乘道顿堀水上观光船，感受浓郁的大阪风情

Guideto Japan

五光十色的霓虹灯，极富视觉冲击力的巨型立体广告牌，飘散在大街小巷的章鱼烧、大阪烧的香气，构成了大阪的象征性城市特色。近年来，道顿堀（大阪市中央区）的水上观光船大受外国游客欢迎，成为感受大阪风情的绝佳方式。

品味美食、拍照打卡，令外国游客着迷的地方！

大阪是西日本地区最大的城市，江户时代（1603-1868年），大阪水运发达，运河纵横，让全国各地的食材得以在这里流通，随之而发展成为“天下之厨房”。后来，这座商业之都的大动脉——运河被相继填埋，但16世纪后期开凿的东横堀川和1615年建成的道顿堀川留存到了今天。东横堀川长约3公里，从北至南纵贯大阪市中心，其下游向西蜿蜒，更名为道顿堀川，东西长约2.7公里。



主要街道“道顿堀商店街”

位于道顿堀川上游南侧的道顿堀地区是日本屈指可数的繁华商业街。在全年访日游客超1400万人次、刷新了历史记录的大阪府中，这里是一大热门景点。

来到道顿堀，绝对不能错过的是美味又便宜的大众化美食“B级美食”。作为来大阪旅游的纪念，许多游客都会拍下自己在道顿堀大口吃章鱼烧的瞬间，并发到社交媒体。各种美食的吉祥物立体广告牌也极富视觉冲击力，吸引着众多游客驻足合影。



握寿司、炸串、章鱼、龙……特色立体广告牌随处可见

戎桥是道顿堀一带的最佳打卡点，在这里游人能以大阪的地标“格力高广告牌”为背景拍照留念。过去，这座桥曾是远近闻名的“搭讪桥”，而今，无论昼夜都人头攒动、游客爆棚。



日落约30分钟后，格力高广告牌便会亮起。你也举起双臂，抬起左腿，摆出格力高同款造型，拍一张照留念吧！



道顿堀川两岸章鱼烧店、开放式咖啡馆等鳞次栉比，可以买了带走，边逛边吃

大阪腔导游带你乘船观光

戎桥脚下，有沿河岸而建的“顿堀(*1)河滨步道”。沿途最引人注目的，便是“堂吉诃德道顿堀店”的摩天轮，它的下面有一座船码头，“顿堀水上观光船”就在这里上下船，每30分钟一班。



观光船起终点“太左卫门桥码头”位于巨大的黄色摩天轮脚下

乘坐迷你观光船，可以从河上欣赏繁华的街景，航程约20分钟。观光船很受游客欢迎，班轮总是满员，因此还增加了班次。凭价格实惠的“大阪周游通票”即可乘坐，因此乘客大多是外国人，排名前四位的分别来自韩国、中国台湾、中国香港和美国。



观光船的航行距离约1公里，东头为日本桥，西头为浮庭桥



靠近河岸航行，也是观光船的一大诱人之处。沿途穿过一些低矮的桥梁，站起来会碰到头

船上的导游操着一口关西腔，开朗而热情地讲解道：“那边广告牌上写的‘Ookini’，是大阪方言里的‘Thank you’，也就是韩语的‘康桑哈密达’，中文的‘谢谢’，记得多多使用哦。”“生活在道顿堀的大阪本地人、也就是‘Native Osakan’，都非常热情好客！”正如导游所说，观光船所过之处，沿岸行人会冲着船挥手致意，河边的店家也会热情地招呼道：“欢迎待会儿过来哈！”。

导游还会为乘客们介绍沿途经过的9座桥。比如，戎桥是圆形的，其灵感来源于大阪著名小吃“大阪烧”的形状；栏杆和台阶，都设计成了制作大阪烧时使用的小铲子的形状——这些可都是连大阪人也不太清楚的“冷知识”。



桥栏杆上全是“小铲子”



行至格力高广告牌前时，观光船会短暂停留，以便游客拍照

夜间观光船人气尤其高。穿过漆黑的桥，流光溢彩的霓虹灯映入眼帘，那一瞬间的景象让人不禁屏息。

下了观光船后，乘客们人人都洋溢着笑容。一名来自韩国的游客心满意足地表示：“拍到了特别棒的照片，可以跟朋友炫耀了！”



霓虹璀璨的夜晚



夏天，1300盏灯笼点亮河岸（图片：PIXTA）

焕然一新的“水之都”

如今，道顿堀川沿岸是游客们小憩的好地方，但从日本经济高速发展期开始，生活污水和工厂废水大量排入道顿堀川，直到本世纪初，这条河的水质都十分恶劣，鱼也无法存活。2003年，日本职业棒球队“阪神老虎队”夺冠后，数千狂热的球迷为表达喜悦庆祝之情而跳入道顿堀川，这一场景全国闻名，但当地人的反应却是“怎么敢跳进臭水沟一样的河里”。



2003年9月15日，阪神老虎队夺冠，球迷5300多人（次）跃入道顿堀川以表庆祝（图片：时事社）

在此背景下，大阪市制定了重新整治“水之都”的计划，开始着手净化道顿堀川。2000年，河流上下游完善了闸门，随水位涨落开合，引入大川（原淀川）的清澈河水；同时采取措施，防止污水流入，水质得到了切实改善。现在，河中香鱼游弋，甚至还发现了濒危物种日本鳗鲡。

观光船之所以能在道顿堀川航行，也是因为可以靠闸门来调节水位。2005年开航的“顿堀水上观光船”不仅是这条河上的热门娱乐项目，也是道顿堀川焕然一新的象征。乘游船往来于“天下之厨房”的遗产——运河之上，品味大阪特色美食，岂不乐哉？



遇上活动日，观光船上还会举行小号现场演奏

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详情请参考顿堀水上观光船官方网站

采访/撰文/摄影（署名图片除外）：nippon.com日本网 编辑部

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