法才得以实现。这的确是一项一举多得的举措。



厨余垃圾摇身变成农肥

垃圾成本可视化

上胜町秉承“分了类就是资源，混在一起就是垃圾”的理念，现行垃圾类别达45个。除了把卫生垃圾(*1)和橡胶制品等不得不焚烧的垃圾委托给垃圾处理公司外，其余绝大多数废弃物都实现了循环利用。



如果居民在分类上遇到问题，零废弃中心的常驻工作人员会提供帮助



明确标注不同类别垃圾的处理费用或回收价

有效提高居民垃圾分类意愿的一个重要举措是“积土成山积分制”——居民可以用废纸等资源垃圾换得相应积分，攒够一定数量的积分即可兑换商品券等。回收资源垃圾所得的收益就这样被返还给了居民。



液体洗涤剂的容器由花王公司回收利用，牙刷由狮王公司回收利用



“换到了三个积分！”居民满面笑容地说。攒积分也成为他们时不时来一趟的动力

同时，町内的餐饮店也积极地参与到推进“零垃圾”的运动中，致力于废弃物减量化。例如，充分利用市场上无法流通的非标准规格食材，停止提供一次性擦手巾，利用顾客自带的水杯上茶，等等。上胜町目前有五家店铺获得了“零废弃认证”，这一认证制度正是发源于上胜町。



在“零废弃认证”八项标准中，Cafe polestar符合七项。店铺门口贴有认证标识



食材是自产自销的本地产品，大米也来自上胜町的梯田，筷枕使用的是当地的树叶

面向2030年，迎接全新的挑战

尽管举全町之力推进“零废弃”运动，上胜町也终究未能如愿地在2020年实现“零垃圾”的目标，废弃物回收利用率止步于八成。与此同时，人们也意识到，要想攻克剩下的两成难关，仅靠消费者的努力是很难做到的。因此，上胜町制定了面向下一个十年的“零废弃镇计划”，明确了包括“减轻居民负担”在内的新目标。

该计划的支柱性举措之一是“与企业和研究机构合作实现经济循环”。眼下，在上胜町，人们有强烈的消费者“使用责任”意识，一些致力于践行“制造责任”的企业也纷纷表达了合作意愿。饮料巨头三得利正是其中之一。

日本的塑料瓶回收利用率达86%，这在世界范围内属于相当高的水平，但把回收的塑料瓶重新制造成塑料瓶的比例即横向回收率仅两成左右。三得利已经将这一比例提高到近五成，并致力于在2030年之前实现其全球范围所有塑料瓶100%可持续循环利用（即仅使用回收的材料或植物性材料制作塑料瓶）。三得利与上胜町签订了合作协议，将从2024年4月起，有偿收购上胜町回收的塑料瓶，充分利用资源。



5月29日，三得利与上胜町的相关负责人在零废弃中心的办公室兼实验室签订了协议

计划的另一个支柱是“培养零废弃人才”。然而，上胜町的人口已不足1500人，面临着严峻的人口过疏化问题。对此，大塚桃奈表示：“我们希望町内外的交流活跃起来，把与零废弃相关的主意与技能都汇集起来。”她本人其实也是从神奈川县移居而来的。据她介绍，她在海外学习时装期间，对可持续生产理念产生了兴趣，2020年大学毕业后就移居到上胜町并在这里就业了。

目前，在零废弃中心和酒店工作的约20名工作人员中，本地人和移居者各占一半。移居者以年轻人为主，他们与本地人交流的途径是参加当地庙会，帮农户采茶、干农活等。

另一方面，占上胜町人口半数以上的老年人也都老当益壮。在零废弃中心旁边有一家由护理预防中心经营的旧物翻新杂货店“转转工房”，擅长手工制作的老人们在这里发光发热。此外，年销售额超过两亿日元（约合人民币997万元）的地方产业“树叶经济”的发展势头也非常喜人，而承担了种植和采摘用于日料摆盘装饰用叶子的人，大多也都年过了70。



“转转工房”出售一些利用和服布料等升级改造的衣服和小物件等

长达20年的“零废弃”运动为上胜町带来了旅游、移居、地方产业等红利。这说明一个远大的目标同时能够成为构建可持续村镇的手段。壮健的老年人和包括移居者在内的年轻人齐心协力，上胜町实现美好的“零垃圾镇”的那一天指日可待。

上胜町零废弃中心

地址 ：德岛县胜浦郡上胜町福原下日浦7-2

：德岛县胜浦郡上胜町福原下日浦7-2 固定休息日 ：无

：无 时间 ：9:00-17:00 *垃圾回收站的开放时间为周一至周五的14:00-17:00，周六至周日的15:30-17:00

：9:00-17:00 *垃圾回收站的开放时间为周一至周五的14:00-17:00，周六至周日的15:30-17:00 交通 ：从JR德岛站出发，乘坐公交车约1小时30分钟（在横濑西站换乘，日比谷站下车），驾车约1小时

：从JR德岛站出发，乘坐公交车约1小时30分钟（在横濑西站换乘，日比谷站下车），驾车约1小时 谷歌地图

采访/摄影/撰文：藤原智幸（nippon.com 日本网 编辑部）

标题图片：上胜町零废弃中心，由中村拓志设计，获得2021年度日本建筑家协会环境建筑奖等多项大奖 ©Transit General Office Inc.

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