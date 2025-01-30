祈愿身体健康财运旺！蛇年必去的5座神社

Guideto Japan

自古蛇在日本就被视为水神或辩才天（又称辩财天）的化身。本文就为读者解读日本人对蛇的信仰，并介绍供奉有蛇的神社。

生命力的象征、水的守护神、财运的赐予者

将蛇奉为神明或神的使者，这样的习俗世界各地皆有。这种信仰多与蛇的习性有关，例如冬眠、蜕皮等，人们在它身上寄托了对长生不老及新生的祈愿。

从出土的绳文时代（公元前12000年至公元前300年）的陶器上，就能看到大量蛇形图案，可见当时蛇已经是某种信仰的对象了。进入有文字记载的历史时期后，由于蛇多栖息于湿地，因而被奉为水神、尤其是泉神或是其使者。



位于东京上野不忍池辩天堂前的宇贺神像（图片：PIXTA）

到了奈良时代（710-794年），蛇即水神的信仰与佛教守护神辩才天的信仰相互融合在了一起。辩才天是印度掌管河流与水的神，所以两者有诸多共通点。到了中世（12世纪末至16世纪后期——译注）以后，辩才天又与保佑丰收、带来福德的蛇神宇贺神被视为同一种神，作为财富之神，亦写作辩财天。

如今，日本各地都能找到供奉神圣之蛇的神社。人们相信，参拜这些神社，神明就会保佑自己生活美满。



许多供奉蛇的神社都与辩财天、水神信仰相关，且多有祈求财运的“洗钱池”（图片：蛇窪神社）

奈良县樱井市“大神神社”



美丽的三轮山呈圆锥形。日本的史书中多次提到过这座山（图片：大神神社）

上古时期，位于奈良县中部的樱井市曾是王朝所在地。日本最古老的典籍《古事记》（成书于712年）和《日本书纪》（成书于720年）中写道，位于樱井市的三轮山为神明居住之地。将这座山供奉为神的大神神社，相传是现存最古老的神社，至今仍然奉行佛教传入日本前的自然崇拜。

有传说称，这里供奉的“大物主大神”外形如小蛇，十分美丽，被人们奉为工业、医药和酿酒之神，来自日本各地的参拜者络绎不绝。



重建于17世纪的拜殿是日本重要文化遗产。这里没有安放神体的正殿，人们远远地遥拜神体三轮山（图片：大神神社）

耸立在拜殿前的巨树名为“巳之神杉”，人们相信大物主大神的化身“阿巳”蛇住在这里。为了祈求庇护，人们会供奉蛇喜欢的食物——鸡蛋。

樱井市内还有许多其他历史悠久的神社、寺庙和古迹，目前正在努力申遗。这里确实是一个让人缅怀日本建国时代的地方。



现身“巳之神杉”上的白蛇被人们亲切地称为“阿巳”（图片：大神神社）

宫城县岩沼市“金蛇水神社”



溪流从神社后的山上源源涌来（作者摄影）

从日本东北地区中心城市仙台乘电车和出租车约30分钟，便可到达绿荫环绕的金蛇水神社。这座神社有一个不同寻常的起源故事。

公元10世纪，平安京（现在的京都——译注）的传奇刀匠三条宗近奉命为一条天皇锻造御刀。为了获取锻刀所需的优质水源，他将锻造场建在供奉水神的溪边。然而，此处蛙鸣不止，扰乱心绪，使他无法锻造出理想的刀。于是，三条宗近打造了一尊蛇像置于田间。令人惊讶的是，蛙声就此戛然而止。在水神庇佑下，三条宗近成功锻造出名刀。为表感激，他用铁打造了一尊蛇像献纳给神社。



上：据说能带来财运的“蛇纹石”；下左：供品“金蛇像”；下右：叼着“财运巳签”的白蛇（作者摄影）

由于这座神社供奉的神体是三条宗近锻造的蛇像，由此更名为金蛇水神社（这里的“金”，是铁等金属之意——译注）。千年来，人们一直相信，这里的神可以守护人们的财富、生命和生计。神社内，一排排刻有蛇形图案的石头为这里平添了一种神秘氛围。

2020年，神社的参拜道整修完毕，换上了现代风格的“新装”。参拜道上方建有长长的木屋顶，内设休息区、咖啡露台和画廊。此外，神社还推出了以蛇神为主题的纪念品，如白蛇造型的面包、配饰等，为游客提供多样化的体验。



在“Sando Terrace”，还能品尝美味的甜点（作者摄影）

栃木县真冈市“白蛇辩财天”



神社院内，有一片可以洗去罪孽的灵水（作者摄影）

“白蛇辩财天”位于栃木县真冈市，在真冈铁道久下田站下车，步行约8分钟可达。穿过鸟居，眼前的景象令人不禁屏息——神的使者白蛇盘踞在参拜道两侧，镇守着神社。



位于拜殿前的蛇像（作者摄影）

白蛇辩财天的历史可以追溯到约500年前。当时，人们从辩才天信仰的圣地——严岛神社（广岛县廿日市市）请来神灵，将其供奉在池边。据称，碧水荡漾、草木葱茏的神社，曾是白蛇的栖息之所。

在拜殿后方，有一座“洗钱瀑布”。相传，在瀑布流淌而出的神水中清洗纸币和硬币，不仅可以提升财运，还能保佑身体健康。神社还出售各式各样的祈福用品和纪念品，如蛇形挂坠护身符、祈愿牌“绘马”、“御朱印”（授予寺院或神社参拜者的凭证——译注）等。

每逢周末，由真冈铁道运行的蒸汽火车“SL Mooka”，不仅让“铁路迷”们心驰神往，也吸引了大量普通游客。此外，火车沿途经过以陶器闻名的益子町，拜访神社之余，不妨顺路去看看。



左：“洗钱瀑布”（图片：PIXTA）；右：绘有白蛇的“御朱印”（作者拍摄）

山口县岩国市“岩国白蛇神社”



神社的徽章“蛇目”纹和蛇像随处可见（图片：PIXTA）

虽然水神信仰与白蛇密切相关，但确定实际有白蛇栖息的地方少之又少。而山口县东部栖息着一种非突变的野生白蛇，被认定为日本的天然纪念物(*1)。据传，江户时代（1603-1868年），它曾在岩国领主的粮仓专事消除鼠害。

白蛇与辩财天被人们视为一体，在岩国市内，各处都有供奉白蛇的寺庙和佛堂。基于当地的信仰，2012年，人们从广岛湾对面的宫岛严岛神社请来神灵分祀，创建了“岩国白蛇神社”。在这里，白蛇本身并非神，而是神的使者。



蛇形净手池。蛇的形象在神社中随处可见（图片：PIXTA）

目前，白蛇在市内的饲育场中受到悉心保护，同时也是当地的观光资源。神社旁建有“白蛇资料馆”，著名景点锦带桥的附近还有“岩国白蛇馆”等观光设施，可供游客参观。



在“岩国白蛇馆”还能看到真的白蛇（图片：PIXTA）

东京都品川区“蛇窪神社”



游客在参拜之后，可以前往位于神社深处的白蛇辩财天社（图片：蛇窪神社）

在东京，也有一座供奉白蛇的神社。东京品川区二叶地区旧称“蛇窪”，镇守该地的天祖神社至今仍被人们通称为“蛇窪神社”。据说，神社建于14世纪，当干旱导致作物濒临枯死时，天降雨水，为感谢神明降雨，人们建造了这座神社。

相传，蛇窪神社院内的水池是白蛇栖息地，但一度因水源枯竭，白蛇被迫迁离。有一天，白蛇托梦村民，表达了重回家园的愿望。于是，村民们重新挖掘池塘，并在旁边供奉辩财天。这便是现存于正殿后方的“白蛇辩财天社”，迄今一直以保佑财运、良缘及治愈疾病而为人祭拜。



上：提升财运的“白蛇清水 洗钱池”；下：人们相信，抚摸这座白蛇像可以让人生命力旺盛（图片：蛇窪神社）

蛇窪神社的护身符种类繁多，而且在每60天一次的己巳庙会上，还出售一种很特别的护身符，里面装有岩国白蛇的蛇蜕。此外，这一天，参拜道沿途的商店向游客提供带有白蛇元素的美食并举办相关活动，是参观神社的大好日子。



商业街的路灯做成了蛇形。白蛇也成为当地的吉祥物（作者摄影）

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撰文：涩谷申博/nippon.com日本网 编辑部

标题图片：PIXTA

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